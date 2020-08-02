Герои «Аталанты» и «Лацио». Сборная сезона Серии А 2019/20

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вчера, 13:00

Роналду с трудом протиснулся в сборную сезона, но «Соккер.ру» не сомневается в остальных футбольных героях.

Сезон Серии А скомкали из-за трагических последствий пандемии в Италии. «Ювентус» не играл здорово, но снова взял Скудетто. «Интер» старался и не выдержал темп. «Аталанта» и «Лацио» были прекрасны, но на длительной дистанции уступили опытной команде.

Что не мешает перейти к индивидуальным героям и назвать тех, кто часто без трофея, но имеет полное право быть в числе лучших футболистов сезона. В чемпионате зажгли и привычные звезды, и новые имена, важно отдать им должное – итальянский сезон не разочаровал.

Вратарь

Томас Стракоша («Лацио»)

Как же сложно отбивать удары, когда тебя защищают футболисты «Ювентуса»! Как же сложно тренироваться, если анализируешь свои ляпы с Буффоном. А если серьезно, то к Щесны персонально вопросов нет – Войцех часто отбивал дежурные для чемпиона мячи. Но впечатлили Доннарумма, Сепе из «Пармы» и Стракоша. Голкипер «Лацио» взял 76 % ударов и сделал 112 сэйвов, он – в сборной сезона.

Защитники

Хуан Куадрадо («Ювентус»)

Признаться, не считаю Куадрадо крутым правым латералем – защищаться не умеет. Но этот сезон Серии А был средним для правых защитников. Кто-то не играл на позиции постоянно, кто-то был успешным винтиком, а не ярким пятном. Куадрадо просто оказался самым стабильным и успел отметиться в атаке – 2 гола и 5 ассистов. Но того эффекта по флангу, что был в «Наполи», Сарри с Хуаном не добился. Впрочем, не вина колумбийца.

Франческо Ачерби («Лацио») – надежность сезона

В «Милане» не закрепился, зато в «Сассуоло» набил шишек и успешно перебрался в «Лацио». Ачерби в 32 года стал тем, кем его видели в 25. Но лучше так, чем не раскрыться вовсе. Ческо изумительно работал с мячом – 90 % точных пасов, 6 удачных длинных передач за матч, 2 гола и 2 ассиста, и без мяча – тоже, ведь у него 2.8 выноса, 1.6 отбора и 1.2 перехвата за поединок. Поднимал защиту «Лацио» на новый уровень.

Стефан Де Врей («Интер»)

Очень понравилось, как сыграл Крис Смоллинг – уже и не думали, что англичанин может выдать такой крутой сезон. Но хочется отметить футболиста второй команды в таблице. Конте не всеми доволен, ждал борьбы за Скудетто, но получил крутую игру персоналий. Де Врей был в окружении именитых игроков защиты и молодого Шкриньяра, но добавил к роскошной игре с мячом работу в атаке — 4 гола и 3 ассиста. Всюду успел голландец!

Робин Госенс («Аталанта») – латераль сезона

Голая статистика выведет вас на Тео Эрнандеса из «Милана» — воспитанник «Атлетико» умеет сыграть ярко отрезками. Но эта статистика голая, требует контекста. Если искать флангового футболиста, к которому не было вопросов по сезону Серии А, то такой всего один – Робин Госенс. То ли немец, то ли голландец, то ли защитник, то ли хавбек. Девять голов, восемь ассистов, цепкая игра по флангу в защите. Госенс – красавец!

Полузащитники

Марсело Брозович («Интер»)

Многие о хорвате забудут, поскольку для чемпионов существует только Пьянич – хотя и несчастлив в «Ювентусе» Сарри, раз пошел в «Барселону». Для любителей новых лиц есть Руис из «Наполи» или Локателли из «Сассуоло» — оба прекрасные. Но кто пропустил меньше всех? «Интер». Брозович был шикарен в отборе, когда выходил глубоко в опорной зоне, был крут, когда располагался чуть выше. У него перехваты, передачи под удар, 6 ассистов и 3 гола. Брозович провел крутой сезон, классический незаметный герой из опорной зоны.

Луис Альберто («Лацио») – плеймейкер сезона

Хотя Папу Гомес обошел Луиса на один ассист в итоге, надо смотреть также на общее количество созданных моментов. Испанец Альберто в 27 лет раскрыл себя так, словно всю жизнь играл до этого за «Барселону» и сборную. Во всем чемпионате Италии нет человека, который создавал бы моменты чаще – 106 передач под удары дождались напарники от великолепного Луиса Альберто. Причем шансы еще и были самим качественными в лиге!

