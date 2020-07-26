Финал боя за Лигу чемпионов: «Челси», «Лестер» и МЮ выберут лишнего

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вчера, 10:01

Знаковое совпадение в АПЛ . «Соккер.ру» делится деталями накануне главного матча дня.

Погоня за премиальными УЕФА завершится сегодня. Мало того, что «Челси» играет с «Вулверхэмптоном», которому нельзя пропустить на пятое место «Тоттенхэм», так еще и судьба путевки в Лигу чемпионов решится в очном поединке «Лестера» и МЮ .

Увидим настоящий финал изнурительной, но доходной погони. Но сначала пару слов о 6-й строчке, ведь это тоже важно. «Арсенал» может пройти в Лигу Европы, если обыграет в финале Кубка Англии «Челси». Но этот матч состоится 1 августа, а пока «волки» не знают, будет ли шестая строчка еврокубковой – только в случае победы Лэмпарда над Артетой.

Но драться со «шпорами» заочно ребята из «Вулверхэмптона» точно будут. Если Моуриньо обыграет в гостях «Кристал Пэлас», то Эшпириту Санту надо побеждать «Челси». Сделать это сложно, но поскольку Лэмпард проигрывал и «Шеффилд Юнайтед», и «Ливерпулю», всякое возможно. Последний тур – для чудес.

Но если лондонцы наберут хотя бы один пункт, то они гарантируют себе путевку в Лигу чемпионов. Ведь «Лестер» и МЮ одновременно по три очка не возьмут, а ничья, если у «Челси» будет хотя бы один дополнительный пункт, не выбросит «лисов» Роджерса на четвертое место. В АПЛ при равенстве пунктов смотрят на разницу мячей, поэтому полезно напомнить все варианты:

- если «Челси» проигрывает, то ничья «Лестера» и МЮ выводит эти две команды в ЛЧ (у лондонцев разница +13, у «лисов» и «дьяволов» — по +28);

- если «Челси» сыграет вничью, то МЮ нельзя проигрывать, но его устроит ничья, которая не поможет «Лестеру». Если Лэмпард наберет очки, то это усложнит задачу Роджерсу;

- если «Челси» победит, то у них будет 66 пунктов. «Лестеру» останется только вариант с победой над «Манчестер Юнайтед», чтобы пройти в ЛЧ , ведь у них пока разница в один пункт в таблице. Проще говоря, перед нами финал забега в Лигу чемпионов в АПЛ .

Тактика и кадры

- Сульшер в центральных матчах, как знаете, тот еще тактический затейник, мог бы и в 3 центральных сыграть. Учитывая состояние Де Хеа (ошибки) и Магуайра (странные действия самого дорогого центрбека в истории), то можно было подумать о «3-4-3», но только если бы нашлись в центре лишние люди;

- когда есть Погба, Матич, Фернандеш и самое результативное трио атаки в английском сезоне – Гринвуд, Марсьяль и Рэшфорд, что обскакали чемпионов Салаха, Фирмино и Мане, то Сульшеру просто не о чем думать, выбирая основной состав. Надо отобрать лишь правильного напарника для Магуайра и левого бека;

- у «Лестера», в отличие от МЮ , где только Шоу из основных под вопросом (но его может подменить молодой Уильямс), куда больше потерь. Роджерс вынужден был играть последнее время по схеме «3-4-3» (вместо любимой «4-1-4-1»), поскольку из-за травм вылетели его ключевые фланговые защитники – Рикарду Перейра и Чилуэлл. Невосполнимые потери, «Лестеру» обрезали крылья;

- флангами кадровые проблемы хозяев сегодня не ограничиваются. Турецкий бек Чаглар Союнджу не попадет на поле, поскольку против «Борнмута» поймал красную карточку и получил дисквалификацию. А ведь удаление крайне глупое – грубая игра за пределами поля. После гола ударил соперника, окутанный сеткой ворот;

- думали, это все потери «Лестера»? Нет, они еще и лучшего мастера пасов потеряли. Мэддисон отдал 79 передач под удары (5-й результат сезона во всей АПЛ ), но он не сможет выйти на поле. Значит, у Роджерса дыры в защите и под нападающими. Впрочем, Тилеманс должен включаться – сегодня его выход, а Ндиди надо играть за двоих в опорной зоне;

- у «Лестера» вся надежда на Варди, а также на тех, кого выберут в его группу поддержки. Есть варианты игры в два форварда, ведь если молодой левый латераль из резерва смотрится нормально, то правый – ужасен. Уже на этапе выбора стартового состава Роджерс может запрограммировать или на победу в финале ЛЧ родом из АПЛ , или на поражение.

Ориентировочные составы

«Лестер» (3-4-3): Шмейхель – Беннетт, Морган, Эванс – Джастин, Тилеманс, Ндиди, Томас – Перес, Варди, Барнс.

«Манчестер Юнайтед» (4-2-3-1): Де Хеа – Ван-Биссака, Линделеф, Магуйар, Шоу – Погба, Матич – Гринвуд, Фернандеш, Рэшфорд – Марсьяль.

Факты, что помогут сделать ставку

- «Лестер» пострадал из-за пандемии сильнее многих. Если Каспер Шмейхель, выбивая мяч, попадает в ближнего от себя защитника, после чего тот привозит пенальти, а защитники пасуют поперек поля у ворот, то не удивляют результаты – 3 ничьи, 3 поражения и всего 2 победы в матчах после карантина;

- одновременно нужно напомнить, что сегодня домашняя игра. В рамках АПЛ «Лестер» последний раз проигрывал «Манчестер Сити» в феврале. Впрочем, когда рядом выездные поражения 4:1 и 3:0, этот фактор не обязательно сыграет;

- «Манчестер Юнайтед» играет с «Лестером» очень успешно. После безумных 5:3 в сентябре 2014-го есть 11 матчей и результаты плачевные для подопечных Роджерса – 8 побед «дьяволов» и 3 ничьих, причем в последних 8 играх – 7 поражений;

- как не упомянуть фактор судейства, если играет МЮ ? Рефери VAR могут быть в центре внимания, хотя не хочется такой развязки сезона в АПЛ . Вот только игроки Сульшера талантливо падают в штрафных соперников, а поскольку «Лестер» тяжеловатый и медленный в защите, лишившись 3 основных беков из 4, ждем пенальти;

- МЮ силен в гостях – 13 матчей без поражений, «Лестер» выиграл лишь 2 из 13 матчей АПЛ – затянулся кризис, усугубленный потерями, но команде Роджерса нужно разозлиться на себя и судьбу. В первом круге они проиграли МЮ 1:0, но могли оспаривать фол – защитник сыграл в мяч. Если «Лестер» подготовится к игре морально и физически – будет интересно;

- «Лестеру» имеет смысл рискнуть всем. Согласятся на скучный футбол, выгодный МЮ – уступят, ведь ничья в пользу Сульшера. А вот если «лисы» сыграют дико, то хотя бы в случае неудачи их поймут. Роджерс может попробовать выставить «4-4-2», может подстроиться под специфику игры МЮ . Но гости в этой паре объективно в лучшей форме – в АПЛ в 13 играх подряд не проигрывали.

Прогноз «Соккер.ру»: «Кинг Пауэр Стэдиум» увидит финал Лиги чемпионов – битвы за премиальные от УЕФА . И Сульшер, и Роджерс будут в четверке одновременно, только если Лэмпард проиграет, но при этом «Лестер» наберет очки. Но вероятнее, что в этом матче выберут третьего лишнего, коим точно окажется интересная команда – все прибавили в сезоне.