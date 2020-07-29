ГлавнаяБлогиТрансферная лихорадка

Глушаков и Кокорин рвутся в Москву. Объясняем, почему это плохая идея

вчера, 15:07
00:00 / 00:00

«Соккер.ру» объясняет, почему платить миллионы Денису и Александру в столице – ошибка.  

Оставьте в стороне личное отношение к Александру и Денису – а у обоих определенного рода репутация среди фанатов, и это не изменить, поскольку ее сформировали поступки самих футболистов.  

Думаем о футболе и трансферах. Если «Зенит» откажется выдать Кокорину 10 млн евро, то ему одна дорога – в Москву. За рубежом платят меньше, а денежный фактор важен. У Глушакова тоже понятный мотив – нужно в Павлово-2.  

Именно там Денис живет с новой девушкой, футболисткой ЦСКА Ксенией Коваленко. С мотивами игроков разобрались – любимые женщины не хотят жить в Грозном и Сочи, нужна столица. Значит, вариантов немного, но все — интересные. 

«Спартаку» оба не нужны 

Мало «красно-белому» клубу в жизни проблем, только Дениса и Александра не хватает? Многие смеялись, когда впервые заговорили о желании Глушакова вернуться, а теперь не смешно – источники в клубе подтвердили предварительные переговоры. У Федуна новый советник – молодая жена, и новый директор – Газизов, ее знакомый. Кто знает, какие решения примут? Федун ведь к Глушакову хорошо относится.  

У «красно-белых» много странных ходов на рынке годами, Кокорин или Глушаков легко могут прийти. Хотя Александр не нужен, поскольку есть молодые Ларссон и Понсе, а Соболев – центральный форвард, с которыми Кокорин не всегда умеет сыграться. А Денис не нужен, поскольку Федун поставил все на Глушакова и проиграл. Да и где им играть? В центре Крал и Зобнин, в атаке – названные форварды. Денег просят немало. Возрастные. Великими «дедами», как Иванович, не являются. Опасные новички, но «Спартак» и ошибки – синонимы.  

«Локомотиву» нужны голы 

С Глушаковым все ясно – Баринов, Магкеев, Мурило и Крыховяк уместнее в центре поля, награждать Дениса после невзрачного сезона в Грозном путевкой в ЛЧ странно. Он не Денисов 2.0, а между линиями у «Локомотива» даже без Алексея Миранчука остается Крыховяк. А вот Кокорин – вариант, поскольку с голевыми атаками у них большие проблемы, если Гжегож или пенальти не выручают. 

Александр – воспитанник школы «Локомотива», свободный агент. Если «Зенит» откажется от его возвращения, то «Локомотив» может взять Кокорина, как забрал Джорджевича. По генеральной линии партии никто сделку по Луке не заблокировал, и по Александру вопрос решат. «Локомотив» для Кокорина – не худший вариант. И Эдер плох, и Смолова знает. И вариант, что Федора вернут в «Краснодар», не исключен. Николич может даже связку Смолова и Кокорина оценить.  

ЦСКА не позовет этот дуэт 

Гаич за солидные деньги – да, поскольку  у него огромные отступные, дебют в сборной Аргентины, молодость и перспективы. А Кокорин – нет, ведь Ганчаренко понимает, что и в игровом плане Александра некуда девать, если останется Чалов и будет пара форвардов, и в качестве замены Влашичу, если Никола уедет в Италию, Александр не подходит – не левый инсайд, не хавбек, хотя и смещался на полуфланг в «Сочи».  

Но там была полная свобода, а в ЦСКА все иначе. Газзаев решил покритиковать работу Ганчаренко, но почему-то забыл, как изменился состав «армейцев». Им нужны опытные люди – к Акинфееву и Фернандесу можно добавить нового Вернблума в центр поля, или нового Игнашевича, но Глушаков и Кокорин – плохой выбор. Оба привыкли поступать, как хотят, Виктору Михайловичу не нужна внутренняя оппозиция, он и так случайно вернул доверие команды в этом месяце.  

