Лучшая левая нога, которую видел Мадрид. Пушкаш сбежал из Венгрии и играл в «Реале» до 40 лет

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вчера, 17:00

«Соккер.ру» — о футбольной звезде середины прошлого века.

Пурцельд стал Пушкашем

Имя Пушкаша знает весь футбольный мир, Могучему Майору не грозит забвение, как многим легендам его времени. Ференц не только прославился на родине и отметился в составе «волшебных мадьяр», которым помешало выиграть чемпионат мира только невероятное «Бернское чудо», но и удачно сбежал из Венгрии в Испанию, чтобы славно позировать в цветах мадридского «Реала», чьи многочисленные поклонники без устали цитируют мифы и легенды о героях прошлых лет. В том числе о Пушкаше.

По крайней мере, под этой фамилией знает Ференца футбольный мир, хотя будущий Майор родился и 10 лет прожил под немецкой фамилией Пурцельд, которую было решено сменить из-за усиления националистических настроений в Венгрии конца 30-х. Ференц родился в семье дунайских швабов, отец играл в футбол на заре XX века за клуб «Кишпешт», позже ставший «Гонведом» и гордящийся статусом первого клуба Пурцельда-младшего.

Тряпичный мяч, Цуца, поддельные документы

Футбол в его детстве был всегда. Пушкаш рассказывал, что первое его футбольное воспоминание связано с тряпичным мячом, который они пинали вместе с соседским пацаном Йожи, самым большим другом детства. Йожи тоже станет большим футболистом, до отъезда Пушкаша в Испанию их карьеры будут идти параллельным курсом. Йожеф Божик проведет всю карьеру в «Гонведе» и пробьет отметку в 100 матчей за сборную Венгрии.

В 30-е Цуца, как прозвала Божика его бабуля, и его друг Ференц будут днями пропадать на окраине Будапешта, где можно вдоволь попинать мяч. Однажды Йожеф, задрав нос, сообщил другу, что его взяли в юношескую команду «Гонведа», что вызовет приступ нестерпимой зависти у Ференца. Сам он был еще мал — 10 лет, но с того дня принялся обивать пороги клуба, клянчить, просить, демонстрировать свои таланты.

Мальчишку только трепали по голове и просили зайти через два года, но Ференц не унимался, подключил отца и лбом пробил себе путь в футбол: его взяли в команду по поддельному удостоверению на имя Миклоша Ковача, которое «состарило» Пушкаша на пару лет. Под этим именем Ференц присоединился к основному составу, а вскоре необходимость в сохранении секрета Полишинеля отпала, успехи пришли к нему уже под собственным именем.

«Кишпешт» превратился в «Гонвед», а Пушкаш стал майором

Первый матч в большом футболе Пушкаш сыграл в 16 лет, когда большую часть ведущих футболистов «Кишпешт» поразила эпидемия гриппа. Пацан не стушевался и стал получать новые шансы, которых не упускал. В третьей игре Ференц забил дебютный гол, через два года он уже дебютировал за сборную Венгрии, в 19 лет забил 36 голов в 34 матчах чемпионата, а через пару лет выстрелит полусотней голов.

Важное событие для клуба Пушкаша произошло в 1949 году, когда «Кишпешт» стал армейским клубом и был переименован в «Гонвед», футболисты получили воинские звания, в частности, Пушкаш стал майором в 22 года. В связи с этим позже к его званию будут добавлять эпитеты — Могучий, Скачущий, Галопирующий, Неистовый, Беспощадный. Майор.

Золотая Олимпиада и «Бернское уныние»

У Пушкаша изумительная статистика в составе сборной Венгрии: 84 гола в 85 матчах. Могло быть гораздо лучше, ведь свой последний матч за мадьяр Ференц провел в 29 лет, в то время как его карьера продолжалась до 40. В 1952-м венгры выиграли футбольный турнир Олимпиады в Хельсинки. Пушкаш забивал в каждом матче, начиная с четвертьфинала, в финальной схватке с Югославией его гол на 70-й минуте оказался решающим. Окончательный счет в концовке установил Цибор — 2:0.

С таким же счетом после голов тех же Пушкаша и Цибора «Могучие мадьяры» вели в финальном матче ЧМ -1954 против ФРГ уже к 8-й минуте. Но потом для немцев наступило «Бернское чудо», которое для венгров было «Бернским унынием». Пушкаш и Ко были суперфаворитами той игры, тем более в матче группового этапа против ФРГ была одержана более чем убедительная победа со счетом 8:3.

