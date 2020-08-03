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Гвардиола vs Зидан. Никто не побеждает чаще, чем они

вчера, 22:09

Нынешняя неделя пройдет под знаком возвращения Лиги чемпионов и конкретно матча «Манчестер Сити» — «Реал». «Соккер.ру» начинает артподготовку!

Меряются титулами

При всем том, что у Кевина Де Брюйне за спиной прекрасный сезон в АПЛ, а «Реал» может похвастаться целой плеядой героев и потенциально главных действующих лиц ответного матча с «Манчестер Сити», для меня нет никаких сомнений, что ключевая дуэль развернется между Хосепом Гвардиолой и Зинедином Зиданом. Иначе просто не может быть.

Когда Хосеп Гвардиола закрыл конвейер по производству трофеев в «Барселоне», никто и не думал, что какой-либо тренер в обозримом будущем сможет подобраться в феноменальному результату Пепа: 14 трофеев в 247 играх у руля каталонского клуба. Прошло примерно десять лет, мы констатируем, что Зидан собирается сделать нечто подобное.

Француз выиграл 11 трофеев в 210 матчах у руля «Реала», в среднем на один кубок у Зизу уходит 19 игр. Это все больше, чем у Гвардиолы в «Барселоне», где у Пепа на титул в среднем уходило 18 матчей, но уже лучше, чем у Гвардиолы за всю карьеру — 22 матча (29 трофеев за 639 встречи в «Барселоне», «Баварии» и «Манчестер Сити»).

Не будем забывать, что в 2018 году Флорентино Перес лишил Зидана возможности выиграть парочку «легких» трофеев: в матче за Суперкубок УЕФА «Реалом» рулил Хулен Лопетеги и был бит «Атлетико» и Диего Симеоне, а клубный чемпионат мира для «сливочных» выиграл Сантьяго Солари, но Зидан и в нынешней реальности может догнать и перегнать Гвардиолу.

Вот только для этого нужно выиграть Лигу чемпионов, а потом Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира (заодно и Суперкубок Испании) — если собрать такую коллекцию до конца года, то у Зидана станет 15 трофеев за меньшее или примерно такое же число матчей, что и у Гвардиолы (зависит от календаря).

А самое пикантное в этой ситуации, что такой план Зидана здесь и сейчас упирается в пятничную игру против «Манчестер Сити» под предводительством Гвардиолы, чье достижение в «Барселоне» Зинедин может превзойти новой серией успехов. Так что вечером пятницы, когда весь мир будет следить за схваткой двух фаворитов Лиги чемпионов, не упустим из виду личную дуэль выдающихся и все еще молодых тренеров.

Итак, еще раз зафиксируем карьерные подвиги Зизу и Пепа (без учета работы во вторых командах «Реала» и «Барселоны»):

Гвардиола в «Барсе»: 14 трофеев в 247 играх (17.64 матчей на один завоеванный трофей)

Зидан в «Реале»: 11 трофеев в 210 играх (19.09 матчей на один завоеванный трофей)

Карьера Гвардиолы («Барса», «Бавария», МС): 29 трофеев в 639 играх (22.03 матча на трофей)

Карьера Зидана («Реал»): 11 трофеев в 210 играх (19.09 матчей на трофей)

Для справки: Жозе Моуриньо, завоевавший 25 титулов в тренерской карьере, тратит на один трофей 37 матчей, а Юрген Клопп — 45 встреч. Никто не сравнится с Зиданом и Гвардиолой!

Атака Гвардиолы против обороны Зидана? Пффф!

«Манчестер Сити» завершил этот сезон в АПЛ со 102 забитыми мячами в активе. Это лучший результат среди всех команд ведущей пятерки европейских лиг, «Реал» же пропустил в Ла Лиге всего лишь 25 голов — и это тоже лучший результат в топ-5 чемпионатах, только среди защитных линий. Но кто скажет, что пятничным вечером сойдутся лед и пламень?

Оба тренера нацелены на атаку на производство голов. Да, Зидан в концовке прошлого сезона и нынешней кампании не так преуспел в игре у чужих ворот, но это было сознательное смещение командного баланса в сторону обороны из-за отсутствия в команде топ-бомбардира калибра Роналду.

