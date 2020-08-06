Первые подкрепления «армейцев». Гаич прибыл, но у ЦСКА будут еще новички

1596700923

вчера, 11:02

«Соккер.ру» проводит кадровый аудит «армейцев», которые пережили необычный опыт этим летом — подписали форварда за деньги!

ПФК ЦСКА (Москва)

Задача на сезон-2020/21: победа в РПЛ и выход в плей-офф Лиги Европы.

Именно такую задачу прошлым летом озвучил Евгений Гинер, но ЦСКА воспользовался классическими конспектами «позднего» Арсена Венгера в «Арсенале»: четвертое место в РПЛ и четвертое же место в группе Лиги Европы. Но мы знаем, что это не тот клуб, который будет отступать и сдаваться, а упрощение задач накануне новой кампании стало бы сродни капитуляции. Тем более что есть внятное обещание, уже подкрепленное трансфером Адольфо Гаича, что состав ЦСКА получит качественное усиление этим летом.

Просто «попадание в пятерку» не удовлетворит амбиции «армейцев», они должны метить в титул, но второе место и путевка в Лигу чемпионов тоже станут удовлетворительным результатом, если удастся немного пошуметь в еврокубках. После сезона 2019/20 в Лиге Европы нужно реабилитироваться, ведь группа была не очень сложная (худшая команда завершившегося чемпионата Испании «Эспаньол», болгарский «Лудогорец» и венгерский «Ференцварош»), а результат — удручающим. Победы в ЛЕ нужны ЦСКА из-за призовых УЕФА и ради того, чтобы «засветить» своих футболистов и поднять их трансферную стоимость.

Летние потери: Хетаг Хосонов («Алания», 230 тысяч евро), Седрик Гогуа («Ротор», аренда), Илья Помазун («Урал», аренда).

Хетаг Хосонов забил победный гол в матче за Суперкубок России 2018 года, но карьеру в ЦСКА так и не запустил. Последние полгода провел в аренде в «Тамбове», а Виктор Ганчаренко наигрывает Марадишвили, но не видит в составе Хосонова. Такая же ситуация с Гогуа — защитник из глубокого запаса уехал в аренду, как и Илья Помазун, для которого переход в «Урал» — это шанс заиграть в РПЛ , о чем не приходится мечтать, если ты дублер Игоря Акинфеева.

Летние приобретения: Адольфо Гаич (8.5 млн евро, «Сан-Лоренсо»), Гоча Гогричиани («Ростов», свободный агент).

Молодой и перспективный аргентинец по прозвищу «Танк» прибыл в Москву, чтобы покорить РПЛ в составе ЦСКА . На родине Адольфо называют «новым Креспо и Батистутой» в одном лице, Гаич — габаритный, но при этом не лишенный техники и скорости нападающий, который призван разнообразить атаку «армейцев».

Любопытно будет следить за связками форвардов в топ-клубах РПЛ : Дзюба и Азмун в прошедшем сезоне задрали планку очень высоко и постараются не проиграть себе прежним. В «Спартаке» намечается дуэт Кокорин + Соболев. ЦСКА ответит связкой Гаича и Чалова, если только Федора не заберут в Европу, куда он давно поглядывает.

Давление лимита? Не, не слышали

Учитывая, что белорус Шкурин не попадает под лимит, в ЦСКА сейчас де-юре семь легионеров: Магнуссон, Влашич, Бийол, Бистрович, Сигурдссон, Гаич и Н'Диай. А де-факто их шесть, потому что молодой малийский форвард не сыграл ни минуты в прошедшем сезоне и вообще остается персонажем мифическим. Вряд ли ЦСКА станет заявлять иностранца, от которого мало проку, Лассана в ближайшее время отправится в аренду, на него есть спрос в Швеции. Уже состоявшееся расставание с Гогуа и намечающийся уход форварда из Мали открывает в составе «армейцев» две вакансии для легионеров. Хорошо, когда есть пространство для маневра.

Каким блокам требуется усиление?

Вратари. Акинфеев, Тороп.

Игорь Акинфеев не терпит конкуренции, но подстраховка 34-летнему вратарю с двумя разрывами крестообразных связок в карьере необходима. После ухода Помазуна в «Урал» за широкой спиной Акинфеева остался только годящийся ему в сыновья 16-летний Тороп. Кто будет третьим?

Центральные защитники. Дивеев, Магнуссон, Набабкин, Васин, Карпов, Котин.

Достаточно футболистов на три позиции в обороне, но уверенность есть только в Дивееве и Магнуссоне. Карпову 18 лет, и он пока не убедил, что готов стабильно играть на уровне РПЛ , талантливому Котину и того меньше — 17. Зато Набабкин и Васин опытные, вот только славятся регулярными привозами. По-хорошему, ЦСКА нужен центральный защитник в основу, но, судя по активности на трансферном рынке, на сегодняшний день это не приоритетная задача.

Крайние защитники/латерали. Фернандес, Набабкин — справа; Щенников, Тикнизян — слева.

Марио Фернандес играет всегда, когда здоров, а если что-то не так, его может подстраховать универсальный Набабкин. Кирилл в последнее время чаще действовал в центре обороны, но его родная позиция на фланге. Слева составить конкуренцию Щенникову попробует Тикнизян.

Центральные и атакующие полузащитники. Бистрович, Марадишвили, Бийол, Обляков, Ахметов, Влашич, Дзагоев, Кучаев.

Ахметов пропустил летнюю часть сезона. Травмы оставили от Алана Дзагоева только звучное имя; Бийолу и Кучаеву никак не могут найти место на поле, ими обычно затыкают дыры. Ильзат должен вернуться в основу, нет сомнений в мастерстве Влашича и Облякова, с остальными все не так очевидно. Формально линия полузащиты ЦСКА укомплектована, но количество не всегда перерастает в качество, а об опытном опорнике Виктор Ганчаренко мечтает не первый год. Наверняка променял бы на «нового Вернблума» парочку футболистов из обозначенной выше «великолепной семерки».

Нападающие. Чалов, Гаич, Сигурдссон, Шкурин, Гогричиани, Н'Диай.

С подписанием Гаича у ЦСКА в атаке есть и класс, и выбор, и разнообразие. Если Федор Чалов остается, то задумываться о новых приобретениях в эту линию не приходится.