Сборная Ла Лиги 2019/20: мадридские монстры, универсал Сауль и одинокий Месси

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вчера, 18:32

«Соккер.ру» предлагает свою версию лучшей команды испанского сезона.

Вратарь

(«Реал»; Бельгия)

Первый сезон Куртуа в Мадриде не задался, команду трясло под руководством оказавшихся временщиками Лопетеги и Солари, а бельгийский вратарь не только не выручал, но и допускал ошибки, после которых противники его приглашения вспоминали Наваса, оказавшегося на скамейке. Прошлым летом Кейлор ушел в ПСЖ , а Тибо начал поход за вторым испанским чемпионством и вторым трофеем Саморы в карьере (впервые выиграл и то, и другое с «Атлетико»). Бельгиец пропустил меньше всех в Ла Лиге и принес «Реалу» несколько важнейших очков своими сумасшедшими сэйвами.

Защитники

(«Реал»; Испания)

Самый стабильный и уверенный в себе правый защитник в современном футболе. Ливерпульский Трент ярче, но посмотрим, сколько лет он сможет поддерживать высочайший уровень, а вот Дани шесть лет топчет противников «Реала» на бровке. Иногда Карвахаль может казаться слишком прямолинейным и даже неуклюжим, но это обман: испанский защитник успевает и в обороне, и в атаке, он неутомим и не терпит компромиссов на поле.

(«Реал»; Испания)

Один из главных героев чемпионата, увенчавшегося победой мадридского «Реала», центральный защитник, забивший 11 голов, и не позволявший партнерам сомневаться на пути к титулу. Возможно, вообще лучший сезон в карьере Рамоса, ведь Серхио не только демонстрировал лидерские качества и забивал важные мячи, но и в обороне действовал без свойственных ему прежде небрежностей, которые часто имели плачевные последствия для «Мадрида».

Фелипе («Атлетико»; Бразилия)

Напарника для Рамоса выбирали между двумя бразильцами — Диего Карлосом из «Севильи» и Фелипе из «Атлетико». Оба присоединились к своим клубам прошлым летом, оба с ходу стали столпами обороны своих команд. О Диего Карлосе в последнее время говорят чаще, но это связано во многом с его будущим трансфером на повышение, а Фелипе уже и так в топ-клубе. При этом сразу почувствовал себя в «Атлетико» комфортно, влился в состав безболезненно и в кратчайшие сроки установил диктатуру в штрафной площади. И ведь предполагалось, что после ухода Година главным в центре обороны станет Хименес, но у Фелипе было другое мнение на этот счет.

Серхио Регилон («Севилья»; Испания)

Жорди Альба не выучил новых трюков, а в «Реале» за позицию левого защитника конкурировали Марсело и Менди, из-за которых отправился в аренду в «Севилью» Регилон, чтобы делом доказать свою состоятельность на уровне Ла Лиги. Серхио провел отличный сезон, под присмотром Хулена Лопетеги сбалансировал свой атакующий потенциал и оборонительные навыки, в результате чего оказался самым эффективным левым защитником Ла Лиги. По крайней мере, по нашей версии, которую подкрепляет статистика и мнения экспертов.

Полузащитники

(«Реал»; Бразилия)

Каземиро — этот тот футболист, в руках которого сходятся нервные окончания «Реала». Если Модрич и Кроос вносят интеллектуальный баланс в игру «сливочных», то бразилец уравновешивает команду физически, хотя в понимании футбола ему тоже не откажешь, у Карлоса очень мудрая голова на крепком теле. В его способностях мы убедились еще во времена три-пита «Реала» в Лиге чемпионов, в чемпионском сезоне Каземиро тоже сыграл одну из определяющих ролей. Вне всяких сомнений, входит в топ-5 лучших игроков прошедшего сезона в Ла Лиге.

(«Атлетико»; Испания)

Сауль — настоящий топ-игрок, способный усилить любую команду на планете. Ньигес в «Атлетико» не является футболистом-функцией, как многие у Симеоне, Сауль — это все и сразу, достаточно напомнить, что испанец поиграл на семи (!) разных позициях. И не потому, что им затыкали дыры, а потому что Саулю можно доверить любую задачу — был и левым защитником, и атакующим хавбеком, но лучше всего у Ньигеса получается давать движение и дергать за ниточки в центре поля. В этом он ас.

(«Вильярреал»; Испания)

Техничных полузащитников в Ла Лиге тьма, многие из них успешно провели прошедший сезон, хотелось бы найти место для кого-нибудь из хавбеков «Реал Сосьедада» — Мерино, Эдегор и Ойарсабаль подняли свои акции в Сан-Себастьяне. И все-таки Касорла. Санти не просто показал мощный футбол и затащил «подводников» в пятерку, он сделал это в 35 лет и после серии травм, которые могли не просто оставить его без футбола, но и усадить в инвалидное кресло на остаток жизни. «Дедуля» выступил просто шикарно — 11 голов и 9 «ассистов».

Нападающие

(«Барселона»; Аргентина)

«Барселона» не выиграла чемпионат, но кто бросит камень в Лео Месси? 25 голов и 21 «ассист» делают аргентинца претендентом на звание лучшего игрока сезона даже без титула в руках. Месси снова всех сделал в Испании, если, конечно, сравнивать Лионеля с остальными футболистами, а не с его ранними и еще более успешными версиями.

(«Севилья»; Аргентина)

Было нелегко выбрать третьего в компанию к Месси и Бензема, но Окампос показался самым логичным дополнением к звездной линии атаки. Все-таки Морено и Суареса нужно рассматривать скорее как конкурентов Карима, а Лукас — второй вингер на противоположный край от Месси. А еще он лидер «Севильи», завоевавшей путевку в Лиге чемпионов. Аргентинец тащил «красно-белых» к этому успеху, по пути забив 14 голов. Отличный результат и еще один прорывной сезон в карьере Лукаса, о чьем таланте знаем не первый год.

(«Реал»; Франция)

Показательный момент: у Бензема больше всего игровых минут в чемпионском составе «Реала» — 3155 минут в 37 матчах. Обычно вратари или центральные защитники играют почти без замен, а тут форвард. Иногда Зидан и рад был бы дать Кариму отдых, но Йович не справился с ролью дублера, поэтому Бензема почти всегда был на поле. Собрал урожай из 21 гола и 8 «ассистов», уступив по статистике результативности только Месси, зато, в отличие от Лионеля, стал чемпионом.

Тренер

(«Реал»; Франция)

Очевидное решение. Тренер-чемпион, который выиграл «золото» в изматывающей борьбе с «Барселоной», одолев каталонцев в мартовском Эль Класико и в заочном летнем марафоне. При этом жизнь Зидану медом не казалось, постоянно приходилось решать задачи и задачки, например, перед стартом сезон он остался без двух ключевых игроков атаки — Асенсио и Азара. Зидан — глубоко понимающий тренер с исключительной интуицией, Перес не ошибся, когда уговорил Зизу вернуться на тренерский мостик «Мадрида».