При Криштиану зидановский «Реал» забивал в среднем 2.4 гола за игру, 2.58 у Гвардиолы. Любопытно, что даже сверкачественный по игре в обороне нынешней сезон не позволил Зидану догнать Гвардиолу по части пропущенных голов: 1.02 за игру у Зизу против 0.99 у Пепа. Заглянем также в баланс побед и поражений:

Хосеп Гвардиола (73.8% побед): 639 матчей = 472 победы, 93 ничьи, 74 поражения.

Зинедин Зидан (67.14% побед): 210 матчей = 141 победа, 43 ничьи, 26 поражений.

Специализация

Хосеп Гвардиола выиграл 8 из 11 национальных чемпионатов, в которых участвовал: по три титула с «Барселоной» и «Баварией», два с «Манчестер Сити». Пеп проиграл только трижды: «Реалу» Моуриньо в сезоне-2011/12, «Челси» Конте в сезоне-2016/17 и «Ливерпулю» Клоппа в завершившейся кампании-2019/20. Зидан оказался прилежным учеником и за три полноценных сезона у руля «Реала» сумел отобрать у «Барселоны» два титула (а в дебютном сезоне с января набрал больше очков, чем «Барса», но этого не хватило, чтобы дотянуться до первого места).

Весьма достойный результат при условии, что специализация Зидана — кубковые турниры и конкретно Лига чемпионов. Приняв «Реал» из рук Рафаэля Бенитеса в середине сезона-2015/16 Зизу три раза подряд выиграл «Ушастого» со «сливочными». У Гвардиолы тоже была победа в ЛЧ в дебютном сезоне с «Барселоной», а потом еще одна через сезон, но после ухода из каталонского клуба Пеп не может приблизиться к Кубку чемпионов и уже позволил Зидану себя обойти.

И пусть географически в пятницу «Реал» и «Манчестер Сити» сыграют на территории англичан, в турнирном смысле Лига чемпионов — это территория Зидана, которого нельзя сбрасывать со счетов в этой дуэли успешнейших тренеров даже после домашнего поражения 1:2 в феврале. С тех пор столько воды утекло, что любые прогнозы попросту неуместны. А вот предвкушение приветствуется. Зидан и Гвардиола, вы готовы?

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:04
победа неизбежна ! )
рус фан
рус фан
сегодня в 03:50
Хосеп тренировал только ТОП клубы, куда после его прихода вливались сотни млн евро, да он отличный тренер, но однообразие его стиля делает узкопрофильным (ватокатные) возглавляемые им команды, то есть команда может выдать успешный результат только при наличии высококлассных игроков средней линии и нападения, если это го нет, то и результат средненький.
razdvatri
razdvatri
сегодня в 01:22, ред.
Гвардиолу не зря называют лысым шарлатаном, выиграть трофеи с той барсой где были хави иньеста и еще молодой месси мог бы и слуцкий, дальше дежурные победы с баварией где нулевая конкуренция в чемпионате и полный обсер в лч, теперь сити куда вложили шейхи миллиард денег и он начал доминировать в апл, когда у других команд откровенный спад (мю, арсенал), у челси трансферный бан, и вот эти истории про супер конкуренцию в англии, на самом деле ее нет, есть сити и ливерпуль, остальные команды середняки в европе, в этом сезоне лысый профукал чемпионат и я уверен не выиграет лч, пойдет снова собирать легкие трофеи в псж или ювентус, и всем рассказывать сколько у него титулов. Гвардиола никогда не возглавит команду типа милана или арсенала, потому что знает что велик шанс провала и тогда все поймут, что он просто физрук в блестящей обертке.
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
сегодня в 00:49
Зидану до лысика-пепочки еще далеко.Лысик создал команду, которая сравнивается с лучшими командами за всю историю футбола, и была абсолютным фаворитом каждого турнира со своим участием.
STVA 1
STVA 1 ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 00:14
Это главное)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:23
Семак...
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:26
посмотрим чья будет блестеть )))) пусть победит футбол))
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 22:19
Наш лысый круче! )
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:19
лысый гений против лысого тренера, уже скоро узнаем кто есть кто)))
Брулин
Брулин
вчера в 22:14
Все будет хорошо!)
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