Кокорин против Дзюбы и исторический вызов для «Зенита». Чего ждём от РПЛ 2020/21

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вчера, 12:40

Успели соскучиться? «Соккер.ру» разбирает главные футбольные интриги сложнейшего чемпионата России в истории.

Коронавирус сильно повлияет на сезон?

Точно повлияет, но интереснее мера влияния. Все зависит от грамотности реакций и отношения клубов к правилам. Защитить представителей одного коллектива можно, минимизировав риски. В конце прошлого сезона не было ни правил, ни контроля. Ни совести не было – «Оренбург» угробили, а «Ростов» ранили, хотя с другими поступали иначе. Хочется поддержать Карпина – надо одни правила для всех. Изоляция заболевших, чартерные рейсы, адекватные гостиницы, правдивая информация – если начнут врать и скрывать случаи, то можем дождаться массового заражения и срыва отдельных матчей и туров. Найдется ли дисциплина и совесть у клубов РПЛ ? Интрига сезона, и это вопрос полноценности чемпионата, матчей сборной России и еврокубков.

Арбитры начнут работать без странностей?

На Кашшаи не надеемся. Похож на приспособленца, который впервые в жизни получил зарплату уровня футболиста «Ростова» или «Динамо», чему не нарадуется. Но Витя, которому надо выйти к публике с извинениями, когда очередной судья безобразничает, обещал найти людей, что будут разбирать спорные эпизоды. Обещал рейтинги арбитров. Проанализировал работу всех рефери в 2020-м. Судьи остаются теми же, но у российских людей со свистками есть одна суперсила – послушные. Если приказать не отсвечивать, без «трешь-мнешь» и без намеков сильным мира сего в стиле «у нас низкая зарплата и во время пандемии изголодали», то оказывается, что даже Вилков, Мешков и остальные могут ошибаться намного реже. Видно, когда работают со всех сил, а когда – странно. Класс средний, но если отработают на реальном уровне, то вместо 200 ошибок останется примерно 100. Уже прогресс!

С новым лимитом вырастет влияние легиона?

Интрига, но вряд ли ура-патриотический подход имеет смысл. Хотя бы потому, что настоящий патриотизм в делах – строить футбольные поля, давать достойные зарплаты региональным детским тренерам, выгонять из больших академий бездарей из числа бывших футболистов, которые как педагоги – полные ноли. И тогда никакой лимит не уберет с поля реально лучших россиян, в том числе – юных. А вот схема «8+17» — для бездельников, ведь на самом деле речь о «8+22» для многих клубов, ведь тридцать человек в заявке за целый сезон – не так уж много. У фаворитов легионеров тоже не обязательно станет намного больше. Влашич, Азмун, Жиго, Дуглас, Нобоа, Малком, Вандерсон, Крыховяк, Уремович, Шомуродов, Кварацхелия, Ракицкий и остальные качественные иностранцы не портят РПЛ , а делают ее лучше. Но рядом достаточно россиян – у «Краснодара», ЦСКА или «Спартака». И не только у них! Новый лимит упростит жизнь тренерам, но в запасе легионеров будет меньше, соотношение минут в пользу россиян только вырастет.

Кокорин и Гаич составят конкуренцию Дзюбе?

Обратите внимание, что только Смолов за много лет смог защитить «Золотую бутсу». Думбия, Вандерсон, Мовсисян, Халк, Промес и Чалов побеждали до Дзюбы, но не дважды подряд. Так что Артему будет непросто. Тем более, Малком и Дриусси сыграют вместе в основе с новым лимитом, Азмун может никуда не уехать. Так что кандидатов на приз много и станет еще больше. Например, Ари и Берг могут прибавить, или «Краснодар» привезет форварда под Лигу чемпионов. Кокорин и Соболев вместе в «Спартаке», Чалов и Гаич – в ЦСКА , Шомуродов и Ионов – в «Ростове», Эдер и Смолов – в «Локомотиве», Комличенко и Филипп – в «Динамо», Луценко, Игнатьев и остальные – в разных клубах. Много центральных нападающих, что способны или повторить, или улучшить голевые показатели прошлого сезона. Тяжело выбрать победителя, ведь есть интриги – Гаича не знаем, а Кокорин обещает сделать красиво в «Спартаке», где хромала реализация, но моменты были.

Кто из фаворитов провалит чемпионат России?

