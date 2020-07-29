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Пак мог заблокировать переход Кокорина в «Локомотив»

вчера, 18:31

«Локомотив» сегодня отказался от идеи подписания нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

Сообщается, что на решение москвичей мог повлиять чиновник Александр Пак, который связан работой с железнодорожным машиностроением в системе Минпромторга.

Напомним, что футболист в прошлом избил Пака стулом.

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Все комментарии
4RT
4RT
вчера в 23:32
Плохо блок ставил,раз он его пробил)))
abramjan
abramjan
вчера в 21:29
Пак всемогущий...
Александр Новиков 1
Александр Новиков 1 ответ Don trambon (раскрыть)
вчера в 21:19
Новость ниочем. Федун, если клубу надо и Кокорин согласится возьмет его всё равно, Паки тут ни при чем.
minai
minai
вчера в 21:07
Бред, не верю я в этот заговор.
Рефери
Рефери ответ Зафод Библброкс (раскрыть)
вчера в 21:03
спасибо, исправили
kastites
kastites
вчера в 20:46
Пак подлец и негодяй
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:32
Жаль Ильфа и Петрова господь забрал. А то могла родится шедевральная вещица под названием " Стул № 13" !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:25
Сильно обиделся этот ПАК!!!
alexgurzan
alexgurzan ответ du975bnke6t7 (раскрыть)
вчера в 20:24
.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 20:15
Этого и следовало ожидать. В Москве его не будет.
du975bnke6t7
du975bnke6t7
вчера в 20:15
Надо брать Мамая, водки, стул и идти разблокировать
ДСА
ДСА
вчера в 19:59
Пак ему в руки
kolpankolpan
kolpankolpan
вчера в 19:52
Писатель статьи хоть понимает что такое избил? и еще и стулом?Если-бы избил стулом от Пакла был бы шмяк, а так вполне себе блатует.
Legend 6
Legend 6 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 19:48
Тетра Пак - сохраняя лучшее.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 19:48
Кто на Пака со стулом нападет
Тот от Пака и погибнет...
makkie
makkie
вчера в 19:43
Пак - и конец карьере Кокорина :)
LOpp
LOpp
вчера в 19:36
Я думаю Дзюба быстро разберётся с этим Паком
Glyba
Glyba
вчера в 19:33
Стула Пака теперь боятся.
Legend 6
Legend 6 ответ Олег Борткевич (раскрыть)
вчера в 19:28
Не Кокорина нужно бояться, а Дзюбу. Азмун не даст соврать.
Legend 6
Legend 6
вчера в 19:27
Возможно трансфер мог заблокировать стул которым избили Пака. После происшествия он тоже связан с Паком и Минпромторгом.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:24
Еще бы, враг постоянно рядом ;)
post-navigator
post-navigator
вчера в 19:09
Кокорин, конечно, "хулиган и невоспитанный тип", как говаривал Капитан Зеленый.
Но уж больно фамилия ПАКостная :)
Олег Борткевич
Олег Борткевич
вчера в 19:06
Может быть Пак боится, что если Кокорин переберется в Москву, то ему опять стулом достанется?
post-navigator
post-navigator
вчера в 19:05
Если бы стул, которым били Пака, был более жидким - травма была бы более моральной, чем физической :))
post-navigator
post-navigator ответ cska vperiod (раскрыть)
вчера в 19:04, ред.
Когда построит Путину золотой членовоз.
Все знают, чем занимается пак в свободное от кафе время.
Он неприкасаем :) Гуглите - "Денис Пак автомобить Aurus".
pomor 445
pomor 445
вчера в 18:51
Пак Кокошу пакует по всем направлениям.
Don trambon
Don trambon
вчера в 18:48
Хм, а что если он перейдёт в спартак, тогда Пак разберёт ЖД пути, что бы не федун не транспортировал свой бензин?
112910415
112910415
вчера в 18:45, ред.
Пак может все
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
вчера в 18:44, ред.
Напомним, что футболист осенью 2019 года избил Пака стулом.
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исправте - инцидент был 8 октября 2018 года
Don trambon
Don trambon
вчера в 18:43
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