РБ «Лейпциг» — ПСЖ: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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17 августа 2020, 08:07

РБ «Лейпциг» и ПСЖ в очном противостоянии разыграют путевку в финал Лиги Чемпионов. Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч, который пройдет 18-го августа 2020 года в Лиссабоне.

РБ «Лейпциг»

Команда Юлиана Нагельсмана на стадии четвертьфинала оказалась сильней «Атлетико». Хваленную защиту соперника РБ «Лейпциг» вскрыл дважды, пропустив только один гол (2:1).

Напомним, что ранее из турнира «Быки» выбили «Тоттенхэм» и успешно сыграли на групповой стадии. Отметим, что в составе «Лейпцига» матч пропустит полузащитник Ибраима Конате.

ПСЖ

Подопечные Томаса Тухеля показали невероятную волю к победе, когда прошли в четвертьфинале «Аталанту». Уступая по ходу встречи в счете, чемпион Франции забил дважды в последние три минуты поединка, и добился выхода в полуфинал.

Раньше команда из Парижа успешно противостояла «Боруссии». После поражения в Дортмунде (1:2), французы добились нужной победы в родных стенах (2:0). В составе номинальных гостей не сыграет основной вратарь Кейлор Навас.

Котировки БК Pinnacle

Победит РБ «Лейпциг» — 4.320

Ничья – 4.000

Победит ПСЖ – 1.813

Статистика

В активе «Лейпцига» 3 победы подряд в Лиге Чемпионов.

ПСЖ выиграл 7 из 9 матчей в текущем сезоне ЛЧ .

выиграл 7 из 9 матчей в текущем сезоне . Ставка на ТБ (2,5) прошла в 4 из 5 последних матчах РБ в турнире.

Прогноз

Участники этой пары славятся результативной игрой в атаке. При этом, оборона РБ и ПСЖ довольно часто зевает и пропускает в собственные ворота. Учитывая, что в составе Парижа не сыграет основной голкипер, шансы немецкой команды на результативные атаки повышаются.