«Динамо» любит хулиганов 

И не всегда с ними справляются. Совет директоров, учитывая немаленький бюджет московского клуба и заход в Лигу Европы, может задуматься о Кокорине и Глушакове. Плюс учтите прощание с семеркой футболистов – Рыкову, Жоаозиньо, Юсупову, Нойштедтеру, Хильмарку, Соснину и Панченко места в составе не нашлось, а здесь шесть человек с российскими паспортами. Новикову нужны люди для лимита, нужны новички.   

Но нелогично не найти денег на Рыкова или Панченко, но подписать Глушакова, для которого «Динамо» — пустой звук. Вот только Новиков в силу молодости, а руководство – в силу опыта принятия спорных решений, могут подписать Дениса. Да и с Кокориным точно встретятся. В теории только «Динамо» может пригодиться класс и опыт этой связки, особенно с учетом решения заметно обновить заявку второй год подряд.  

Числовое заключение о Глушакове и Кокорине 

- Денису уже 33 года, Александру – 29, ветераны футбола. ЦСКА и «Спартак» — молодые коллективы, «Локомотив» — опытный, «Динамо» — где-то посередине. И ни в одной из команд не держат возрастных людей просто так;  

- финансовые аппетиты у игроков знатные. Глушаков вряд ли просит 1.5 млн евро, но меньше миллиона в год не возьмет. А Кокорину нужно 2-3, не считая «подъемных», ведь свободные агенты в РПЛ всегда хотят «премию»  Геннадий Орлов возмущался, что Александр взял деньги у «Зенита», еще не сыграв ни матча за клуб;  

- в прошлом сезоне у Глушакова 4 гола, но на этом хорошая статистика заканчивается. Пять желтых, почти 25 % забракованных пасов. Слабая игра на втором этаже, отсутствие перехватов – 2 за 3 игры, хотя играл в высокой линии прессинга. Среднее количество пасов под удары – по одному за игру. Плохой дриблинг – 2 обводки за 5 матчей, традиционные обрезы и слабое вовлечение в игру – по 33 паса за матч. Денис выдал слабый сезон, иногда даже в основу аутсайдера «Ахмата» не попадал;  

- Кокорин хорошо стартовал в «Сочи». Однако после паузы был хуже готов физически. Отдыхал на широкую ногу в Сочи. Растерял мотивацию, понимая, что сменит клуб летом? Не забывайте, что 5 из 7 голов Кокорин забил «Оренбургу» и детям из «Ростова». И хотя в «Сочи» был уместен, Федотов дал форварду полную свободу. В любом клубе из Москвы Александра ограничат тактически, а он под давлением играть круто не умеет;  

- у Дениса есть отрезок, когда его голы были важными – в чемпионском сезоне «Спартака», но чаще их с Кокориным объединяет неумение спасти команду в решающий момент. Если вспомнить мячи Александра в РПЛ, то окажется, что в  последнем полноценном сезоне в «Зените» у Кокорина всего три победных гола – против «Тосно», «Амкара» и «Урала». Два клуба из трех закрыты, а команда Иванова петербуржцам проигрывает и без Александра. Уткин прав, Кокорин не мастер решающих голов грозным соперникам.  

Если суммировать футбольные показатели, то получаем рациональный вывод: в «Спартаке», ЦСКА и «Локомотиве» оба ветерана не нужны. А в «Динамо» в теории пригодятся, но только если будут кроткими, послушными и юный тренер Новиков уверен, что сможет выстроить рабочие отношения, будет реальным начальником для Кокорина и Глушакова.  

Будь оба на три-четыре года младше, могли бы говорить о перспективах, а сейчас звезды ищут самое щедрое предложение, хотя не получается себя показать на длительной дистанции. В этом опасность для новых клубов. А еще в том, что Кокорин не мастер стабильной игры – удачный отрезок в «Сочи» ничего не значит, к сожалению, а Денис провалил прошлый сезон в «Ахмате».  

Интересно, где окажутся? Но наперед знаем – гарантий успеха нет, хотя крутые отрезки и Денис, и Александр выдавать умеют, демонстрировали это много раз. Но затем отвлекаются от игры и ходят по синусоиде между обожанием и неприятием на поле. Такие уж это футболисты, специфические, изученные тренерами РПЛ и редко стабильные. 

