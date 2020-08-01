«Арсенал» vs «Челси». Выбирайте победителя Кубка Англии

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вчера, 13:26

«Соккер.ру» сравнивает футболистов лондонских клубов, ведь сегодня разыграют древнейший трофей.

Сегодня Артета отпразднует на «Уэмбли» первый трофей в качестве главного тренера? Или Лэмпард? У Микеля есть кубки с «Манчестер Сити» в штабе Гвардиолы, но это другое чувство. А вот Фрэнк пока уступил в единственном большом финале – «Ливерпулю» в Суперкубке УЕФА .

Зато внутри страны лондонские клубы трофеи собирают часто. Кубок Англии «Арсенал» выигрывал в 2017-м, «Челси» — в 2018-м. Новый финал сводит двух опытных бойцов в матчах на вылет, хотя и другие составы, нежели были тогда.

Из победного старта Венгера сегодня можем ждать на поле Бельерина и Джаку, а из состава Конте – Алонсо, Рюдигера, Аспиликуэту и Жиру. Получается, у Лэмпарда в обойме больше победителей кубка двухлетней давности, нежели у Артеты.

Но поскольку для финала важнее качество футбола, нежели места в таблице АПЛ , то давайте сравним команды. Тот случай, когда у решающего матча нет однозначного фаворита, а трофей ждет нового обладателя, ведь Артета остановил действующего победителя турнира Гвардиолу в полуфинале.

Кадровый потенциал

У «Арсенала» проблемы со здоровьем у Лено и Мустафи. У «Челси» под вопросом Канте. Но оба тренера могут выставить схемы «3-4-3» и сыграть в свой футбол. В воротах могут быть кубковые голкиперы – Мартинес и Кабальеро, в центре защиты – опробованные тройки (хотя и Микель, и Фрэнк любят эксперименты, «4-3-3» нельзя исключать). В центре поля и на флангах все тоже предсказуемо. И если сравнивать поименно, то выходим на любопытный результат.

Ориентировочные составы:

«Арсенал» (3-4-3): Мартинес – Холдинг, Луис, Тирни – Бельерин, Себальос, Джака, Сака – Пепе, Ляказетт, Обамеянг.

«Челси» (3-4-3): Кабальеро – Аспиликуэта, Зума, Рюдигер – Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо – Маунт, Жиру, Пулишич.

Результат: ничья.

Сочетаемость соседей

Матчи между собой в таких играх имеют определяющее значение, ведь тут еще и дерби. А у подобных свиданий свой характер и сюжетная линия. В пяти последних играх увидели 3 победы «Челси», 1 ничью и 1 поражение «аристократов». Важно также отметить, что последний раз матч без голов выдали восемь матчей назад, а последние бои были результативными – 12 голов в 3 матчах. Но все-таки «Челси» чаще или сводит все к ничьей, или побеждает, хотя в упомянутом выше финале 2017-го выиграл как раз «Арсенал».

Результат: победа «Челси».

Текущая форма команд

«Челси» выше в таблице, поскольку на «Арсенал» давили грехи Эмери. Но если сравнивать последние шесть матчей сезона в АПЛ , то разница будет всего в два набранных пункта. Лэмпард уступил «Шеффилд Юнайтед» и «Ливерпулю», Артета – «Тоттенхэму» и «Астон Вилле». А в целом для «канониров» концовка сезона складывается переменчиво. Наконец, оба тренера прошли солидных оппонентов в полуфинале Кубка – МС и МЮ . Сумма игр во всех турнирах позволяет сделать вывод.

Результат: ничья.

Атакующий потенциал

В чемпионате Англии «Челси» ожидаемо забил больше мячей, ведь «Арсенал» провалился. Но надо копать глубже, сегодня подопечные Артеты постараются показать свой максимум, а не средний показатель сезона. Важно отметить, что у «канониров» ужасные по качеству моменты – «Арсенал» слаб в плане командного давления, а голевые показатели Обамеянга говорят о его классе, а не о количестве моментов. «Челси» же наоборот выделяется качеством шансов – обскакали сам «Ливерпуль», а реализация подводит. Но если учесть последние пасы (12.2 против 7.8 за игру в пользу Лэмпарда), удары в створ за матч (5.53 против 3.79), то даже неплохая реализация не выводит «Арсенал» в победители.

