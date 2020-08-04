Закодированный рестлер и парень, которому не повезло с фамилией. Вратари Бундеслиги начала XXI века

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вчера, 08:31

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о сильнейших вратарях Германии первой декады нынешнего века.

Роберт Энке (1977-2009). «Бенфика» 1999-2002, «Барселона» 2002-03, «Фенербахче» 2003, «Тенерифе» 2004, «Ганновер» 2004-09

Этому безвременно ушедшему вратарю «Соккер.ру» посвятил целую статью. Но всё же стоит ещё раз напомнить об этом замечательном футболисте.

Уроженец ГДР Роберт Энке обошёл все детские, юношеские, юниорские и иные сборные Германии. Но дебют в Бундеслиге выдался не самым удачным. Он угодил в мёнхенгладбахскую «Боруссию» в очень тяжёлое для клуба время. Подменял Уве Кампса, старался, но однажды пропустил 15 мячей в двух матчах подряд. «Боруссия» в итоге покинула первую Бундеслигу, а Роберт уехал из Германии. В «Бенфике», где немец имел постоянную игровую практику, дела шли с переменным успехом. Но в итоге Энке позвали в «Барселону». Значит, было за что. Однако в «Барсе» он не заиграл.

После были аренды в «Фенербахче» и «Тенерифе». Всё не то. Зато потом Энке вернулся на родину, подписал контракт со скромным «Ганновером», и всё вернулось на круги своя. В короткий срок Энке напомнил, что не зря его считали одним из самых талантливых вратарей Германии. В нём видели преемника Оливера Кана и в сборной, и в «Баварии». Но в Мюнхен Роберт не поехал, памятуя, что большие клубы не для него. Однако место в Манншафт всё равно унаследовал. Не от Кана, а от Йенса Леманна после Евро-2008. Правда, основным голкипером Энке пробыл всего год. Сначала получил травму, а в ноябре 2009 бросился под поезд.

Тим Визе (1989). «Фортуна» (Кёльн) 2000-02, «Кайзерслаутерн» 2002- 05, «Вердер» 2005-12

Один из ярчайших вратарей Германии начала XXI века. Рослый, физически сильный, очень подвижный и смелый. Визе славился не только своими роскошными бросками. Иногда совершал немыслимые ошибки. Но хорошего было больше.

Иногда доводилось читать, что Тим — воспитанник «Кайзерслаутерна». Но это не так. На самом деле он из «Байера». Оттуда ушёл набираться ума-разума в кёльнскую «Фортуну», и только затем попал к «красным чертям», где отодвинул в сторонку Георга Коха. Потом Тима пригласили в «Вердер», где он, пусть и не сразу, заменил стареющего Андреаса Райнке. Там Тим провёл большую часть своей футбольной карьеры.

Двум самым разгильдяйским и бунтарским немецким командам — «Кайзерслаутерну» и «Вердеру» как раз и подходил такой страж ворот. Это были хорошие годы для бременцев. Чемпионом «островитяне» не становились, но дважды приходили на финиш вторыми, один раз третьими, брали Кубок страны, выходили в финал последнего Кубка УЕФА . Визе же привлекался в сборную Германии, был третьим голкипером на бронзовом для немцев чемпионате мира 2010. Но команда Томаса Шаафа постепенно сдавала, а у Тимо начались нешуточные проблемы с алкоголем. Пришлось даже кодироваться. На прежний уровень он не вышел, но нашёл себя в реслинге. Накачал мускулатуру и увеличил свой вес за счёт мышечной массы на 40 кг. Но это события уже следующего десятилетия.

Роман Вайденфеллер (1980). «Кайзерслаутерн» 1999-2002, «Боруссия» (Дортмунд) 2002-18

Вот Роман точно воспитанник «красных чертей». Рано и удачно дебютировал, но потом наделал ошибок и уступил место Георгу Коху. Просидел два года и ушёл в «Боруссию», где целый год смотрел, как играет Йенс Леманн. Но после отъезда Йенса в Лондон, Роман на долгие 15 лет обосновался в воротах «чёрно-золотых». Занял видное место в славной истории клуба — два чемпионских титула, два Кубка, финал Лиги чемпионов. Капитанская повязка, опять же. Конечно, случались у Романа результативные ошибки, но они меркнут на фоне всего, что он сделал хорошего. В сборной Вайденфеллер играл нечасто. Однако золотую медаль чемпиона мира из Бразилии привёз, хоть на поле и не появлялся.

