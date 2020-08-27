Звезды на закате, выбравшие Англию. По чьим стопам пойдет Тиаго Силва

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вчера, 10:00

Тиаго Силва близок к переходу в «Челси». В 35 лет. Многим может показаться, что это не лучшая идея. «Соккер.ру» вспоминает тех, кто еще «на закате» решил покорить Премьер-Лигу.

Принято считать, что для доигрывания, для расслабленной игры в конце карьеры звездные футболисты выбирают лиги из теплых стран с минимальной конкуренцией и требованиями, но с высокими зарплатами. Либо условный чемпионат Турции, где еще и Европу можно повидать, чтобы совсем уж в какой-нибудь Катар не подаваться. Но есть и те, кто выбирает чемпионат Англии – один из самых сложных и конкурентных. И не всегда такое решение приводит к успеху. Вот типичные истории успехов и провалов, на которых может поучиться Тиаго Силва, если все же решит перейти в свои 35 лет в «Челси».

Неудачи

Лоран Блан (35 лет) и «Манчестер Юнайтед»

В таком же возрасте другой центральный защитник решил покорить Англию. МЮ пытался заполучить Блана на протяжении нескольких лет и терпел неудачу в этой борьбе, пока не подписал француза в 2001 году на правах свободного агента. Соглашение было подписано на год – и за этот сезон Блан получил массу критики. Несмотря на неудачный дебют в МЮ , Блан подписал с клубом контракт еще на год и помог выиграть титул в 2003-м. Все равно его заход трудно назвать удачным.

Джордж Веа (33 года) и «Манчестер Сити»

Нынешний президент Либерии перешел в «Манчестер Сити» в 2000 году, и этот шаг казался крайне амбициозным для тогда еще не купавшихся в деньгах «горожан». Несмотря на возвращение в Премьер-Лигу и скромное существование, «Сити» сумел заполучить свободным агентом обладателя «Золотого мяча». Веа забил в матче с «Ливерпулем», и этот гол стал для него единственным в составе «Сити». Контракт с ним был расторгнут через десять недель. Сам Веа считает тот переход своей крупной ошибкой.

Роберто Манчини (36 лет) и «Лестер»

Манчини в Премьер-Лиге больший след оставил как тренер, чем как игрок «Лестера», за который провел всего пять матчей в 2001 году. Он не провел ни одного полного матча, не забил ни одного мяча. Кажется, никто там не успел осознать, зачем и кто был подписан. Его уход стал таким же стремительным, как и появление. Он позвонил в клуб и заявил, что принял предложение стать тренером «Фиорентины».

Успехи

Эстебан Камбьяссо (34 года) и «Лестер»

Совсем другая история из «Лестера» и относительно свежая. Недавно вернувшийся в Премьер-Лигу на тот момент клуб неожиданно подписал Камбьяссо в 2014 году как свободного агента. Опытный аргентинец, игравший ключевую роль в «Интере» долгое время, вдруг решил попробовать себя в Англии. Тут он не потерялся и стал одним из важнейших футболистов «лис», помог им организовать командную игру и до сих пор вспоминает тот год с большой теплотой.

Златан Ибрагимович (34 года) и «Манчестер Юнайтед»

А как не вспомнить тот грохот, с которым Ибрагимович влетел на английскую сцену в 2016 году! Швед пришел в МЮ с невероятным багажом: 392 гола в 677 матчах и трофейной ежегодной серией с 2001 года. В дебютном сезоне за «Юнайтед» Ибрагимович забил 28 мячей во всех турнирах, но полет прервала тяжелая травма, которая закончила его карьеру в «Манчестере». При этом Златан продолжил знатно пылить по миру дальше!

Фернандо Йерро (36 лет) и «Болтон»

Йерро перешел в «Болтон» в статусе одного из самых титулованных футболистов мира. Защитник пять раз выигрывал Ла Лигу и трижды становился победителем Лиги чемпионов с «Реалом». В 2004 году он перебрался в «Болтон» с более высоким показателем результативности, чем большинство форвардов этой команды. Йерро сыграл весомую роль в становлении игры команды, ее стиля и стержня. «Болтон» занял шестое место и чуть не впрыгнул в первую четверку, а Йерро со спокойной душой завершил карьеру после дебютного сезона.

Хенрик Ларссон (35 лет) и «Манчестер Юнайтед»

Швед пришел в МЮ в 2007 году на фоне большого кризиса, вызванного травмами. В стороне остались Сульшер и Смит, а Алекс Фергюсон вынужден был призвать на помощь бомбардира из «Селтика» и «Барселоны». Ларссон пробыл в МЮ мгновение по футбольным меркам, сыграл 13 матчей, забил всего три гола, но очень запомнился фанатам команды, поскольку стал настоящим героем на поле и в раздевалке, играя роль лидера. Не каждому дано так отработать короткий контрактный срок в таком клубе.

Эдгар Давидс (32 года) и «Тоттенхэм»

Стильный голландец произвел яркое впечатление в «Тоттенхэме» не только своим внешним видом и узнаваемым агрессивным стилем игры, но и колоссальной пользой, которую приносил команде. Он перешел в «Тоттенхэм» в 2005 году на правах свободного агента. «Шпоры» заняли пятое место в двух сезонах с Давидсом.

Юрий Джоркаефф (33 года) и «Болтон»

Футбольный мир был шокирован, когда чемпион мира и Европы решил перейти в «Болтон» в 2002 году. Джоркаефф вместе с Кампосом и Окочей вывели «Болтон» на новый уровень конкуренции. За два года француз провел 75 матчей за «Болтон», забил двадцать мячей и заслужил место в памяти фанатов этой команды, в которую вдохнул новую жизнь.

Руд Гуллит (32 года) и «Челси»

Голландец принял решение покинуть «Сампдорию», и тут в дело включился «Челси», добившийся подписания Гуллита в 1995 году. С его приходом игра «синих» качественно улучшилась, прибавила в организации в центре поля, в комбинационном отношении. Опыт и лидерские качества Гуллита очень помогли ему влиться в команду. Правда, скоро ему пришлось уйти из-за разногласий с боссами клуба.