Глушаков обещал ударный сезон в «Ахмате» и заявлял, что хочет вернуться в сборную – не вышло. Кокорин собрал всю злость и выдал приличный мартовский старт в «Сочи», но скатился и последние игры сезона провел бледно. Но поскольку лимит велит набрать два десятка россиян, то новую работу Кокорин и Глушаков себе найдут.  

Но нужен клуб, где их смогут контролировать. Не исключено, что разговорами об интересе того или иного столичного гранда Глушаков просто убеждает Федуна выдать хоть какой-то контракт, а Кокорин мягко напрашивается в «Локомотив», прекрасно понимая, что может остаться в «Сочи», где ему не спешат выдавать 10 млн евро, но могут согласиться на приличное соглашение на пару лет.  

СлухиЦСКА оформил трансфер Гаича за 9,5 млн евро
Вчера, 22:05 Комментарии46
Газизов: «Кокорин? Без комментариев»
Вчера, 20:12 Комментарии17
Усиление к Лиге чемпионов. Напарник Малкома переходит в «Локомотив»
Вчера, 20:07Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии14
СлухиКокорин завтра станет футболистом «Спартака»
Вчера, 19:56 Комментарии197
СлухиПак мог заблокировать переход Кокорина в «Локомотив»
Вчера, 18:31 Комментарии41
Слухи«Тамбов» арендует полузащитника ЦСКА
Вчера, 18:01 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ pomor 445 (раскрыть)
вчера в 20:50
Здоровья)
pomor 445
pomor 445 ответ Zenit_84 (раскрыть)
вчера в 20:47
Тем более, что любимая тусовка будет под рукой. Не надо из Питера кататься.
pomor 445
pomor 445 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:45
До этого и моим внучатам не дожить.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ pomor 445 (раскрыть)
вчера в 20:02
В ФЛЧ (финал лиги чемпионов)
pomor 445
pomor 445 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:58
Курс в ФНЛ?
pomor 445
pomor 445
вчера в 19:55
Глушков и в Ахмате поиграл бы, да банный бизнес там не идёт. Не любят там париться.
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:19
Чтобы выставлять себя "на торги", надо чем-то заинтересовывать потенциальных покупателей (заинтересовывать - в футбольном плане, конечно. Об их "околофутбольных делах" знают уже практически все). И у одного, и у второго лишь всплески былой игры. Вернуть утерянное доверие очень непросто, хотя игроки хорошие, принесли немало пользы своим клубам.
denmig
denmig
вчера в 17:08
Великий дед Иванович!??? Буууухахахаххх!!!
Великий Дед был и остаётся только один- Горлукович!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:04
Денису удачи, но у нас сейчас другой курс
d_fincher
d_fincher
вчера в 16:41, ред.
Глушакову хода нет. Он себя опозорил. Спартак тем и отличается от Зенита, что не имеет дела с человеком, который себя прилюдно опозорил. Все-таки для красно-белых репутация важна. А вот Кокорина ждут в Питере, и там он в итоге и окажется. Если не осядет в Сочи (читай филиал Зенита) за большиииие бабки. В Спартаке мы его не увидим. Не тот клуб. А вот Зенит ... Кокорин это по-моему воплощение ценностей Зенита. Мне кажется они очень подходят друг другу.
Сп62
Сп62
вчера в 16:33
Все доводы не убедительны. Можно поспорить.
Смольчик
Смольчик
вчера в 16:26
Не убидительно.
plusnindimon
plusnindimon
вчера в 15:53
Да им пора на покой, наврятли пригодятся кому либо. С их запросами, лучше молодняка набрать.
112910415
112910415
вчера в 15:17
а Ксения Коваленко на Кавказ не хочет ?
вопрос бы легче решился !
Армейская душа
Армейская душа
вчера в 15:16
Вот каким боком тут ЦСКА? Просто написать, что армейцы их не возьмут? Это же и так очевидно
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 15:12
Как бы новый срок не получился
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100