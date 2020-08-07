Победный план Зидана. Определяем тактику «Реала» для успеха в Манчестере

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вчера, 18:35

«Соккер.ру» подбирает варианты игры для «Реала», который проиграл в домашнем матче «Манчестер Сити».

Дуэль «Манчестер Сити» и «Реала» — главный из оставшихся матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, ведь встречаются клубы, которые могут претендовать на победу в турнире, да и интрига по-прежнему жива, в отличие, скажем, от противостояния «Бавария» — «Челси», где мюнхенцы крупно выиграли на выезде в первом матче. «Мадрид» тоже был неаккуратен и уступил на «Сантьяго Бернабеу», но не с таким счетом, чтобы мы сейчас отпевали «сливочных».

1:2 с двумя пропущенными голами в концовке и красной карточкой Серхио Рамоса — это дико неприятно для команды Зидана и делает «Манчестер Сити» фаворитом пары перед ответной игрой, но кто побьется об заклад, что «Реал» уже вылетел? Ответную игру англо-испанского противостояния интереснее рассмотреть с позиций «Королевского клуба», который должен приехать в Манчестер с четким планом спасения себя в ЛЧ , если хочет отыграться и выйти в «Финал восьми».

Изменить структуру игры в обороне

Зидан использует разные игровые схемы, а Гвардиола почти всегда ставит на 4-3-3, но когда говорят об игровой схеме, то подразумевают усредненную расстановку, в то время как у многих современных команд кардинально разные расстановки в обороне и атаке. «Ман Сити» в атакующей фазе традиционно располагается 2-3-2-3 (крайние защитники поднимаются на разные уровни в более «высокие» линии), в то время как «Реал» обороняется 4-1-4-1 (четверка защитников + Каземиро, четверка полузащитников + Бензема).

Проблему этой оборонительной системы Хосеп Гвардиола вскрыл в Мадриде, где у Кевина Де Брюйне было слишком много пространства между двумя основными линиями — Каземиро физически не успевал отследить включения Кевина, Бернарду Силвы и оттягивающегося назад Жезуса. Зидану логичнее использовать для обороны против «Манчестер Сити» схему 4-2-3-1, где рядом у Каземиро в оборонительной фазе появится помощник. Идеальным кандидатом на эту должность видится Феде Вальверде.

Пересмотреть механизмы сдерживания и повысить компактность

Против «Манчестер Сити» невозможно добиться успеха, если не замедлять выход «горожан» из обороны, а в мадридском матче «Реал» не преуспел в этом. После потерь мяча «сливочные» конфигурировались в средний блок, оставляя впереди диверсионную группу прессингующих, которых футболисты «Манчестер Сити» обычно легко отрезали и доставляли мяч в большой разрыв между линиями. Второй вариант перестроения «Реала» — откатиться назад в оборонительное построение и встречать соперника лицом. Это давало «Манчестер Сити» передышку, время расставиться под перекатывание мяча в центре поля.

И то и другое не было на руку «Реалу», а золотую середину Зидан в матче на «Сантьяго Бернабеу» не нашел. В Манчестере «сливочным» отчасти должен помочь разобраться с этой проблемой переход к иной концепции защитной структуры, кроме того, нужно полностью отказаться от разделения команды на обособленные группы — оборонительную и прессингующую. Это часто помогает «Реалу» против «маленьких» команд Ла Лиги, где решает индивидуальный класс, но с «Ман Сити» нужна компактность в каждой игровой фазе. Хочется прессинговать на чужой половине поля — пожалуйста, только хавбеки и защитники в таком случае тоже должны подниматься в средний блок.

Найти баланс между позиционными и быстрыми атаками

«Реалу» нужно отыгрываться, поэтому нужно быть готовым к игре первым номером, ведь «Манчестер Сити» может благоразумно предложить сопернику инициативу. Зидан уделяет достаточно внимания позиционному нападению, другое дело, что это не единственный инструмент в широком веере возможностей «Реала», а стиль на тот или иной матч зачастую определяется наполнением состава.

Скажем, если на поле одновременно Винисиус и Родриго, Зидан делает акцент на фланги, а вот когда дополняет классическое трио Каземиро-Модрич-Кроос до квартета с помощью Иско или Вальверде (случается, и обоими), то старается играть за счет контроля и «мозгов» в центре поля. В Манчестере «Реалу» потребуется гибридный подход, то есть Зизу придется подобрать идеальный баланс между думающим «Реалом» и бегущим.

Мне видится такой оптимальный вариант: взять за базис схему 4-4-2, в которой сразу можно разложить нападение — 4-4-1-1, потому что единственным форвардом будет Бензема, а рядом с нужен кто-то с большой свободой творчества в атаке. В зависимости от текущей формы это может быть Азар, Асенсио или Винисиус.

В средней линии сыграют Каземиро, Модрич, Вальверде и Кроос, Лука или Феде в оборонительной фазе будут уходить в глубину к Каземиро, а вокруг Крооса будет выстраиваться «третья линия отбора», в которую на одну из фланговых позиций будет спускаться условный Азар. Например, так:

Стартовая расстановка «Реала» (4-4-1-1): Куртуа — Карвахаль, Эдер, Варан, Менди — Каземиро, Вальверде, Модрич, Кроос — Азар — Бензема.

«Реал» в обороне (4-2-3-1): Куртуа — Карвахаль, Эдер, Варан, Менди — Каземиро, Вальверде — Модрич, Кроос, Азар — Бензема.

У Зидана было много «домашней работы» после первого матча и почти полгода на ее выполнение. Сегодня команду, которая сама часто была экзаменатором, ждет серьезная проверка. Сумеют ли «Реал» и Зинедин удивить Гвардиолу?