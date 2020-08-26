«Мец» — «Монако»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:36

Во втором туре Лиги 1 сыграют «Мец» на своем поле примет «Монако». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч, который пройдет 30.08.2020.

«Мец»

В прошлом сезоне чемпионата Франции, который завершился досрочно, «Мец» набрал 34 очка и занял 15 позицию в рейтинге. На дистанции команда показала такие результаты: 8 побед, десять ничьих и десять поражений.

Атака команды в среднем забивала по голу за матч (28 мячей), а защита пропустила 35 раз. Добавим, что два последних матча в Лиге 1 «Мец» выиграл.

«Монако»

«Монегаски», в отличие от своего соперника, уже сыграли в новом розыгрыше Лиги 1. В стартовом туре команда разделила очки с «Реймс» в домашнем поединке (2:2).

По итогам прошлой кампании у «Монако» накопилось 40 очков, которые расположили команду на девятой строчке без права сыграть в еврокубках. Итоговые результаты выглядят так: 11 побед, семь ничьих и десять поражений.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мец» — 3.740

Ничья – 3.500

Победит «Монако» — 2.080

Статистика

«Мец» проиграл в 2 из 3 последних домашних матча в Лиге 1.

У «Монако» только одна победа в 5 предыдущих выездных матчах чемпионата.

«Монако» выиграл 4 из 5 предыдущих гостевых матча у «Мец».

Прогноз

«Монегаски» уже почувствовали игровой ритм в стартовом матче, чем не может похвастаться «Мец». Если изучить статистику очных противостояний, то у «Монако» ощутимое преимущество над соперником.

Полагаем, что лучшая игра в атаке позволит гостям набрать очки. Предлагаем ставку на Ф2(0) с коэффициентом 1.512 в БК Pinnacle.