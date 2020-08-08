Непобедимый «Наполи» против Месси. Последний шанс «Барсы» спасти сезон

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вчера, 15:03

Обосновать возможный крах «Барселоны» в ЛЧ просто, но «Соккер.ру» предлагает изучить все футбольные аргументы.

Вылет Месси точно не шокирует

Как не шокировал вылет Роналду. Ни один фанат «Барселоны» не удивится, если Сетьен сегодня уступит Гаттузо. Ни один футбольный болельщик не скажет, что шокирован вылетом испанского вице-чемпиона от «Наполи», поскольку каталонцы в этом сезоне проигрывали не только «Реалу», но еще пяти клубам только в Ла Лиге – «Атлетику», «Гранаде», «Леванте», «Валенсии» и «Осасуне». В этом списке есть команды, что слабее нынешнего «Наполи», что неудачно выступил в Серии А – седьмое место, ниже «Милана» и первый за много лет пролет мимо еврокубков, если Гаттузо сенсационно не выиграет ЛЧ .

Важна одна веская оговорка

Всего одна команда в Ла Лиге одолела «Барселону» в стенах «Камп Ноу» — «Осасуна». Хотя важно отметить, что далеко не все основные игроки Сетьена были тогда на поле. Впрочем, Гаттузо не нужна обязательно победа, его и ничья 2:2 устроит. А мировая с двумя голами на две команды отправит в овертайм, где всякое случается. Но проговорить важность места проведения игры важно. «Ливерпуль», «Рома» и «Ювентус» громили «Барселону» дома. И даже «Атлетико» разницу в Лиге чемпионов сделал на родной арене, уступив в гостях 2:1. «Наполи» сыграл в Италии 1:1, этого может не хватить. Но кто мешает вырвать победу в гостях? Встречаются два соперника, что в текущем сезона в ЛЧ не проигрывали ни разу.

У соперников заметные потери

Дисквалификации Бускетса хватает, чтобы «Барселона» стала другой и точно слабее. Отстранение Видаля не так важно, но Артуро – воин, его тоже может не хвалить, если поединок сложится не так, как каталонцы рассчитывают. Про Дембеле все уже забыли, но даже Умтити, будь здоров и в идеальной форме, мог в такой игре сделать разницу. Как минимум, Тер Штеген мог реже вступать в игру. Хотя у немца может стать меньше работы из-за ключевой потери у «Наполи» — травма Инсинье рискует отобрать у Гаттузо очень ценного игрока, самого нацеленного на чужие ворота в составе. Впрочем, и Лоренцо еще может выйти на поле, и особенность «Наполи» в том, что у них у 17 человек голы в Серии А, а у 15 – голевые передачи. Команда не жалуется на отсутствие тех, кто может создать гол. Кстати, у «Барселоны» в Ла Лиге тоже много людей с точными ударами и пасами, но перекос в сторону Месси и Суареса – у них суммарно 41 гол и 29 ассистов, то есть почти половина от командных.

У «Барселоны» полно слабых мест

У «Наполи» их еще больше, но учтите, что для Кулибали, Руиса или Мертенса сегодня личный финал. А «Барселоне» надо не проиграть в центре защиты, где Ленгле – далеко не второй Пуйоль, где Семеду – точно не второй Алвес. И в центре поля без Бускетса растет роль Де Йонга, а Фрэнки в опорной зоне не так крут, как Серхио. Любая тройка хавбеков «Барселоны» может уступить Зелински, Демме и Руису просто потому, что у Гаттузо приличные хавбеки, которые своими козырями могут – в теории, конечно, навязать борьбу каталонцам без Бускетса. Добавьте фланговое давление – этому научил еще Сарри, хотя теперь защитники другие. Не забывайте об уверенности и классе Кулибали, который пропускал первый поединок в этой паре. У итальянских гостей есть шансы сыграть на минусах каталонцев. Хотя надо учесть, что Месси на «Камп Ноу» умеет выигрывать матчи в одиночку. Тактика важна, но индивидуальный вклад – тоже.

«Наполи» не всегда хорош в гостях

Важный нюанс в разговоре перед матчем – даже на официальном сайте «Барселоны» акцент именно на то, что «Наполи» не проигрывал в Лиге чемпионов. В Серии А были ужасные отрезки, но «Ливерпуль», «Зальцбург» и «Генк» ни разу не обыграли итальянцев. У «Барселоны» в гостях тоже не получилось обыграть «Наполи». Хотя это Лига чемпионов, а в Серии А команда Анчелотти и Гаттузо выступала в гостях неоднозначно. «Наполи» недавно проигрывал «Парме» и «Интеру», а раньше словно написали инструкцию для Сетьена – «Аталанта», «Лацио», «Рома» и «Ювентус» брали по три очка в домашних играх против «Наполи». Если бы в Италии «Барселона» проиграла, то имели бы другой расклад, больше похожий на тот, что был в матче «Ювентуса» против «Лиона». А так учитываем, что счет 0:0 устроит каталонцев, как и победа с любой разницей мячей.

Про первую игру можно забыть

Оставляем в памяти только счет – 1:1, а наполнение спустя 165 дней уже не имеет значения. Команды формально те же, а футбол у них уже другой. Не настолько крутой, как хотелось бы фанатам, но так даже интереснее нейтральному зрителю. Вот серьезно, понятия не имеем, как покажет себя «Барселона». Или насколько физически готовыми и злыми в прессинге будут футболисты «Наполи». Забить первой может любая из сторон, хотя авторство первого мяча будет важным, если команда Месси проведет плохой поединок и не покажет максимум. Конечно, «Барселона» сильнее, и если забьют «Наполи» два мяча, то имеют все шансы пройти дальше.

Но это в теории. А на практике и «Ювентус» пропустил дальше «Лион». И у команды Месси длинный список провалов в плей-офф Лиги чемпионов. Сетьен не Луис Энрике, чтобы вернуть их в 2015-й год. Внутри клуба много конфликтов – команда не дружит с Бартомеу. Качество футбола хромало, что и привело к потере чемпионства в Ла Лиге. «Барселону» неслучайно ругают, но дело еще и в «Наполи». Да, по опыту это вице-чемпионы Италии, но по выступлениям — лишь седьмая команда Серии А. Если Месси вылетит от «Наполи», то мысленно сделает прыжок в сторону «Интера»?

В столкновении двух футбольных культур и клубов с разным багажом трофеев определяют не только судьбу «Барселоны» в ЛЧ . У Гаттузо есть исторический шанс поставить точку в каталонском проекте имени Гвардиолы – да, именно идеи Хосепа насилуют до сих пор, у Сетьена просто не получается доминировать так тонко, но он пытается играть с мячом. «Наполи» не обязательно воспользуется известными «Роме» или «Ливерпулю» минусами, особенно на «Камп Ноу», где названые команды проигрывали Месси. Но что Гаттузо терять? «Наполи» или сыграет лучший матч года и тогда «Барселоне» крышка, или фаворит скучно возьмет свое.

Итальянцам не нужно рисковать, но важно суммировать опыт непростого для каталонцев сезона. Команду Сетьена многие обыгрывали. Поэтому легче поверить, что Месси может в одиночку обыграть «Наполи», нежели поставить на легкую, яркую и красивую победу всей «Барселоны» над упрямыми итальянцами. В этом матче фаворит не уступал в гостях, но ситуация скользкая, ведь Гаттузо прав – «Барселоне» не нужно искать мотивацию, если они не пройдут дальше – вылет от «Наполи» назовут провалом.