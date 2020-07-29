«Локомотив» отказался от подписания Кокорина

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вчера, 16:44

«Локомотив» отказался от идеи подписания нападающего «Зенита» .

По информации источника, трансферный комитет «Локо» не одобрил кандидатуру Александра, с зимы этого года игравшего на правах аренды в «Сочи».