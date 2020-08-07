Легенда «Байера», молодой Нойер и другие вратари Бундеслиги конца 2000-х

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вчера, 08:00

«Соккер.ру» завершает трилогию о лучших голкиперах Бундеслиги начала XXI века.

Рене Адлер (1985). «Байер» 2005-12

Уроженец Германской Демократической республики начинал в родном Лейпциге. Но однажды был замечен Руди Фёллером, работавший в ту пору в «Байере». Вскоре Рене оказался в Леверкузене, где тогда царил Йорг Бутт. Но стоило вратарю-бомбардиру получить травму, как пробил час «орла». А дальше всё пошло, как в кино. В дебютной встрече Рене отбил все 11 ударов и обеспечил победу над «Шальке».

Адлер настолько органично вписался в ворота «аспириновых», что вскоре отпала надобность в услугах выздоровевшего Бутта. А карьера Рене стремительно шла в гору. На чемпионате Европы 2008 он составил компанию Йенсу Леманну и Роберту Энке в сборной Германии, в итоге стал серебряным медалистом. Йенс скоро оставил Манншафт, и борьба за свитер с единицей разгорелась между Энке и Адлером. Более удачлив был Роберт, но в обеих важнейших отборочных матчах ЧМ -2010 со сборной России играл Рене. В ноябре Энке трагически погиб под колёсами поезда, и Адлер, казалось бы, стал первым номером всерьёз и надолго. Лет на десять. Но перед первенством мира он получил травму, из-за которой не только пропустил первенство мира, но и сдал свои позиции в Манншафт. А потом Адлера и вовсе замучили травмы. Но это тема для следующего десятилетия.

Мануэль Нойер (1985). «Шальке» 2006-11

Мальчик, спавший в свитере «Шальке» и мечтавший быть похожим на Леманна, вырос и превзошёл Йенса. Смелый, хорошо играющий ногами и далеко выходивший за пределы штрафной, при этом безупречный на линии. Ману сначала вытеснил из ворот «горняков» очень сильного коллегу Франка Роста, а потом, обосновавшись в этих воротах, продолжил своё восхождение. Сначала стал третьим голкипером Манншафт. Но трагическая смерть Энке и многочисленные травмы Адлера вывели Ману на первые роли в сборной. И до сих пор он остаётся в ней основным. «Бавария» начала высказывать свои притязания, ещё когда играл Оливер Кан, но Нойер раз за разом говорил нет. Сломался он только в новом десятилетии.

Диего Бенальо (1983). «Штутгарт» 2002-05, «Насьонал» 2005-07, «Вольфсбург» 2007-17

Швейцарец безвылазно сидел за спиной Тимо Хильдебранда в «Штутгарте», а потом уехал на остров Мадейра, где смог проявить себя с наилучшей стороны. Последовал звонок из «Вольфсбурга», и Диего тотчас же прибыл в город, где собирают «Жуки», «Туареги», «Джетты» и «Пассасты». Пришёл Бенальо к «волкам» и сразу помог им стать чемпионами. После отыграл ещё девять лет в «Вольфсбурге» и по праву считается легендой немецких автозаводцев.

Фарид Мондрагон (1971). «Метц» 2001, «Галатасарай» 2002-07, «Кёльн» 2007-11

Араб-христианин, чьих предков занесло из Ливана в Колумбию, прибыл в «Кёльн» в возрасте 36 лет. Иные в этом возрасте или тренируют или пишут мемуары. Но «козлам» пришёлся ко двору вратарь-ветеран. Играл Мондрагон превосходно. «Кёльн» с ним хоть и не смог вернуть утраченные позиции, но при этом крепко сидел в Бундеслиге и никуда не вылетал. Сам же Фарид заработал репутацию сильнейшего южноамериканского стража ворот в истории Бундеслиги.

Михаэль Рензинг (1984). «Бавария» 2002-10

Наследный принц «Баварии», вратарь молодёжной сборной Германии, человек, которому сулили первый номер в Манншафт или, в крайнем случае, в воротах сборной Сербии (мать Михаэля из Югославии). Если Рензингу выпадал редкий случай подменить Кана в воротах мюнхенцев, то выглядел Михаэль вполне достойно. Рензинг терпеливо ждал, когда наиграется Оливер Кан, и, возможно, пересидел. Когда Олли ушёл на пенсию, Михаэль оказался не готов к возложенной на него миссии. Уступил ворота Йоргу Бутту, ушёл в «Кёльн» и постепенно потерялся. Щедрые авансы остались авансами.

Кристиан Фидлер (1975). «Герта» 1995-2007

Невысокий, даже маленький по немецким стандартам Кристиан Фидлер, чей рост составлял метро восемьдесят, всю карьеру провёл в «Герте». Был сначала дублёром, а потом и преемником Габора Кирая. Потом стал основным и приезжал в Россию, играть с «Москвой» в Кубке Интертото. Спокойный, очень ответственный и надёжный голкипер. Однако со временем из-за возраста и роста сдал вахту следующему герою.

