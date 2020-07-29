Пак мог заблокировать переход Кокорина в «Локомотив»

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вчера, 18:31

«Локомотив» сегодня отказался от идеи подписания нападающего «Зенита» .

Сообщается, что на решение москвичей мог повлиять чиновник Александр Пак, который связан работой с железнодорожным машиностроением в системе Минпромторга.

Напомним, что футболист в прошлом избил Пака стулом.