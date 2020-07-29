Глушаков и Кокорин рвутся в Москву. Объясняем, почему это плохая идея

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вчера, 15:07

«Соккер.ру» объясняет, почему платить миллионы Денису и Александру в столице – ошибка.

Оставьте в стороне личное отношение к Александру и Денису – а у обоих определенного рода репутация среди фанатов, и это не изменить, поскольку ее сформировали поступки самих футболистов.

Думаем о футболе и трансферах. Если «Зенит» откажется выдать Кокорину 10 млн евро, то ему одна дорога – в Москву. За рубежом платят меньше, а денежный фактор важен. У Глушакова тоже понятный мотив – нужно в Павлово-2.

Именно там Денис живет с новой девушкой, футболисткой ЦСКА Ксенией Коваленко. С мотивами игроков разобрались – любимые женщины не хотят жить в Грозном и Сочи, нужна столица. Значит, вариантов немного, но все — интересные.

«Спартаку» оба не нужны

Мало «красно-белому» клубу в жизни проблем, только Дениса и Александра не хватает? Многие смеялись, когда впервые заговорили о желании Глушакова вернуться, а теперь не смешно – источники в клубе подтвердили предварительные переговоры. У Федуна новый советник – молодая жена, и новый директор – Газизов, ее знакомый. Кто знает, какие решения примут? Федун ведь к Глушакову хорошо относится.

У «красно-белых» много странных ходов на рынке годами, Кокорин или Глушаков легко могут прийти. Хотя Александр не нужен, поскольку есть молодые Ларссон и Понсе, а Соболев – центральный форвард, с которыми Кокорин не всегда умеет сыграться. А Денис не нужен, поскольку Федун поставил все на Глушакова и проиграл. Да и где им играть? В центре Крал и Зобнин, в атаке – названные форварды. Денег просят немало. Возрастные. Великими «дедами», как Иванович, не являются. Опасные новички, но «Спартак» и ошибки – синонимы.

«Локомотиву» нужны голы

С Глушаковым все ясно – Баринов, Магкеев, Мурило и Крыховяк уместнее в центре поля, награждать Дениса после невзрачного сезона в Грозном путевкой в ЛЧ странно. Он не Денисов 2.0, а между линиями у «Локомотива» даже без Алексея Миранчука остается Крыховяк. А вот Кокорин – вариант, поскольку с голевыми атаками у них большие проблемы, если Гжегож или пенальти не выручают.

Александр – воспитанник школы «Локомотива», свободный агент. Если «Зенит» откажется от его возвращения, то «Локомотив» может взять Кокорина, как забрал Джорджевича. По генеральной линии партии никто сделку по Луке не заблокировал, и по Александру вопрос решат. «Локомотив» для Кокорина – не худший вариант. И Эдер плох, и Смолова знает. И вариант, что Федора вернут в «Краснодар», не исключен. Николич может даже связку Смолова и Кокорина оценить.

ЦСКА не позовет этот дуэт

Гаич за солидные деньги – да, поскольку у него огромные отступные, дебют в сборной Аргентины, молодость и перспективы. А Кокорин – нет, ведь Ганчаренко понимает, что и в игровом плане Александра некуда девать, если останется Чалов и будет пара форвардов, и в качестве замены Влашичу, если Никола уедет в Италию, Александр не подходит – не левый инсайд, не хавбек, хотя и смещался на полуфланг в «Сочи».

Но там была полная свобода, а в ЦСКА все иначе. Газзаев решил покритиковать работу Ганчаренко, но почему-то забыл, как изменился состав «армейцев». Им нужны опытные люди – к Акинфееву и Фернандесу можно добавить нового Вернблума в центр поля, или нового Игнашевича, но Глушаков и Кокорин – плохой выбор. Оба привыкли поступать, как хотят, Виктору Михайловичу не нужна внутренняя оппозиция, он и так случайно вернул доверие команды в этом месяце.

«Динамо» любит хулиганов

И не всегда с ними справляются. Совет директоров, учитывая немаленький бюджет московского клуба и заход в Лигу Европы, может задуматься о Кокорине и Глушакове. Плюс учтите прощание с семеркой футболистов – Рыкову, Жоаозиньо, Юсупову, Нойштедтеру, Хильмарку, Соснину и Панченко места в составе не нашлось, а здесь шесть человек с российскими паспортами. Новикову нужны люди для лимита, нужны новички.

