Сборная сезона АПЛ-2019/20: два Хендерсона и много «Ливерпуля»

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вчера, 21:44

«Соккер.ру» продолжает подводить итоги самого популярного зарубежного чемпионата в России. Кто достоин места в «Команде сезона» АПЛ ?

Вратарь

Дин Хендерсон («Шеффилд Юнайтед»; Англия)

Хороши были бразильцы: Алиссон возглавлял самую надежную оборонительную линию и стал чемпионом, а Эдерсон получил «Золотую перчатку» за 16 клин-шитов. Но мы выберем англичанина. Хендерсон — воспитанник «Манчестер Юнайтед», последние два сезона он выступает за «Шеффилд Юнайтед» на правах аренды и выглядит очень уверенно. «Клинки» пропустили меньше «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Челси», а 23-летний вратарь, которого называют «будущим первым рыцарем Англии», продемонстрировал не по годам зрелую игру. «Красные дьяволы» уже готовят для Хендерсона новый контракт, а Сульшер уверен, что Дин станет первым номером и в МЮ , и в сборной.

Защитники

Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»; Англия)

Впечатляющий сезон провел Рикарду Перейра из «Лестера», не растерялся после перехода в МЮ Аарон Ван-Биссака, но символическую сборную АПЛ -2019/20 невозможно представить без притаившегося на правом фланге обороны «Ливерпуля» диспетчера. У Трента 87 обостряющих передач, больше только у Де Брюйне и Грилиша, Александер-Арнольд 13 раз ассистировал партнерам и сам забил 4 гола.

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»; Нидерланды)

Выбор первого из двух центральных защитников оказался очень легким: Вирджил — лучший с огромным отрывом центрбек в АПЛ , а, может быть, и в мире. Голландец перешел в «Ливерпуль» два с половиной года назад, но есть ощущение, что играет за «красных» уже десять лет: невозможно представить «Ливерпуль» без ван Дейка. Защитник помог мерсисайдцам выиграть Лигу чемпионов, а теперь и АПЛ , причем в золотом сезоне не пропустил ни секунды.

Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»; Англия)

Выбрать напарника для ван Дейка было непросто. У меня было три кандидатуры: собственно, Магуайр, центрбек «Бернли» Джеймс Тарковски и чертовски ловкий турок из «Лестера» Чаглар Союнджу. Но выберу Харри. Во-первых, МЮ третий в таблице — задача по возвращению в Лигу чемпионов решена. Во-вторых, «дьяволы» пропустили на три гола меньше «Ливерпуля» и на один гол меньше «Ман Сити». В-третьих, пока команда на протяжении всего сезона боролась с травмами, Магуайр прикрывал тылы. Пусть не доминирует, как ван Дейк, устал к концу трудного сезона, но свой трансфер Харри оправдал.

Эндрю Робертсон («Ливерпуль»; Шотландия)

Еще один простой выбор. В 2017-м шотландец перешел в «Ливерпуль» из «Халла» за 9 миллионов евро, а сейчас он является лучшим левым защитником АПЛ с солидным отрывом. У Эндрю образовалась крутая «химия» с Трентом, хотя кто бы мог подумать, что двое крайних защитников вообще могут считаться связкой? 2 гола и 12 результативных передач подчеркивают крутость шотландца.

Полузащитники

Джордан Хендерсон («Ливерпуль»; Англия)

А вот и второй из двух обещанных Хендерсонов. Капитан «Ливерпуля» получил приз лучшему игроку сезона, выбирали между ним и Кевином Де Брюйне, а в полузащите нашей символической сборной, конечно же, сыграют оба героя. Джордан оказался более удачливым кэпом «Ливерпуля», чем его предшественник Стивен Джеррард, поднял над головой чемпионский кубок после лучшего сезона в своей карьере.

Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»; Бельгия)

Де Брюйне не из «Ливерпуля», но его присутствие обязательно в любой символической сборной сезона-2019/20. Если нет Кевина — листайте дальше, составляли неадекватные хайпожоры, работающие по системе «против ветра». 13 голов + 20 «ассистов» = сезон настоящего чемпиона, пусть даже на этот раз Де Брюйне остался вторым в АПЛ .

Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»; Португалия)

Португалец приехал в Манчестер зимой и провел только 14 матчей в АПЛ , но этого хватило, чтобы произвести впечатление. Игра Фернандеша стала решающим фактором, позволившем МЮ перейти с черной полосы на белую, взлететь на третье место в таблице и отпраздновать возвращение в Лигу чемпионов. 8 голов и 7 результативных передач Бруну сходу сделали его лидером манкунианцев и одним из ярчайших игроков чемпионата.

Нападающие

Садио Мане («Ливерпуль»; Сенегал)

Есть красивая симметрия между 18 очками, которые принесли «Ливерпулю» голы Садио Мане, и 18 очками, на которые «красные» опередили в турнирной таблице «Манчестер Сити». Мане забил меньше, чем в предыдущем чемпионате — 18 голов (а еще сделал 7 «ассистов»), но сенегалец столько раз включался в поворотных моментах и «делал разницу» для «Ливерпуля», что его просто нельзя оставить за бортом.

Мохамед Салах («Ливерпуль»; Египет)

Это же можно сказать и о Мохамеде Салахе. За слишком длинный сезон мы привыкли к доминированию «Ливерпуля», британские журналисты соревнуются в остроумии, включая в свои символические сборные Грилиша, Маунта или Траоре. Они все молодцы, но самое очевидное решение в таких ситуациях — самое правильное. Салах — чемпион, который забил 19 голов и сделал 10 «ассистов», по сумме результативных действий выше него только Кевин Де Брюйне.

Джейми Варди («Лестер»; Англия)

Джейми Варди стал лучшим бомбардиром АПЛ в 33 года, у него в «Лестере» не было компаньонов уровня Де Брюйне и Фернандеша (при всем уважении к Барнсу, Мэддисону и Тилемансу). Уважаем голы Варди благодаря эффективному использованию каждого шанса. Джейми натурально «делал» свои голы.

Тренер

Юрген Клопп («Ливерпуль»; Германия)

Мы поздравляем с успешной работой в завершившемся сезоне не только Юргена Клоппа, но и других менеджеров — Сульшера, Лэмпарда, Роджерса, даже несмотря на упущенную путевку в Лигу чемпионов, Эшпириту Санту, Уайлдера, Дайча, Хазенхюттля и Брюса. Но среди них только один чемпион, причем Клопп своими руками построил эту золотую команду и принес «Ливерпулю» первый титул за 30 лет.