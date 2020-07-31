ПСЖ у порога истории или последний шанс для «Лиона»

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вчера, 11:00

Сезон во Франции завершается. Да-да, он еще формально не был завершен, хотя Лигу 1 закрыли досрочно из-за коронавируса. «Соккер.ру» — о предстоящем последнем матче сезона.

Когда чемпионат Франции завершили досрочно, многие махнули в ту сторону рукой и поругали руководство французского футбола. И мы это сделали. Но там спохватились, увидев, что в других странах нашли способ и силы как-то продолжить играть. Поэтому организовали такую слабую компенсацию – решили закончить кубковые турниры. На прошлой неделе в Кубке Франции ПСЖ в финальном матче победил «Сент-Этьен», оставив много вопросов по качеству игры. Что и не совсем удивительно, если учесть, сколько времени парижане были без практики. Но теперь впереди финал Кубка Лиги, а соперник – «Лион», который как и ПСЖ , сезон для себя не завершил не только из-за этого кубкового поединка. ПСЖ и «Лион» остались еще в Лиге чемпионов, которая будет доиграна в коротком формате.

Где и при каких условиях будет проходить финал Кубка Лиги?

Финальный матч пройдет на «Стад де Франс», как и финал Кубка Франции неделю назад. При этом зрители будут допущены на стадион, но не больше пяти тысяч человек. Соблюдение всех остальных протокольных мер безопасности из-за коронавируса будет таким же, как и в других странах.

Как ПСЖ может войти в историю?

Кажется, что современный ПСЖ уже столько раз все выиграл внутри страны, что уже и говорить о каких-то достижениях в связи с этими турнирами не приходится. Но тут у парижан есть шанс взять так называемый «Большой шлем». Они выиграли Суперкубок Франции, чемпионат Франции, Кубок Франции в одном сезоне. Остался вот только Кубок Лиги. Это позволит ПСЖ реабилитироваться за прошлый сезон, когда они потерпели неудачу в обоих внутренних кубках (тогда Кубок Франции взял «Ренн», а Кубок Лиги – «Страсбур»). К тому же восьмикратный обладатель Кубка Лиги может войти в историю как его первый (в 1995 году) и последний победитель. Дело в том, что этот Кубок Лиги – последний. Телевизионщики не предложили ничего за него на контрактный период 2020 – 2024 годов. Поэтому совет директоров Профессиональной футбольной лиги, который отвечает за его организацию, принял решение исключить Кубок Лиги из программы сезона-2020/21. Против него были давно настроены многие клубы. И вот продавили исключение «ненужного» турнира.

Как ПСЖ будет выглядеть без Мбаппе?

Одной из главных новостей в футбольной Франции неделю назад была не победа ПСЖ в Кубке страны, что воспринималось как обыденность. Больше обсуждали травму Килиана Мбаппе, особенно в контексте предстоящих матчей в Лиге чемпионов, встречи с «Аталантой» 12 августа. Ведь для ПСЖ это главная задача скомканной концовки сезона, а не внутренние кубки, конечно. Мбаппе повредил голеностоп и выбыл как минимум на три недели. Поэтому в матче с «Лионом» его точно не будет, и Томасу Тухелю придется столкнуться с необходимостью поменять схему и заменить как-то свою «Фантастическую четверку», переставшую ею быть без Килиана. Тут вопрос в том, заменит ли он просто физически на поле Мбаппе, например, на Пабло Сарабию, сохранив конфигурацию, либо же перейдет на 4-3-3 с еще одним полузащитником вместо Мбаппе. Выбор более важен, чем кажется, потому что это еще и репетиция выхода на «Аталанту», с которой не сможет сыграть из-за дисквалификации Анхель Ди Мария – еще одна важная фигура нынешнего ПСЖ .

В каком состоянии находится «Лион»?

Если кое-что о ПСЖ мы могли узнать неделю назад в матче с «Сент-Этьеном», то форма «Лиона» остается полной загадкой. Подсказку могут дать товарищеские встречи. «Лион» обыграл «Ниццу» (1:0), «Селтик» (2:1), «Гент» (3:2) и «Антверпен» (3:2), а также проиграл «Рейнджерс» (0:2). Конечно, командной скорости и физической свежести лионцам не хватало. Но и ПСЖ выглядел подобным образом против «Сент-Этьена». Зато «Лион» воспользовался паузой, и вернулись его лидеры в строй, которые выбыли в середине сезона очень надолго из-за травм. Это Джефф Рейн-Аделаид и Мемфис Депай. Последний забил пять мячей за время контрольных матчей.

Может ли «Лион» спасти сезон с помощью одной игры?

«Лион», который ничего не выигрывал со времен Кубка Франции 2012 года, борется теперь не только за трофей, но и за свое будущее на европейской арене. Ведь в Лиге 1 «Лион» финишировал седьмым, из-за чего президент клуба Жан-Мишель Ола до последнего воевал с лигой и всеми вокруг, споря о законности досрочного прекращения чемпионата. У него ничего не вышло, поэтому «Лион» оказался перед гнетущей перспективой впервые с 1997 года не попасть в еврокубки. И финал Кубка Лиги – последний шанс. Лионцы в случае победы попадут в Лигу Европы и сохранят свою еврокубковую серию. Либо им придется побеждать в Лиге чемпионов, а это, как понимаете, будет сложнее сделать. В противном случае «Лион» потерпит серьезную спортивную и экономическую катастрофу. Ведь в этом клубе всегда к деньгам относились бережно и стремились зарабатывать самостоятельно. Без еврокубков придется ужаться, затянуть пояса, продать своих вечно талантливых и молодых. И кто знает, вдруг это запустит цепную реакцию, которая не позволит «Лиону» вернуться на вершину в будущем.