Пак мог заблокировать переход Кокорина в «Локомотив»

«Локомотив» сегодня отказался от идеи подписания нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
Сообщается, что на решение москвичей мог повлиять чиновник Александр Пак, который связан работой с железнодорожным машиностроением в системе Минпромторга.
Напомним, что футболист в прошлом избил Пака стулом.
Тот от Пака и погибнет...
Тот от Пака и погибнет...
Но уж больно фамилия ПАКостная :)
Но уж больно фамилия ПАКостная :)
Все знают, чем занимается пак в свободное от кафе время.
Он неприкасаем :) Гуглите - "Денис Пак автомобить Aurus".
Все знают, чем занимается пак в свободное от кафе время.
Он неприкасаем :) Гуглите - "Денис Пак автомобить Aurus".
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исправте - инцидент был 8 октября 2018 года
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исправте - инцидент был 8 октября 2018 года
У проводниц - Пак.
Это не футбол уже, а целый мирок в мире где теневые властители управляют клубами, прям Игра престолов.
У проводниц - Пак.
Это не футбол уже, а целый мирок в мире где теневые властители управляют клубами, прям Игра престолов.