Но нелогично не найти денег на Рыкова или Панченко, но подписать Глушакова, для которого «Динамо» — пустой звук. Вот только Новиков в силу молодости, а руководство – в силу опыта принятия спорных решений, могут подписать Дениса. Да и с Кокориным точно встретятся. В теории только «Динамо» может пригодиться класс и опыт этой связки, особенно с учетом решения заметно обновить заявку второй год подряд.

Числовое заключение о Глушакове и Кокорине

- Денису уже 33 года, Александру – 29, ветераны футбола. ЦСКА и «Спартак» — молодые коллективы, «Локомотив» — опытный, «Динамо» — где-то посередине. И ни в одной из команд не держат возрастных людей просто так;

- финансовые аппетиты у игроков знатные. Глушаков вряд ли просит 1.5 млн евро, но меньше миллиона в год не возьмет. А Кокорину нужно 2-3, не считая «подъемных», ведь свободные агенты в РПЛ всегда хотят «премию» Геннадий Орлов возмущался, что Александр взял деньги у «Зенита», еще не сыграв ни матча за клуб;

- в прошлом сезоне у Глушакова 4 гола, но на этом хорошая статистика заканчивается. Пять желтых, почти 25 % забракованных пасов. Слабая игра на втором этаже, отсутствие перехватов – 2 за 3 игры, хотя играл в высокой линии прессинга. Среднее количество пасов под удары – по одному за игру. Плохой дриблинг – 2 обводки за 5 матчей, традиционные обрезы и слабое вовлечение в игру – по 33 паса за матч. Денис выдал слабый сезон, иногда даже в основу аутсайдера «Ахмата» не попадал;

- Кокорин хорошо стартовал в «Сочи». Однако после паузы был хуже готов физически. Отдыхал на широкую ногу в Сочи. Растерял мотивацию, понимая, что сменит клуб летом? Не забывайте, что 5 из 7 голов Кокорин забил «Оренбургу» и детям из «Ростова». И хотя в «Сочи» был уместен, Федотов дал форварду полную свободу. В любом клубе из Москвы Александра ограничат тактически, а он под давлением играть круто не умеет;

- у Дениса есть отрезок, когда его голы были важными – в чемпионском сезоне «Спартака», но чаще их с Кокориным объединяет неумение спасти команду в решающий момент. Если вспомнить мячи Александра в РПЛ , то окажется, что в последнем полноценном сезоне в «Зените» у Кокорина всего три победных гола – против «Тосно», «Амкара» и «Урала». Два клуба из трех закрыты, а команда Иванова петербуржцам проигрывает и без Александра. Уткин прав, Кокорин не мастер решающих голов грозным соперникам.

Если суммировать футбольные показатели, то получаем рациональный вывод: в «Спартаке», ЦСКА и «Локомотиве» оба ветерана не нужны. А в «Динамо» в теории пригодятся, но только если будут кроткими, послушными и юный тренер Новиков уверен, что сможет выстроить рабочие отношения, будет реальным начальником для Кокорина и Глушакова.

Будь оба на три-четыре года младше, могли бы говорить о перспективах, а сейчас звезды ищут самое щедрое предложение, хотя не получается себя показать на длительной дистанции. В этом опасность для новых клубов. А еще в том, что Кокорин не мастер стабильной игры – удачный отрезок в «Сочи» ничего не значит, к сожалению, а Денис провалил прошлый сезон в «Ахмате».

Интересно, где окажутся? Но наперед знаем – гарантий успеха нет, хотя крутые отрезки и Денис, и Александр выдавать умеют, демонстрировали это много раз. Но затем отвлекаются от игры и ходят по синусоиде между обожанием и неприятием на поле. Такие уж это футболисты, специфические, изученные тренерами РПЛ и редко стабильные.

Глушаков обещал ударный сезон в «Ахмате» и заявлял, что хочет вернуться в сборную – не вышло. Кокорин собрал всю злость и выдал приличный мартовский старт в «Сочи», но скатился и последние игры сезона провел бледно. Но поскольку лимит велит набрать два десятка россиян, то новую работу Кокорин и Глушаков себе найдут.

Но нужен клуб, где их смогут контролировать. Не исключено, что разговорами об интересе того или иного столичного гранда Глушаков просто убеждает Федуна выдать хоть какой-то контракт, а Кокорин мягко напрашивается в «Локомотив», прекрасно понимая, что может остаться в «Сочи», где ему не спешат выдавать 10 млн евро, но могут согласиться на приличное соглашение на пару лет.