Дариус Кампа (1977). «Нюрнберг» 1998-2004, «Боруссия» (Мёнхенгладбах) 2004-06, «Залаэгерсеги» 2006, «Штурм» 2007, «Унтерхахинг» 2007-11

Уроженец Польши при рождении носил имя Дариуш. Но потом вместе с родителями перебрался на историческую родину и слегка подправил своё имя. В отличие от самого известного фольксдойче Мирослава Клозе, который не стал подыскивать немецкий аналог своему польскому имени. Кампа дождался пока наиграется Андреас Кёпке, после чего удачно заменил чемпиона Европы в воротах «Нюрнберга». Отыграл несколько сезонов, успел вылететь из элиты и помог баварцам вернуться обратно. И дёрнул же чёрт Дариуса перейти в «Боруссию». Там всё пошло под откос. Кампа проиграл конкуренцию ветерану Кейси Келлеру и присел на лавочку. Поездки в Венгрию, а потом в Австрию тоже ничего хорошего не принесли. Только в «Унтерхахинге» Дариус обрёл былую уверенность. Но это был уже совсем другой уровень.

Рафаэль Шефер (1979). «Любек» 1998-2001, «Нюрнберг» 2001-07 и 2008-17, «Штутгарт» 2007-08

Ещё один репатриант из Польши, урождённый Рафал Шафарчик. Посидел пару лет под Кампой, а когда Дариус совершил опрометчивый переезд в Мёнхенгладбах, занял место в воротах некогда сильнейшего клуба Баварии. В «Нюрнберге» Рафаэль играл превосходно. Но тоже совершил глупость, — принял предложение «Штутгарта». Тимо Хильдебранд собрался в «Валенсию», вот и понадобился чемпионам новый вратарь. А Шафар даже внешне похож на обладателя самой длинной сухой серии в Бундеслиги. Ничего хорошего из этого не вышло. Рафаэль в новом клубе напоминал растение, выдернутое из земли. Отыграв кое-как сезон, рослый блондин вернулся в «Нюрнберг», где провёл ещё с десяток лет и пережил много всего — и хорошего, и не очень.

Штефан Вессельс (1979). «Бавария» 1999-2003, «Кёльн» 2003-07, «Эвертон» 2007-08, «Оснабрюк» 2008-09, «Базель» 2009-10

Воспитанник «Баварии», мечтавший принять эстафету у Оливера Кана. Несколько раз Штефан выходил в основе, причём даже в Лиге чемпионов. Но Олли на пенсию не собирался, а время шло. Вот и отправился Вессельс к «козлам» — в «Кёльн». Некогда славный клуб переживал тяжёлые времена, но как могли — держались. С бывшим дублёром Оливера «козлы» два раза поднимались и дважды опускались во вторую Бундеслигу. Конечно, вскоре стало ясно, что Вессельс — далеко не Кан. Но дело своё знает. И как два предыдущих персонажа, Штефан совершил неудачный переход. В «Эвертоне» так и не поняли — зачем приглашали немца. Всего год длилось пребывание в Англии, а удар по карьере получился не слабый.

Габор Кирай (1976). «Герта» 1997-2004, «Кристал Пэлас» 2004-07, «Вест Хэм» 2006, «Астон Вилла» 2006-07, «Бёрнли» 2007-09, «Байер» 2009, «Мюнхен 1860» 2009-14

С Габором (и его штанами) вы уже встречались в этом блоге, поэтому славный сын венгерского народа будет просто упомянут. Габор на совесть играл в воротах берлинцев, и его имя по сей день вспоминают болельщики «старушки». По поводу и без. Например, когда Руне Ярстейн привозит гол в свои ворота.

Кейси Келлер (1969) «Райо Вальекано» 1999-2001, «Тоттенхэм» 2001-05, «Саутгемптон» 2004, «Боруссия» (Мёнхенгладбах) 2005-07, «Фулхэм» 2007-08, «Сиэтл Саундерс» 2009-11

Немолодой и, как выяснили журналисты, похожий на Владимира Путина американец, пришёл в «Боруссию» в непростое время и навёл порядок на последнем рубеже. Вытеснил из ворот потерявшего уверенность Кампу и два с половиной года верой и правдой служил «жеребцам». Позже его избрали капитаном. Келлера не хотели отпускать в Англию. Да Кейси и сам пожалел, что принял предложение «Фулхэма».

Маркус Прёлль (1979). «Кёльн» 1998-2003, «Айнтрахт» (Франкфурт) 2003-10

В своё время германская пресса часто подшучивала над Маркусом, которому несколько не повезло с фамилией. По-немецки Прёлль — это хам, мужлан, даже жлоб. При этом сам вратарь был хорошо воспитан и никогда не давал волю эмоциям. И голкипером был сильным, правда играл за пусть именитые, но переживавшие не лучшие времена клубы. Ему забивали, а он крепчал. И выручал. Но у всех имеется запас прочности. Маркуса надломили восемь мячей, пропущенных от «Баварии». После этого досадного случая он как-то сник и довольно рано завершил карьеру.

На сегодня всё. Мануэля Нойера, Рене Адлера, Фарида Мондрагона и ещё нескольких вратарей прибережём на третью часть. Где искать Кана с Леманном, вы уже знаете.