Всего два года назад «Зенит» был пятым. Четыре года назад «Локомотив» был на восьмом месте. «Спартак» сначала был пятым, а потом – седьмым. Но до этого первым и третьим (а мог дважды первым). ЦСКА забывает о Лиге чемпионов, но мечтает туда вернуться. «Ростов» и «Динамо» захотят повторить еврокубковые высоты. «Рубин» и «Сочи» мечтают о подобном рывке. Да и «Ахмат» мечтает! Но всем места в первой шестерке нет, ведь претендентов намного больше, чем позиций. Следовательно, одного из фаворитов ждет разочарование. Если «Спартаку» снова не хватит стабильности и последовательности – не удивимся, но присмотритесь к «Локомотиву». Они сильные, пока не уехал Алексей Миранчук, но если допустят ошибки с трансферами, если придавит календарем в августе и октябре – соберут немало осечек. И Семина, чтобы перекрыть ужасную серию, больше нет.

ЦСКА и «Спартак» поднимутся в таблице?

Почему объединяем две московские команды? Все просто. Ганчаренко – молодой тренер, Тедеско – молодой тренер. Составы лучше, чем результаты, опять же – на поле не старики. Также нереализованные амбиции прошлого сезона спаяли вместе. «Спартаку» может быть проще, поскольку нет нагрузки в Лиге Европы, но ЦСКА важно и зарабатывать в международных матчах, и стремиться в первую тройку в чемпионате России. Тот случай, когда обе столичные команды могут и победить в предыдущей номинации – стать главным разочарованием сезона («Спартак» сомнительный титул держит прямо сейчас), и сделать предсказуемый рывок. «Армейцы» и «красно-белые» проиграли много поединков прошлого сезона довольно глупо. Сверкали перспективностью, как женщины в шортиках – ногами, но не хватило опыта. Сейчас будет усиление составов, приходят форварды – чтобы реализация не хромала, так что Ганчаренко и Тедеско может стать проще. Впрочем, давление останется, Гинер и Федун видят свои команды в тройке.

Порадуют драки за выживание и Лигу Европы?

В этот раз могут вернуть стыковые матчи – если не решат расширить РПЛ вопреки здравому смыслу. Так что под удар попадают не только 15-я и 16-я команды лиги. В этот раз борьба за выживание может быть плотной, целый ряд середняков в шаге от статуса аутсайдера. Это если у «Тамбова» не отберут финансирование, а «Химках» его не дадут – тогда борьба внизу таблицы будет вялой, получите двух поставщиков очков и не увидите у дна «Ахмат» или «Сочи». А вот драка за места в Лиге Европы точно будет живой. Также важно отметить, что в УЕФА планировали начать Лигу конфедераций – третий еврокубок, в 2021-м году. Могут отложить старт из-за пандемии, но не исключено, что даже седьмое место в РПЛ станет еврокубковым. Драка будет крутая. Впрочем, учтите нагрузки – сюрпризов будет много.

Как завершатся матчи с клубами не врагами?

Назовем их так – «не врагами». Как «Зенит» перевел табун резервистов в «Сочи», то никто не пикнул, как «Спартак» только подумал повторить – сразу приняли ограничительный закон. Хорошо, что среагировали, но поздно. РПЛ надо было раньше разбирать конфликт интересов при спонсорстве «Оренбурга». Странных матчей хватает без «Эль Газико». Одна из интриг сезона есть. Как «Зенит» сыграет против «Урала» и «Сочи»? И как «Спартак» — против «Уфы» и «Химок»? Если два самых богатых клуба страны наберут по двенадцать пунктов, что для петербуржцев – привычно, а вот для москвичей будет чем-то новым – далеко не всегда «Уфа» уступала столичной команде, и не всех новичков РПЛ «красно-белые» легко выносят, то будет повод возмущаться. Можно написать сколько угодно правильных законов, которые сочетаются с новой вялой войной ФИФА против создания фарм-клубов, но при желании лазейки найдут всегда. Напомним, что ни разу за свежие «договорняки» никого в РПЛ не наказывали. А тут ведь будет «упорная борьба, в которой фаворит оказался сильнее». Юридически все чисто.

«Зенит» повторит достижение «Спартака»?

В 2014-м году ЦСКА второй раз подряд стал чемпионом, в 2020-м Семак сумел повторить достижение Слуцкого с питерцами. А теперь надо замахнуться на новую высоту – в 2001-м году «Спартак» завершил свою многолетнюю серию с титулами, после этого серии из трех титулов не было. Если «Зенит» хочет стать российскими «Баварией», «Ювентусом» или ПСЖ (пожалуй, им лучше подходит сравнение с французским чемпионом), то надо работать над собой. Видно, что команда Дзюбы чуть лучше, чем любой из конкурентов – финал Суперкубка показал, что могут забить на гол больше. Но также очевидно, какие усилия прикладывают, и как соперники создают моменты, ведь Ловрен – не Иванович. Семаку будет непросто защитить титул, особенно если прямые конкуренты станут серьезно относиться к очным матчам с чемпионом. В прошлом сезоне РПЛ обыграть петербуржцев смогли только Евсеев и Семин, сейчас очередь из желающих длиннее.