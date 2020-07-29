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«Локомотив» отказался от подписания Кокорина

вчера, 16:44

«Локомотив» отказался от идеи подписания нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

По информации источника, трансферный комитет «Локо» не одобрил кандидатуру Александра, с зимы этого года игравшего на правах аренды в «Сочи».

По информации СМИ, на Кокорина также претендуют «Спартак» и «Динамо».

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:11
Да я и счас напишу. Завтра он станет игроком Спартака. Но никто не в восторге . Заиграет или нет еще большой вопрос. Если уж взяли курс на омоложение зачем нам 30 летний нап с такой личкой? Очень сомнительно.. Лучше б Фернандо у желто63х забрали обратно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 20:05
Все эти "комплименты" Сашке завтра напишешь....
Когда после обеда объявят что он игрок Спартака....
Константин Белых
Константин Белых ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
вчера в 19:54
На основании 56изма некоторых наших футбольных руководителей внушавших 10 лет всей стране что Кокоша лучший в России футболер. Только вот за 4 года в Зените никто не припомнит чтоб он блеснул ни в одном матче в еврокубках. Про сборную можно промолчать.
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:17
Уголовник Кокоша довыделывается со своими требованиями по понятиям и останется догнивать свой футбольный век в Сочи, где года через 1,5-2 про эту "звезду" все забудут.
Расул Манаев
Расул Манаев
вчера в 19:09
Игрок он неплохой, но большая вероятность, что он хочет выбить последний контракт и спокойно, не тужась забить на футбол.,.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 18:49
Интересно, 10 лямов за 3 года контракта это реально требования Кокохи или как всегда журналистская отсебятина? Если реально 10 требует, то это лютая дичь и ни Зениту, ни кому либо ещё подписывать его не стоит, пусть в Сочи пылит. Напомню : он в начале 2018 года порвал кресты, не поехал на ЧМ, восстанавливался 8 месяцев, потом 3 раза вышел на замену и сел в тюрьму.
На каких основаниях он требует такие деньги если в приличном клубе не играл 3 года?
Gahi
Gahi
вчера в 18:46
Цена у него впереди паровоза, 10 миллионов у.е.за три года , губа не дура.
Вова Туземец
Вова Туземец
вчера в 18:29, ред.
Локомотиву сверху указали, он отдав честь сказал - Слушаюсь.

-По информации Metaratings, переходу нападающего мог помешать чиновник Министерства промышленности и торговли Денис Пак – его Кокорин избил стулом осенью 2018 года.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 18:20
Кокоша в Москву рвется, там и ночных клубов побольше, есть где развлечься, в Сочи с армянами наверно скучно стало
112910415
112910415
вчера в 18:17
Нл история далеко не закончена
nubom
nubom
вчера в 18:14
«Спартак» и «Динамо» следующие в очереди пулять через дымоход по уткам.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:07
Просто по деньгам его зарплату не потянули.
Xeniumv387
Xeniumv387
вчера в 17:37
Это продолжение сериала про Неймара? То Локо, то Динамо, то Спартак, то Зенит.
Константин Белых
Константин Белых ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:35
В каком месте он хороший? Это только Зениту он и нужен в таком возрасте и с такой личкой.Он был хорош.. но в 2012-2015 г. Пока с вами контракт не подписал. Ему уже футбол этот до лампочки-ему интересней уже Мальдивы да спорт тачки. Сколько в Сочи за 10 игр забил этот супер нап? Если детей из Ростова не считать. И какую пользу за 5 лет полновесного контракта он Зениту принес? Может в ЛЧ блеснул? Год лечился год сидел. И что в нем такого восхитительного кроме суммы зарплаты? Азмун как нап гораздо его сильнее. Так что желаю чтоб он к нам ни вкоем случае не просочился. За зп в 3 млн из Бразилии можно выписать игрока быстрее и точнее а главное дисциплинированее Коки. А шумиха вокруг него-не более чем ностальгия по тому уровню что он показывал в Динамо в 2012 г. Не более.
Glyba
Glyba
вчера в 17:27
Кокорин и сам бы туда не пошел.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:16
Ясен перец....
Кокорин хороший игрок....
Навряд ли он вписывается во вредительскую схему господина Кикнадзе...
post-navigator
post-navigator
вчера в 17:12, ред.
Спартак - нет, для них в Танзанию перелеты открыли.
Менты его купят, вот кто. Значит - круг для него замкнется...
Foxes
Foxes
вчера в 16:56
Это правильно сделали.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 16:48
Значил миллер приказал, у него с Кокошей свои счёты, зенит подпишет и будет играть в сочи.
oFANATo
oFANATo
вчера в 16:46
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 16:46
    Правильно! Слишком губу раскатал!
    drug01
    drug01
    вчера в 16:45
    Значит в Спартак
    Cir Braun
    Cir Braun
    вчера в 16:45
    Это было сразу ясно.
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