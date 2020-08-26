«Мец» — «Монако»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Во втором туре Лиги 1 сыграют «Мец» на своем поле примет «Монако». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч, который пройдет 30.08.2020.
«Мец»
В прошлом сезоне чемпионата Франции, который завершился досрочно, «Мец» набрал 34 очка и занял 15 позицию в рейтинге. На дистанции команда показала такие результаты: 8 побед, десять ничьих и десять поражений.
Атака команды в среднем забивала по голу за матч (28 мячей), а защита пропустила 35 раз. Добавим, что два последних матча в Лиге 1 «Мец» выиграл.
«Монако»
«Монегаски», в отличие от своего соперника, уже сыграли в новом розыгрыше Лиги 1. В стартовом туре команда разделила очки с «Реймс» в домашнем поединке (2:2).
По итогам прошлой кампании у «Монако» накопилось 40 очков, которые расположили команду на девятой строчке без права сыграть в еврокубках. Итоговые результаты выглядят так: 11 побед, семь ничьих и десять поражений.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Мец» — 3.740
- Ничья – 3.500
- Победит «Монако» — 2.080
Статистика
- «Мец» проиграл в 2 из 3 последних домашних матча в Лиге 1.
- У «Монако» только одна победа в 5 предыдущих выездных матчах чемпионата.
- «Монако» выиграл 4 из 5 предыдущих гостевых матча у «Мец».
Прогноз
«Монегаски» уже почувствовали игровой ритм в стартовом матче, чем не может похвастаться «Мец». Если изучить статистику очных противостояний, то у «Монако» ощутимое преимущество над соперником.
Полагаем, что лучшая игра в атаке позволит гостям набрать очки. Предлагаем ставку на Ф2(0) с коэффициентом 1.512 в БК Pinnacle.