Ярослав Дробны (1979). «Ческе Будеёвице» 1999-2001, «Паниониос» 2001-05, «Фулхэм» 2005-06, «Ден Хааг» 2005-06, «Ипсвич» 2006-07, «Бохум» 2007, «Герта» 2007-10

Дробны по-чешски — мелкий, маленький. Эта фамилия не соответствовала футболисту, ростом за метр девяносто и сорок восьмым размером обуви. В «Бохуме» ему долго искали подходящие бутсы. Но ещё дольше Ярослав искал себе подходящий клуб и чемпионат. Однако в «Герте» рослый чех был очень неплох. Даром что «бабушка» с ним не выиграла, а даже оставила Бундеслигу.

Маттиас Хайн (1972). «Арминия» 2000-08, «Санкт-Паули» 2008-11

Сильный, но какой-то невезучий вратарь. Окажись Маттиас не в скромной «Арминии», а где-нибудь в более приличной команде, глядишь и судьба младшего из братьев-вратарей сложилась бы иначе. Но Маттиас на протяжении почти всей карьеры служил спасателем. Вытаскивал «Арминию», помогал ей освоиться, вылетал. Интересная, насыщенная, но бестрофейная карьера.

Том Штарке (1981). «Байер» 2000-06, «Гамбург» 2004, «Падерборн» 2006-07, «Дуйсбург» 2007-10

Том очень долго «варился» на кухне «Байера», прежде чем решился на аренду в «Гамбург». И провалился. Пришлось начинать издалека. Сначала «Падерборн», потом «Дуйсбург». Потом снова «Дуйсбург», поскольку «зебры» вылетели из Бундеслиги. А их отработавший на совесть голкипер не хотел покидать команду. Том отыграл ещё три года за «зебр», прежде чем решился на смену команды. Он закончил карьеру в 38, и Штарке провожала вся «Бавария». Проводила недалеко, в клубную академию. Но это события следующей декады.

Маркус Миллер (1982). «Штутгарт» 2000-02, «Аугсбург» 2002-03, «Карлсруэ» 2003-10

Любой вратарь «Карлсруэ», особенно если он плечистый блондин, обречён на сравнение с Оливером Каном. Не избежал этой участи и Маркус Миллер. Вторым Каном Маркус не стал в силу разных причин. Но вратарём был интересным и запоминающимся. Во всяком случае в нулевые годы. Осталось впечатление, что попади Миллер в хорошие руки, его биография стала бы более насыщенной.

Даниэль Хаас (1983). «Айнтрахт» (Франкфурт) 2000-02, «Ганновер» 2002-06, «Хоффенхайм» 2006-12

Даниэль сыграл не так много матчей, как бы ему хотелось. Но успел сделать два важных дела — помог «Хоффенхайму» пробиться в первую Бундеслигу, затем сделал всё, чтобы деревенская команда закрепилась в элите. После чего Хаас уступил ворота опытному Тиму Хильдебранду, но при этом был всегда готов прийти на выручку «Хоффе».

Димо Вахе (1973). «Майнц» 1995-2010

В «Боруссии» Димо был сменщиком Уве Кампса, но это ему надоело, и он подался в «Майнц». Помог команде Юргена Клоппа выбраться из низин и закрепиться в первой Бундеслиге. Крупный, несколько флегматичный, но при этом спокойный и хладнокровный Вахе более десяти лет был основным вратарём. Но потом едва ли не добровольно уступил место в воротах более молодому напарнику.

Кристиан Веткло (1980). «Майнц» 2000-14

А это тот самый напарник, о котором шла речь в предыдущем абзаце. Кристиан мог и не раз перейти в другую команду, но предпочёл ждать своего часа в «Майнце». Дождался. Веткло не слишком уверенно работал на выходах, но на линии был хорош. «Карнавальщики» всё же вылетели из Бундеслиги, правда, тут скорее нет вины вратарей. Клопп ушёл. Веткло помог команде вернуться, после чего по традиции уступил место более молодому коллеге Хайнцу Мюллеру. Но ненадолго. Всего на год.

Флориан Фромловиц (1986). «Кайзерслаутерн». 2004-08, «Ганновер» 2008-10

Воспитанник «Кайзерслаутерна», ученик Герхарда Эрманна и напарник Мануэля Нойера в германской молодёжке. В 19 лет дебютировал в Бундеслиге, но «красные черти» не удержались. Через два года Флориан вернулся в элиту, уже в качестве вратаря «Ганновера». Второго, разумеется, так как первый номер во всех смыслах принадлежал Роберту Энке. Когда Роберт получил травму, Флориан весьма удачно подменил коллегу. Однако осенью с Энке стряслась куда более страшная беда. Фромловиц должен был заменить трагически погибшего товарища, но полностью с этой ролью не справился.

Логан Байи (1985). «Генк» 2002-08, «Боруссия» (Мёнхенгладбах) 2008-12

По поводу этого персонажа были сомнения, нужен ли он в этом списке. Пусть будет, хотя в Бундеслиге талантливый вратарь по большому счёту провалился и загубил успешно развивавшуюся карьеру. Слишком много ошибок допустил он в воротах «Боруссии», поэтому и продержался там недолго. Да и в воротах сборной Бельгии не смог заиграть из-за своего немецкого вояжа. О лучшем периоде биографии Байи будет написано в соответствующей главе.