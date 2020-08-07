Открывая сезон. Всё, что нужно знать о Суперкубке России «Зенит» — «Локомотив»

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вчера, 14:31

Новый футбольный сезон в России традиционно начинается матчем за Суперкубок. «Соккер.ру» делится фактами и наблюдениями в ожидании битвы за трофей.

Факты из истории Суперкубков России

1. Предстоящий матч за Суперкубок России станет 18-м в истории, в 12-й раз этот трофей будет разыгран в Москве.

2. Всего пять команд выигрывали Суперкубок России. Рекордсменом по количеству трофеев является ЦСКА , завоевавший 7 суперкубков. Дальше идут «Зенит» (4), «Локомотив» (3), «Рубин» (2) и «Спартак» (1).

3. И для «Локомотива», и для «Зенита» это восьмой матч за Суперкубок. Баланс побед и поражений в финалах: у петербуржцев — 4:3, у «железнодорожников» — 3:4. Таким образом, если сегодня победит «Локо», то у обеих команд будет по четыре победы и четыре поражения в матчах за Суперкубок России.

4. Только три российских тренера выигрывали Суперкубок России за 17 лет: Юрий Сёмин (трижды), Валерий Газзаев (дважды) и Леонид Слуцкий (дважды).

5. «Локомотив» сражается за Суперкубок России четвертый год подряд. Такой длинной серии не было ни у одного из клубов, это рекорд. Результаты предыдущих матчей серии:

2017. «Локомотив» — Спартак» — 1:2

2018. «Локомотив» — ЦСКА — 0:1

2019. «Локомотив» — «Зенит» — 3:2

2020. «Локомотив» — «Зенит» — ?:?

Факты из истории противостояния «Зенита» и «Локомотива»

1. В РПЛ -2019/20 «Зенит» не сумел обыграть «Локомотив» и не забил в ворота «железнодорожников» ни одного мяча: в Москве «Локо» выиграл 1:0, а в Санкт-Петербурге была зафиксирована нулевая ничья.

2. «Локомотив» — один из двух клубов с положительным балансом личных встреч против «Зенита» в прошедшем сезоне. Второй клуб — «Уфа», которая сыграла с чемпионом по тому же графику: 1:0 дома и 0:0 в гостях.

3. Непосредственно друг против друга в Суперкубке «Локомотив» и «Зенит» сыграют в четвертый раз. Две первые встречи (2008-й и 2015-й) остались за «сине-бело-голубыми», а вот прошлым летом в ярком матче выиграла команда Юрия Сёмина — 3:2.

4. Последнюю победу над «Локомотивом» «Зенит» одержал почти два года назад — в сентябре 2018-го, когда обыграл «железнодорожников» на своем поле со счетом 5:3. Одновременно это единственная победа «сине-бело-голубых» в семи последних официальных матчах при четырех поражениях. При Сёмине «Локо» был очень неудобным соперником для «Зенита», как будет при Николиче?

5. Назначенный на матч за Суперкубок России арбитр Михаил Вилков рассудит «Локомотив» и «Зенит» в шестой раз. В пяти предыдущих встречах «Зенит» одержал две победы (2:1 и 2:0), две встречи закончились с ничейным счетом 1:1 и однажды выиграл «Локомотив» (1:0).

Новости команд

1. В матче с «Локомотивом» «Зениту» не смогут помочь покинувшие команду Бранислав Иванович, Игорь Смольников и Олег Шатов, как и Далер Кузяев, который не продлил контракт с клубом и ищет варианты продолжения карьеры в европейских чемпионатах. Зато на « ВЭБ Арене» может дебютировать за «Зенит» Деян Ловрен, приобретенный у «Ливерпуля» на замену Ивановичу.

2. «Локомотив» расстался с именитыми легионерами: Джефферсоном Фарфаном и Жоау Мариу, зато вернулся из аренды в «Сельте» Федор Смолов, который может сыграть сегодня. В прошлогоднем матче за Суперкубок российский форвард открыл счет в матче и отдал пас Алексею Миранчуку на победный гол.

3. Накануне Суперкубка появилась информация о случаях заражения коронавирусом в «Зените». Генеральный директор «сине-бело-голубых» опроверг слухи и заявил, что заявка на матч против «Локомотива» будет основной.

4. Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе оценил вероятность ухода Алексея Миранчука из клуба этим летом — 60% на 40% в пользу расставания. На сегодняшний день есть два предложения, которые устраивают и клуб, и футболиста.

5. Если «Зенит» выиграет Суперкубок России, то станет действующим обладателем всех трех российских футбольных трофеев — кубка за победу в РПЛ , Кубка России и Суперкубка. Прежде только ЦСКА собирал такой «требл».

Прогнозы «Соккер.ру»

1. Обе команды забьют. Матчи сезона 2019/20 получились низовыми — в них был забит всего лишь один мяч, но в последний раз команды встречались еще в феврале, когда «Локомотив» тренировал Юрий Сёмин, да и у матчей за Суперкубок всегда особая атмосфера. Во всех трех встречах «Зенита» и «Локомотива» в матчах за этот трофей забивали обе команды — 2:1, 1:1, 2:3. Не стоит нарушать традицию, сегодня тоже обе забьют.

2. Михаил Вилков не допустит судьбоносных ошибок. Когда на игру за Суперкубок России назначили Вилкова, все напряглись, помня о некоторых подвигах этого арбитра и изумительной статистике «Зенита», когда он судит: в 35 матчах под свисток Михаила «сине-бело-голубые» одержали 24 победы, 9 раз сыграли вничью и потерпели всего лишь 2 поражения. Но сегодня Вилков отработает безупречно. Давайте попробуем в это поверить.

3. Артем Дзюба забьет. Если уж быть героем — то во всем. Дзюба стал лучшим футболистом прошедшего сезона РПЛ , забил победный гол в финале Кубка России, для полного счастья не хватает только принести своей команде Суперкубок.

4. «Локомотив» сыграет осторожно. Не жду, что «железнодорожники» закроются в обороне, но отдать инициативу «Зениту» видится здравым решением. Марко Николич прекрасно понимает, что в открытом бою шансов против «Зенит» мало, поэтому сделает акцент на быстрые переходы из обороны в атаку, постарается создать ситуации «один в один», в первую очередь, для Миранчука.

5. «Зенит» победит. Правда, не факт, что в основное время. Возможно, будет 1:1 и овертайм. Или 2:1 в пользу чемпионов России. В любом случае ждем упорного противостояния, в котором у «Зенита» больше возможностей склонить Суперкубок на свою сторону.