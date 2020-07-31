Футбольный «Ревизорро». Ищем слабые места у чемпионов России

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вчера, 15:01

Новый сезон стартует через неделю, и «Соккер.ру» спешит проверить составы ведущих клубов РПЛ на соответствие поставленным задачам. Зенит», ты первый!

«Зенит» (Санкт-Петербург)

Задача на сезон-2020/21: защитить титул в РПЛ и успешно выступить в Лиге чемпионов.

За всю историю чемпионатов России только «Спартаку» удавалось выигрывать титул дольше двух лет подряд. В сезоне-2020/21 «Зенит» может стать первым российским клубом в XXI веке, кто продержится на троне три года. Кроме того, «сине-бело-голубые» хотят завоевать вторую звезду к 100-летию клуба в 2025 году, а для этого нужно еще три чемпионства. Вряд ли у «Зенита» есть определенная цель относительно Кубка России, это скорее второстепенный турнир для петербуржцев, тут уж как получится, а вот выход из группы Лиги чемпионов — это то, к чему «Зенит» стремится. Сквозь призму этих задач и следует рассматривать состав чемпионов России.

Летние потери: Бранислав Иванович (без клуба, свободный агент), Игорь Смольников («Краснодар», свободный агент), Олег Шатов («Рубин», свободный агент).

Уход Бранислава Ивановича может больно ударить по «Зениту», ведь опытнейший сербский защитник был краеугольным камнем обороны, а его связка с Ярославом Ракицким в центре обороны была сильнейшей в РПЛ . Бано был капитаном команды и имел серьезный вес в раздевалке, так что это еще и потеря лидера. Игорь Смольников после перехода Караваева потерял место в старте, давно не в основе и Олег Шатов, но это потеря глубины состава, столь необходимой при игре на несколько фронтов.

А ведь по-прежнему не решена судьба Юрия Жиркова и Далера Кузяева, у которых более важные роли в командной обойме. Их контракты с «Зенитом» истекают сегодня. Потеря четырех россиян разом в условиях лимита не может пройти бесследно, пусть среди перечисленных нет незаменимых игроков, глубину и качество состава еще никто не отменял. Говоря о легионерах, не решен вопрос с Йорданом Осорио, чья аренда закончилась, права на которого принадлежат «Порту». Переговоры продолжаются, «Зенит» пытается сбить цену.

Летние приобретения: Деян Ловрен («Ливерпуль», 12 млн евро), Данил Круговой («Уфа», вернулся из аренды).

«Зенит» закрыл вопрос с заменой Браниславу Ивановичу. Деян Ловрен — это центрбек в основу, новый напарник Ярослава Ракицкого. О плюсах и минусах хорвата поспорили, но сейчас важен простой факт: ушедшему игроку стартового состава «Зенит» нашел замену очень оперативно. Кругового выкупили у «Уфы» еще в начале года, он даже провел с «Зенитом» зимние сборы, а потом вернулся доигрывать сезон в «Уфу». Теперь Данил начинает борьбу за место под солнцем в команде Сергея Семака.

Каким блокам необходимо усиление?

Вратари. Лунев, М. Кержаков, Васютин.

Здесь полный комплект. Контракт Михаила Кержакова тоже заканчивается сегодня, но нет сомнений, что он останется в «Зените», где сложился солидный вратарский ансамбль.

Центральные защитники. Ловрен, Ракицкий, Маммана, Прохин.

Йордан Осорио под вопросом. У «Зенита» есть основная пара Ловрен — Ракицкий, но у Деяна и Ярослава совсем нет подстраховки. 19-летний Прохин сыграл в последних турах, когда «сине-бело-голубые» уже оформили чемпионство, но ему в лучшем случае светит роль четвертого в очереди. На Мамману в Санкт-Петербурге не рассчитывают, аргентинцу предложили перейти в «Сочи». В центральную зону нужен квалифицированный запасной. Осорио подходит на эту роль, тем более он уже адаптирован, но если не удастся договориться с «Порту» по деньгам, придется искать кого-то другого. Скорее всего, легионера.

Крайние защитники. Караваев — справа; Дуглас Сантос, Круговой — слева.

Держим в уме и Жиркова, которого попытаются оставить, хотя в прошедшем сезоне Юрий чаще играл в полузащите, да и Дугласа Сантоса видели в средней линии. Позиция слева укомплектована с приходом Кругового, а вот справа после прощания со Смольниковым остался один Караваев. Учитывая, что позиция энергозатратная, ротации не избежать с учетом игры на несколько фронтов, «Зениту» нужен дублер для Караваева.

Центральные хавбеки. Барриос, Оздоев, Мусаев, Ерохин, Шамкин.

Барриос и Оздоев — основная пара центральных хавбеков, иногда видели рядом с одним из них подзабытого Ерохина, молодого Мусаева и даже Дриусси. Если Барриос и Оздоев остаются, а Семак считает, что им не нужен серьезный конкурент, то этой зоне не требуется первоочередное усиление.

Крайние полузащитники. Сутормин, Ригони, Малком, Дриусси, Мостовой.

Помним о Кузяеве и Жиркове, чье будущее в «Зените» под вопросом. С ними комплектация средней линии будет другой, но пока на флангах имеем выбор из бразильца, двух аргентинцев и человека за 50 тысяч рублей. Сутормин останется игроком подмены, Мостовой, хоть и неплохо проявил себя в «Сочи», вряд ли готов к основе «Зенита», в Ригони Сергей Семак не верит, а Дриусси сам недоволен положением в команде.

При этом способности Малкома заставляют задуматься о смене игровой схемы или хотя бы о выборе другой концепции в полузащите. Семак экспериментировал в летних матчах, выдвигая Малкома «под» форвардами, хотя видели бразильца и на фланге. У «Зенита» есть отсутствующее звено в средней линии — нужен или человек в зеркальную позицию с Оздоевым (Барриос — основа треугольника), или левый полузащитник. Интерес к Денису Черышеву вполне логичен.

Нападающие. Дзюба, Азмун и подменяющие.

Артем Дзюба продлил контракт с клубом, поутихли слухи об отъезде Сердара Азмуна в Италию. У «Зенита» прекрасная пара форвардов, а эпизодически в атаке могут сыграть Ерохин, Дриусси, Сутормин и Малком.

Резюме. У «Зенита» фундаментально выстроенная основа, Ивановича мгновенно заменили Ловреном. Если мы начнем перечислять стартовый состав «Зенита», то с легкостью назовем 10 фамилий: Лунев, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Оздоев, Малком, Дзюба, Азмун. Много кто может стать 11-м в зависимости от схем и обстоятельств, но идеального кандидата, пожалуй, нет. Чтобы было стало совсем красиво, «Зениту» нужно точечное приобретение в среднюю линию, конкретное амплуа футболиста зависит от видения тренерского штаба. Еще одна необходимость — укрепление позиции правого защитника, где остался один Караваев. На данный момент этого будет достаточно, даже если не удастся уговорить Кузяева с Жирковым.