«Локомотив» возобновил переговоры по Лаксальту

«Локомотив» возобновил контакты с «Миланом» по полузащитнику итальянского клуба Диего Лаксальту, сообщает Corriere Dello Sport.
Отмечается, что 27-летний хавбек все так же готов перебраться в стан «железнодорожников», а «россонери» оценивают его трансфер в 10 млн евро. При этом обмен уругвайца на полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука остается маловероятным, так как чемпион России оценивает своего игрока значительно дороже Лаксальта.
Ранее сообщалось, что переговоры «Локомотива» и «Милана» по Лаксальту зашли в тупик.
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