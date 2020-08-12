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«Локомотив» возобновил переговоры по Лаксальту

вчера, 23:14

«Локомотив» возобновил контакты с «Миланом» по полузащитнику итальянского клуба Диего Лаксальту, сообщает Corriere Dello Sport.

Отмечается, что 27-летний хавбек все так же готов перебраться в стан «железнодорожников», а «россонери» оценивают его трансфер в 10 млн евро. При этом обмен уругвайца на полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука остается маловероятным, так как чемпион России оценивает своего игрока значительно дороже Лаксальта.

Ранее сообщалось, что переговоры «Локомотива» и «Милана» по Лаксальту зашли в тупик.

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