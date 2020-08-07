«Ювентус» даст бой «Лиону» в ЛЧ. Последняя попытка Сарри не ударить лицом в грязь

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вчера, 13:00

В дело вступает Лига чемпионов. «Ювентус» и «Лион» покажут отложенную вторую серию представления в 1/8 финала. «Соккер.ру» — о предстоящей встрече.

Что было в предыдущей серии?

В уже далеком феврале «Лион» принимал «Ювентус» на своем поле. Французы даже дома не были фаворитами, но сотворили небольшую сенсацию. Тут, конечно, сработал фактор Маурицио Сарри, который несмотря на завоеванное очередное чемпионство туринцев, подвергается внушительной критике за ту игру, которую пытается построить в «Ювентусе», — она якобы несвойственна тому набору футболистов, которые представляют «бьянконери». И матч с «Лионом» во Франции как раз был демонстрацией такого несовпадения. Хотя и «Лион» испытывал в прошедшем сезоне огромные трудности. Шутка ли, команда впервые с 1997 года не попала в еврокубки. Однако в противостоянии двух спорных с точки зрения организованности в конкретный момент команд успешнее оказались лионцы.

Исход встречи решил единственный гол Люка Тузара, забитый на 31-й минуте с передачи Уссема Ауара. Было еще попадание в каркас ворот Войцеха Щесны со стороны Карла Токо Экамби. С преимуществом в два мяча у «Лиона» было бы больше шансов в ответной игре. А тот матч стал одним из самых беззубых в исполнении «Ювентуса», выглядевшего максимально беспомощно. Да, туринцы владели мячом гораздо больше – 63 процента времени. Они чуть чаще били по воротам в целом – 14 ударов против 12. Но ни разу не попали в створ ворот. Для такой команды это довольно унизительный показатель. Хотя на поле были и Роналду, и Дибала, выходили на подмогу на замену Бернардески и Игуаин. Бесполезно. Впрочем, даже после той игры многие сходились во мнении, что это скорее счастливый случай «Лиона», чем переворот в отношениях «фаворит – андердог».

Что было между сериями?

А потом грянула пандемия, которая отложила весь футбол на неопределенный срок. За это время случилось многое. Но в разных аспектах. Например, «Лион» больше борьбу вел в прессе и судах, а не на футбольном поле. Потому что футбольные чиновники во Франции поторопились и решили досрочно завершить чемпионат страны. Наиболее пострадавшим как раз стал «Лион», который к тому времени плелся на седьмом месте, но с надеждами на светлое будущее. А финиш наступил раньше, чем ожидалось. Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола пошел войной на всех, как он это любит, предлагал даже какие-то форматы доигрывания чемпионата с плей-офф, другую экзотику, но проиграл битву.

Поэтому лионцы самоизолировались по домам, а собрались в июле, провели несколько товарищеских матчей для возвращения тонуса. Обыграли «Ниццу» (1:0), уступили «Рейнджерс» (0:2), потом справились с «Гентом» (3:2) и «Антверпеном» (3:2). А неделю назад сыграли и первый официальный матч за несколько месяцев – встретились в финале Кубка Лиги с ПСЖ . «Лион», для которого это был последний реальный шанс попасть в еврокубки, бился более чем достойно и дал парижанам жару, но встреча завершилась нулевой ничьей, а в серии пенальти ПСЖ оказался удачливее.

Жизнь «Ювентуса» между сериями оказалась более насыщенной, потому что в Италии решили доиграть сезон. Хотя к паузе туринцы и так лидировали, но с очень зыбким перевесом – казалось, что «Лацио» вот-вот съест отрыв и свергнет гегемона. Опасения за «Ювентус» усилились при доигрывании Кубка Италии, с чего сезон там возобновился. Туринцы отыграли вяло и уступили в финале «Наполи». Но в чемпионате выдали уверенный отрезок на фоне провалов конкурентов, что обеспечило команде Сарри более комфортный задел. И даже скомканная концовка не помешала «Ювентусу» сохранить лидерство в Серии А.

Так что туринцы как минимум в большем игровом тонусе, чем «Лион». Но вот качество игры оставляет вопросы, и кажется, что проблемы нестыковок идей Сарри с возможностями футболистов порой проскакивают. «Лион», пусть и без тонуса, но с накопленной злостью и потенциалом – матч с ПСЖ показал, что «Лион» в порядке, а такое обидное поражение только добавит настроя. Кстати, у лионцев же остаются шансы попасть в еврокубки на следующий сезон. Но для этого нужно выиграть Лигу чемпионов. К слову, в следующем раунде победитель в этой паре встретится с лучшим по итогу матча «Реал» — «Манчестер Сити».

Действующие лица

Ориентировочный состав «Ювентуса»: Щесны, Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро, Бентанкур, Пьянич, Матюиди, Бернардески, Дибала, Роналду.

Ориентировочный состав «Лиона»: Лопеш, Дюбуа, Андерсен, Денайер, Марсал, Ауар, Мендеш, Токо Экамби, Рейн-Аделаид, Депай, Дембеле.

Состав «Ювентуса» выглядит близким к оптимальному, если, конечно, помнить, что не все в нем отвечают требованиям Сарри. Это сказывалось как на качестве командной игры, так и на индивидуальных действиях тех, кто в систему тренера не очень вписывается. При этом травмированы Дуглас Коста и Де Шильо. У «Лиона» травмирован Юссуф Коне. Но главная потеря – это проданный в «Герту» Тузар, который забил решающий мяч в первой встрече. Теперь он будет болеть за свою бывшую команду со стороны. Но есть и плюсы. Например, одни из лидеров «Лиона», Депай и Рейн-Аделаид, должны были пропустить ответную встречу из-за тяжелых травм. А отложенный ответный матч позволил им вернуться в строй.