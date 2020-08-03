Гвардиола vs Зидан. Никто не побеждает чаще, чем они

1596481772

вчера, 22:09

Нынешняя неделя пройдет под знаком возвращения Лиги чемпионов и конкретно матча «Манчестер Сити» — «Реал». «Соккер.ру» начинает артподготовку!

Меряются титулами

При всем том, что у Кевина Де Брюйне за спиной прекрасный сезон в АПЛ , а «Реал» может похвастаться целой плеядой героев и потенциально главных действующих лиц ответного матча с «Манчестер Сити», для меня нет никаких сомнений, что ключевая дуэль развернется между Хосепом Гвардиолой и Зинедином Зиданом. Иначе просто не может быть.

Когда Хосеп Гвардиола закрыл конвейер по производству трофеев в «Барселоне», никто и не думал, что какой-либо тренер в обозримом будущем сможет подобраться в феноменальному результату Пепа: 14 трофеев в 247 играх у руля каталонского клуба. Прошло примерно десять лет, мы констатируем, что Зидан собирается сделать нечто подобное.

Француз выиграл 11 трофеев в 210 матчах у руля «Реала», в среднем на один кубок у Зизу уходит 19 игр. Это все больше, чем у Гвардиолы в «Барселоне», где у Пепа на титул в среднем уходило 18 матчей, но уже лучше, чем у Гвардиолы за всю карьеру — 22 матча (29 трофеев за 639 встречи в «Барселоне», «Баварии» и «Манчестер Сити»).

Не будем забывать, что в 2018 году Флорентино Перес лишил Зидана возможности выиграть парочку «легких» трофеев: в матче за Суперкубок УЕФА «Реалом» рулил Хулен Лопетеги и был бит «Атлетико» и Диего Симеоне, а клубный чемпионат мира для «сливочных» выиграл Сантьяго Солари, но Зидан и в нынешней реальности может догнать и перегнать Гвардиолу.

Вот только для этого нужно выиграть Лигу чемпионов, а потом Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира (заодно и Суперкубок Испании) — если собрать такую коллекцию до конца года, то у Зидана станет 15 трофеев за меньшее или примерно такое же число матчей, что и у Гвардиолы (зависит от календаря).

А самое пикантное в этой ситуации, что такой план Зидана здесь и сейчас упирается в пятничную игру против «Манчестер Сити» под предводительством Гвардиолы, чье достижение в «Барселоне» Зинедин может превзойти новой серией успехов. Так что вечером пятницы, когда весь мир будет следить за схваткой двух фаворитов Лиги чемпионов, не упустим из виду личную дуэль выдающихся и все еще молодых тренеров.

Итак, еще раз зафиксируем карьерные подвиги Зизу и Пепа (без учета работы во вторых командах «Реала» и «Барселоны»):

Гвардиола в «Барсе»: 14 трофеев в 247 играх (17.64 матчей на один завоеванный трофей)

Зидан в «Реале»: 11 трофеев в 210 играх (19.09 матчей на один завоеванный трофей)

Карьера Гвардиолы («Барса», «Бавария», МС ): 29 трофеев в 639 играх (22.03 матча на трофей)

Карьера Зидана («Реал»): 11 трофеев в 210 играх (19.09 матчей на трофей)

Для справки: Жозе Моуриньо, завоевавший 25 титулов в тренерской карьере, тратит на один трофей 37 матчей, а Юрген Клопп — 45 встреч. Никто не сравнится с Зиданом и Гвардиолой!

Атака Гвардиолы против обороны Зидана? Пффф!

«Манчестер Сити» завершил этот сезон в АПЛ со 102 забитыми мячами в активе. Это лучший результат среди всех команд ведущей пятерки европейских лиг, «Реал» же пропустил в Ла Лиге всего лишь 25 голов — и это тоже лучший результат в топ-5 чемпионатах, только среди защитных линий. Но кто скажет, что пятничным вечером сойдутся лед и пламень?

Оба тренера нацелены на атаку на производство голов. Да, Зидан в концовке прошлого сезона и нынешней кампании не так преуспел в игре у чужих ворот, но это было сознательное смещение командного баланса в сторону обороны из-за отсутствия в команде топ-бомбардира калибра Роналду.

При Криштиану зидановский «Реал» забивал в среднем 2.4 гола за игру, 2.58 у Гвардиолы. Любопытно, что даже сверкачественный по игре в обороне нынешней сезон не позволил Зидану догнать Гвардиолу по части пропущенных голов: 1.02 за игру у Зизу против 0.99 у Пепа. Заглянем также в баланс побед и поражений:

Хосеп Гвардиола (73.8% побед): 639 матчей = 472 победы, 93 ничьи, 74 поражения.

Зинедин Зидан (67.14% побед): 210 матчей = 141 победа, 43 ничьи, 26 поражений.

Специализация

Хосеп Гвардиола выиграл 8 из 11 национальных чемпионатов, в которых участвовал: по три титула с «Барселоной» и «Баварией», два с «Манчестер Сити». Пеп проиграл только трижды: «Реалу» Моуриньо в сезоне-2011/12, «Челси» Конте в сезоне-2016/17 и «Ливерпулю» Клоппа в завершившейся кампании-2019/20. Зидан оказался прилежным учеником и за три полноценных сезона у руля «Реала» сумел отобрать у «Барселоны» два титула (а в дебютном сезоне с января набрал больше очков, чем «Барса», но этого не хватило, чтобы дотянуться до первого места).

Весьма достойный результат при условии, что специализация Зидана — кубковые турниры и конкретно Лига чемпионов. Приняв «Реал» из рук Рафаэля Бенитеса в середине сезона-2015/16 Зизу три раза подряд выиграл «Ушастого» со «сливочными». У Гвардиолы тоже была победа в ЛЧ в дебютном сезоне с «Барселоной», а потом еще одна через сезон, но после ухода из каталонского клуба Пеп не может приблизиться к Кубку чемпионов и уже позволил Зидану себя обойти.

И пусть географически в пятницу «Реал» и «Манчестер Сити» сыграют на территории англичан, в турнирном смысле Лига чемпионов — это территория Зидана, которого нельзя сбрасывать со счетов в этой дуэли успешнейших тренеров даже после домашнего поражения 1:2 в феврале. С тех пор столько воды утекло, что любые прогнозы попросту неуместны. А вот предвкушение приветствуется. Зидан и Гвардиола, вы готовы?