Алехандро Гомес («Аталанта»)

Как и Луис, показал себя в созидании. Гомес, которому уже 32 года, стал лучшим ассистентом сезона в Серии А, создал 102 момента (вместе с Альберто стали единственными, кто добрался до сотого паса под удар, дальше идет Инсинье с 86 передачами). Но Алехандро очаровал не только благодаря вкладу в голевые показатели «Аталанты», но и благодаря его моральному влиянию на эту команду. Папу – душа коллектива Гасперини, что очаровал футбольный мир в 2020-м.

Нападающие

Йосип Иличич («Аталанта»)

Полезно давать людям свободу. Еще один представитель великолепной «Аталанты» ее использовал сполна. Йосип мог забить больше, но получил травму. Зато 26 матчей, 15 голов и 5 ассистов хватает, чтобы не игнорировать опытного словенского атакующего игрока. И форвард, и хавбек, и сам все сделает, и на команду сыграет. Иличич был в великолепной форме, радовал не только в Серии А, но и в чемпионате Италии игнорировать его ради других нельзя. Дибала проснулся после карантина, но Пауло остается талантливым ребенком, а Иличич – зрелый мастер.

Криштиану Роналду («Ювентус»)

У португальца появился тот же грех, что у Месси – начал терять скорость принятия решений. Но даже в 35 лет, даже в не самом однозначном для клуба сезоне Роналду остается машиной. Его можно выбросить из сборной сезона в пользу того, кто заведомо слабее – хоть Берарди, хоть Дибалы, хоть Сапаты, но все-таки Криштиану в солидном возрасте собрал 31 гол, сделал 5 ассистов. А самое главное – его голы нередко были переломными. «Ювентус» сыграл странно, без Роналду могли упустить титул еще до карантина.

Чиро Иммобиле («Лацио») – лучший снайпер сезона

Никогда в истории итальянского футбола никто не забивал больше, чем Чиро в ушедшем сезоне. Его гол в ворота «Наполи» позволил сравняться по показателю с Игуаином – до вчера единоличным автором рекорда всех времен в Серии А. Иммобиле забил 36 мячей, идеально опережал защитников, роскошно распоряжался моментами, не забивал с метра, хотя отличался с «точек». Сделал все идеально, поэтому по праву среди лучших игроков сезона и дополнительно получит европейскую «Золотую бутсу».

Главный тренер

Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»)

Симоне Индзаги – красавец. Конте и Сарри – на элитном уровне, хотя у них многое не получалось. В этом парадокс, «Ювентус» и «Интер» могут быть в целом недовольными качеством футбола, хотя и заняли первые два места. В отличие от «Аталанты», где с яркостью – полный порядок. Им пророчили середину таблицы после того, как зашли в Лигу чемпионов, не имея опыта. Но Гасперини справился всюду. Причем учтите, что его команда получила моральный удар – Бергамо накрыла страшная волна коронавируса, но футболисты пережили непростые для города месяцы и создают свою сказку дальше. «Аталанта» играет так, что даже профессиональные тренеры спрашивают себя: «А как Гасперини это делает?» Уникальный проект, любо-дорого смотреть.

Команды сезона. «Аталанта» и «Лацио»

Поводов для споров тут нет, но на всякий случай упомянем тех, кто в этой номинации не победил. Нетрудно стать первым в таблице, будучи «Ювентусом». А сыграла команда Сарри скучно, о чем даже фанаты клуба в Италии весь сезон писали. Нетрудно совершить прорыв, если пригласили Маротту и Конте – двух чемпионов из Турина. Да и не все у «Интера» получилось.

А вот «Лацио» и «Аталанта», хотя тоже допускали ошибки, однозначно стали очарованиями сезона. Симоне Индзаги и Джанпьеро Гасперини создали бегущие, яркие, результативные команды. «Лацио» пропустил на гол меньше, чем «Ювентус», Иммобиле повторил рекорд Игуаина по голам за сезон, а клуб из Бергамо наколотил 98 голов – это на 22 больше, чем «Ювентус» с Роналду. Поэтому титул там, где обычно, а герои – по всей Италии.

Через год ждем Месси в Милане, и две легенды сделают Серию А снова великой? Пока похоже на мечту богатого «Интера», но чемпионат Италии получился ярким – много голов, ярких личностей (и это еще Ибрагимович поздно приехал) и отличных команд.