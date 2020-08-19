ПСЖ впервые в финале Лиги чемпионов. «Лейпциг» слишком много ошибался

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сегодня, 00:39

Продолжения сказки «Лейпцига» не случилось. В финал Лиги чемпионов «быки» не вышли, крупно уступив ПСЖ . «Соккер.ру» — о триумфе парижан.

Бросается в глаза то, как преобразилась конструктивная игра ПСЖ по сравнению с четвертьфинальным матчем против «Аталанты». По своей стилистике и присутствию на столь высокой стадии «Лейпциг» и «Аталанта» схожи. Тем интереснее было на их фоне посмотреть на парижан, которые едва унесли ноги в игре с итальянцами и вырвали чудесную победу в самой концовке. После той игры мы отмечали некую неорганизованность команды Томаса Тухеля, оторванность Неймара от остальной команды в партнерстве с Сарабией и Икарди. И совсем другое дело игра ПСЖ в атаке, когда с бразильцем рядом Ди Мария и Мбаппе.

Скорость и хитрость комбинаций вырастает в разы буквально на глазах, уровень взаимопонимания, резкости и слаженности совсем другой. Даже настроение на поле царит иное. Не напряженно-неловкое, а жизнерадостно-озорное. И не при счете 3:0, а с самого начала. Как будто какие-то суррогатные детали механизма заменили на оригинальные. А о важности Ди Марии, которого в компании с Неймаром и Мбаппе, а также с разнообразными трансферными новостями, связанными с ПСЖ , принято недооценивать, говорит его статистика, заключающаяся в двух голевых передачах и забитом мяче – он приложил ногу ко всем голам команды, добавив к дриблингу и технике Мбаппе и Неймара свои умения ассистента-распасовщика.

Помимо другого уровня игры ПСЖ с привычным сочетанием в атаке судьбу этого матча определили и отдельные ошибки «быков». В некотором роде матч был похожим на полуфинал Лиги Европы между «Интером» и «Шахтером». Там тоже случился разгром. Причем обусловленный дикими в своей несвойственности ошибками «горняков». Нечто подобное выдал и «Лейпциг». В меньшей степени это можно сказать про первый гол, который был забит в результате грамотного розыгрыша штрафного мастерами.

Но и к нему можно придраться – слишком часто «быки» фолили на Неймаре, не справляясь с его резкостью. Это быстро и вышло боком. А вот второй и третий голы – это чистые персональные ошибки. Особенно вышибающим почву из-под ног стал гол второй, который случился в конце тайма, когда Юлиан Нагельсманн судорожно придумывал план переворота – вряд ли он ожидал, что команда подкинет ему и себе такую свинью в виде передачи вратаря в ноги сопернику. «Лейпциг» способен на перевороты, способен на эмоциональный перелом игры, однако в битве с таким опытным соперником с такими индивидуально сильными игроками отыграть один мяч и зацепиться – это одно.

А отставание в два мяча – это уже критично. Приходится рисковать, за что «Лейпциг» взялся относительно успешно с начала второго тайма. Минут десять ПСЖ в основном защищался и присматривался. А потом нанес серию контратакующих ударов, один из которых стал результативным. И снова – благодаря ошибке самих «быков». Мукиеле, который насмотрелся на падения Неймара, сам решил плюхнуться, почувствовав прикосновение Эрреры, когда выводил мяч от своей штрафной. Вместо того чтобы хотя бы просто вынесли мяч.

Пока он лежал и сигнализировал судье, что его обидели, Ди Мария выдал навес к воротам на Берната, который забил третий и окончательно похоронил шансы «Лейпцига». Прописная истина и мелочь – доигрывание эпизода до конца – но некоторым несоблюдение этих элементарных вещей стоит надежд в полуфинале Лиги чемпионов. Слишком дорогая цена. Можно было бы сказать, что на ошибках учатся. Но не в данном случае. Уроки уже никому не нужны будут – дальше идет ПСЖ . Впервые в своей истории – в финал Лиги чемпионов.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 14 (3) – 14 (9)

По общему числу ударов наблюдается равенство, но куда более эффективными и острыми были попытки ПСЖ . Парижские футболисты не только точнее били, но и лучше блокировали попытки «Лейпцига», у которого во время вспышек во втором тайме шансы были неплохие – не хватало завершающего касания. У ПСЖ нашлись же те, кто его делал. И это еще два попадания в штангу у Неймара следует иметь в виду. Но самыми бьющими стали Мбаппе и Забитцер – по четыре попытки. Правда, Марсель чаще пулял издали и весьма неточно.

Владение мячом (точность передач): 43% (85%) — 57% (90%)

Можно было предположить, что ПСЖ позволит «Лейпцигу» побольше владеть мячом, потому что рано добился преимущества в счете. Но парижане предпочитают в любой обстановке и при любом счете контролировать мяч. Они это показали как раз после первого гола, когда вроде бы нервную игру стали успокаивать раскатыванием мяча – от такой манеры и очень высокий процент точных передач. ПСЖ грамотно распоряжался мячом и долго готовил атаки, а вперед их переводил пусть иногда рискованными, но выверенными передачами. «Лейпциг» и рад бы был покатать мяч, но давали ему это сделать в час по чайной ложке – под строгим надзором парижан, которые чуть что – сразу накрывали прессингом.

Обводки (фолы): 5 (24) – 16 (13)