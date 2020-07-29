«Локомотив» отказался от подписания Кокорина

«Локомотив» отказался от идеи подписания нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
По информации источника, трансферный комитет «Локо» не одобрил кандидатуру Александра, с зимы этого года игравшего на правах аренды в «Сочи».
По информации СМИ, на Кокорина также претендуют «Спартак» и «Динамо».
Когда после обеда объявят что он игрок Спартака....
Когда после обеда объявят что он игрок Спартака....
На каких основаниях он требует такие деньги если в приличном клубе не играл 3 года?
На каких основаниях он требует такие деньги если в приличном клубе не играл 3 года?
-По информации Metaratings, переходу нападающего мог помешать чиновник Министерства промышленности и торговли Денис Пак – его Кокорин избил стулом осенью 2018 года.
-По информации Metaratings, переходу нападающего мог помешать чиновник Министерства промышленности и торговли Денис Пак – его Кокорин избил стулом осенью 2018 года.
Кокорин хороший игрок....
Навряд ли он вписывается во вредительскую схему господина Кикнадзе...
Кокорин хороший игрок....
Навряд ли он вписывается во вредительскую схему господина Кикнадзе...
Менты его купят, вот кто. Значит - круг для него замкнется...
Менты его купят, вот кто. Значит - круг для него замкнется...