Результат: победа «Челси».

Показатели в защите

Ожидаемый для любителей АПЛ , но любопытный для остальных сюрприз. Во-первых, «Арсенал» в чемпионате пропустил меньше на целых шесть голов. Во-вторых, «Челси» пропускает на ровном месте, а вот «Арсенал» позволяет соперникам создавать качественные моменты, но ошибается реже. В чем же разгадка? Все очень просто. Вратари «канониров» первые во всей АПЛ по проценту сэйвов – 0.78 % всех выстрелов отразили, а голкиперы «Челси» — последние в лиге, взяли только 0.55 % выстрелов. Разумеется, основная часть ошибок на совести Кепы, который сегодня вряд ли сыграет. Но даже с Кабальеро получаете команды, что одинаково «привозят», но по-разному отбиваются. Команда Артеты удачливее в защите, да и окапывается в центральных играх глубже.

Результат: победа «Арсенала».

Мастерство игры в финалах

«Арсенал» и «Челси» сыграли между собой в прошлогоднем финале Лиги Европы. У «аристократов» были Азар и Сарри, счет вряд ли успели забыть – 4:1. Эмери уступил, хотя вряд ли именно тот результат надо учитывать, оценивая шансы Артеты. Во-первых, «канониры» — кубковые бойцы. Брали Кубок Англии в 2014-м, 2015-м, 2017-м, а еще играли в решающем матче Кубка Английской футбольной лиги два года назад. В 2017-м обыграли именно «Челси», который сам победил через год. Также в 2015-м «пенсионеры» выиграли Кубок Лиги, но одновременно не всегда побеждали в Суперкубках Англии и допустили осечку в Суперкубке УЕФА , хотя дошли до серии пенальти с «Ливерпулем». Сегодня драка тех, кто умеет играть в турнирах на вылет!

Результат: ничья.

Общий счет. «Арсенал» — «Челси» — 4:5

Именно такой счет может быть в серии пенальти, но в любую пользу, если до них доберутся. За ничью каждый участник получал по баллу, за победу – тоже, а результат в целом отражает крошечную разницу в успешности двух коллективов. Одни – из плей-офф ЛЧ , где попали на «Баварию». Вторые в плей-офф ЛЕ вылетели от «Олимпиакоса».

«Челси» Лэмпарда прошел напрямую в группу ЛЧ . «Арсенал» Артеты только в случае победы сегодня сможет сыграть в еврокубках. Иначе пропустит сезон с премиальными от УЕФА . Драка будет знатная, если защитные линии не подведут стороннего зрителя. Будет круто, если увидим ошибки вместо скучного футбола.

И не увидим попытку дотянуть до пенальти. Давид Луис против Жиру, Аспиликуэта против Обамеянга, любопытное сражение в центре поля. Невероятно классная дуэль двух молодых талантливых тренеров. Финал получится интереснее, чем мог бы быть в случае выхода туда «Манчестер Сити» с их понятным паттерном игры строго первым номером.

Сегодня и Артета, и Лэмпард могут хитрить. Не исключены эксперименты с тактикой, если будут забиты голы, что поломают изначальные планы на матч. Субъективная внешняя оценка неслучайно совпала с результатом баттла по отдельным пунктам. Соперники близки друг к другу, пусть не смущает разница в таблице АПЛ .

И ничья 2:2 в январе показала – «Арсенал» не собирается сдаваться «Челси», хотя вроде бы формально у Лэмпарда аргументов чуть больше. Но это финал, тут одного Обамеянга хватит, чтобы закрутить интригу. А поскольку слабые места у лондонских клубов известны – действия защиты в худших матчах, то ждем результативную перестрелку.

Если делать прогноз, то скорее верится или в минимальный успех «Челси», или в ничью с непонятным итогом в серии пенальти. Но пусть победит более зрелый, чтобы кубок достался тому, кто поработал над собой лучше!