Поражение оказалось настолько неожиданным и болезненным, что привело к маршам разочаровавшихся в Венгрии и обычной в таких случаях «охоте на ведьм». Естественно, главным виновником назначили самого сильного, и через два года уставший от постоянной критики и упреков форвард принял непростое решение эмигрировать в Испанию. Тем временем в Венгрии принялись с удвоенным рвением смешивать беглеца с грязью, а потом вдруг умолкли. Пушкаша вдруг «не стало», память о нем стерли из учебников истории.

Толстяк, дисквалификация и сомневающийся Бернабеу

Пушкаш уехал из Венгрии в 29, но остался без футбола. Федерация футбола Венгрии требовала пожизненно дисквалифицировать Ференца, но УЕФА ограничился двухлетним запретом, за время которого Майор набрал 30 (!) лишних килограмм. Санкции УЕФА и слухи о «безвозвратно утерянной форме» привели к тому, что «Ювентус», «Милан» и «Манчестер Юнайтед», имевшие вида на Пушкаша, отошли покурить в сторонку.

Пушкаш даже ездил в Италию, надеясь зарегистрироваться в качестве футболиста там, но вернулся в Испанию ни с чем. Оставшись без футбола, влюбился в испанскую кухню и раздобрел в полтора раза. Когда истек срок дисквалификации, Ференц слабо напоминал форварда, наводившего ужас на соперников. Возможно, еще одна блестящая глава его карьеры так и осталась бы ненаписанной, если бы не настойчивость Эмиля Остерехера.

Еще один венгр, еще один эмигрант, еще один человек из «Гонведа». Бывший технический директор венгерского клуба в 1958 году стал работать на «Реал» и при любой удобной и неудобной возможности уговаривал Сантьяго Бернабеу подписать Пушкаша. Легендарный президент только брезгливо кривился и отвечал, что футболист Пушкаш остался в Венгрии, а в Мадриде под его фамилией живет какой-то толстяк.

Остерехер не сдавался: «Подпишите. Не пожалеете». В какой-то момент Сантьяго Бернабеу сдался. И подписал. И не пожалел. Пушкашу поставили условие привести себя в форму за лето, и он работал до седьмого пота, хотя на первой тренировке в «Реале» все еще выглядел «бегемотиком». Луис Карнилья был в ужасе, Альфредо Ди Стефано смеялся от души:

Большой живот, маленькая пушка!

Но очень скоро насмешки сменились восхищением, еще один партнер по «Королевскому клубу», Канарио, был в восторге:

Никогда не видел такого футболиста. Не знаю, как лучше объяснить. Понимаете, у Ференца нет левой ноги, у него на этом месте еще одна рука.

Покоряя Мадрид

Когда в дебютном матче за «Реал» Пушкаш оформил хет-трик в ворота «Хихона», его приняли. Когда в первом сезоне забил 25 голов за «Реал», многие попросили прощения, а когда в следующем отправил в ворота соперников 47 мячей, у всех в словарном запасе остались только восторженные междометия.

И это был только первый из четырех трофеев Пичичи, которые завоюет Пушкаш. Не было недостатка и в командных победах: со «сливочными» Майор выиграл три Кубка чемпиона и пять титулов в Ла Лиге, вдобавок к мировому признанию, которое было и в Венгрии, получил популярность и деньги, которыми щедро делился.

Бывшие партнеры рассказывают, что после прогулки по улицам Мадрида Ференц оставался с пустыми карманами, а иногда и без части гардероба. Особенно любили Пушкаша венгерские нищие, коих было предостаточно на улицах испанской столицы. Стоило Майору услышать родной язык — и его сердце таяло.

18 мая 1960 года — пожалуй, самый особенный день Пушкаша в мадридском «Реале». В финале Кубка чемпионов, который проходил в Глазго, мадридцы укатали в газон франкфуртский «Айнтрахт» — 7:3! Великолепный Альфредо Ди Стефано оформил хет-трик, но Пушкаш сделал «покер»!

Полвека спустя сэр Алекс Фергюсон назовет Ференца «без сомнения одним из величайших игроков всех времен». В этой фразе так много и так мало. Нам не дано в полной мере прочувствовать, насколько великими были футболисты недоступного для нас прошлого, но, уверен, иногда мы должны хотя бы осознать понять это. Ференц Пушкаш оставил после себя выдающееся футбольное наследие, которым все причастные должны гордиться, а мы все — дорожить.