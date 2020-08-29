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Миранчук в «Аталанте». Алексей сделал выбор в пользу футбола

вчера, 10:49
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Тот случай, когда у «Соккер.ру» есть повод гордиться российским футболистом.

А это уже точно?

Пока не официально, но вероятнее всего. Вечером пятницы сразу несколько источников в Италии, в том числе авторитетные инсайдеры вроде Джанлуки Ди Марцио и Танкреди Палмери, а что еще важнее — Sky Sports Italy, который традиционно занимается информацией, а не слухами, подтвердили переход Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту». Так что российского полузащитника уже можно поздравлять с осуществлением его мечты, «Аталанту» — с трансфером, а «Локомотив» — с деньгами. Кстати, об этом…

Факт: Алексей Миранчук не станет рекордной продажей «железнодорожников», но уступит он только Умару Ниассу, который в 2016 году уехал в английский «Эвертон» за 17.9 млн евро.

Детали сделки

Итальянские источники единогласно декларируют условия, на которых Миранчук перешел в «Аталанту»: «железнодорожники» получили 14.5 млн евро за футболиста, кроме того, в соглашение между клубами включен пункт о том, что «Локомотив» получит процент от последующей перепродажи Алексея.

Как сообщает Sky Sports Italy, в данный момент идет обмен документами между клубами, сделка полностью закрыта, осталось утрясти юридические формальности. Миранчуку еще предстоит пройти медицинское обследование, после чего он поставит подпись под согласованным пятилетним контрактом с «Аталантой».

Сложно сказать правда это или нет, но якобы «Локомотив» в последний момент предпринимал отчаянную попытку удержать Алексея в Москве трехлетним контрактом, по которому полузащитник заработал бы 12 млн евро за три года. Алексей не соблазнился большими деньгами и отправился в «Аталанту», где будет получать в два раза меньше — 2 млн евро в год + бонусы, если заслужит. За это решение — отдельные аплодисменты Миранчуку.

Факт: Алексей Миранчук войдет в топ-3 самых дорогих приобретений в истории «Аталанты». Дороже него клубу из Бергамо обошлись только Луис Муриэль (20.1 млн евро) и Марио Пашалич (15 млн евро).

«Локомотив» в лице Алексея теряет очень многое. Но есть еще Антон

Конечно, «Локомотив» постарается грамотно распорядиться вырученными за Миранчука деньгами, всю сумму или ее часть клуб пустит их на усиление состава, но когда уходит такой лидер, команде сложно сразу привыкнуть обходиться без него. Летом Алексей выдал настоящий бенефис: в 13 матчах Миранчук забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи в матче со «Спартаком», который, похоже, превращается в прощальный.

Знаете, сколько всего голов «Локомотив» забил в летних матчах с участием Миранчука? Правильный ответ — 15. В 12 из них (80% от общего числа) Алексей принял непосредственное участие: забил сам или отметился «ассистом», как в случае с голом Мурило. В концовке первого тайма игры со «Спартаком» при счете 1:0 в пользу «Локомотива» Алексей дернул заднюю поверхность бедра, потребовалась вынужденная замена.

После этого команда Марко Николича пропустила дважды от «Спартака» и уступила в дерби, а в следующем туре проиграла дома «Ахмату» 2:3. Отсутствие Миранчука мгновенно сказалось на результатах. Заменить Алексея будет крайне непросто, хотя уже сейчас очевидно, на кого главная надежда. Он не новичок, уже давно играет в «Локомотиве», выглядит так же, как Алексей, да и носит такую же фамилию.

Не исключено, что отъезд брата поспособствует прогрессу Антона. До какого-то момента Миранчуки способствовали прогрессу друг друга, но в последний год сложилось ощущение, что им иногда было тесно в одной команде. Алексею удалось подмять игру «Локо» под себя, но без него проще будет возвыситься Антону, ведь теперь именно он станет центром притяжения в атаке «железнодорожников».

Факт: братья разлучаются не впервые в карьере. Алексей до перехода в «Аталанту» всю карьеру провел в «Локомотиве», а вот Антон в 2016 году ездил в аренду в эстонскую «Левадию», где был весьма продуктивен (35 матчей = 15 голов + 10 «ассистов»).

«Аталанта» — идеальный вариант для Миранчука в Европе

И это не шутка. В Европе сейчас просто нет команды, которая предоставляет настолько замечательные условия для полного раскрытия потенциала атакующего футболиста. Ну, в «Манчестер Сити», ПСЖ или «Баварии» тоже неплохо, только там у Алексея не было бы шансов на игровое время, а Гасперини так не поступит с новичком. Однако Миранчук должен быть готов к периоду обучения: «Аталанта» при всей своей бесшабашности выстроена по строгим принципам, их нужно понять, принять и прочувствовать.

Конкуренция тоже будет мощная. Куда же без нее? Собственно, Алексей и едет в Италию, чтобы стать сильнее в борьбе. «Аталанта» Гасперини играет по схеме 3-4-3, на позиции в тройке атаки претендуют Гомес, Иличич, Малиновский, Пашалич, Муриэль и Сапата. Все они — конкуренты Миранчука, хотя у двоих последних несколько иное амплуа. Гомесу и Иличичу по 32 года, причем Йосипа на фоне пандемии коронавируса накрыла жуткая депрессия. Сложно сказать, когда и в каком состоянии он вернется в футбол. С Малиновским и Пашаличем можно и нужно конкурировать, эти футболисты не на три головы выше Миранчука.

У Алексея обязательно будут шансы себя проявить, ведь Гасперини предпочитает использовать широкую обойму, для воплощения его идей на поле нужны свежие футболисты. А уже осенью «Аталанте» предстоит погрузиться в плотный график, ведь бергамаски снова сыграют в Лиге чемпионов, да и в Серии A предстоит ожесточенная борьба за место под солнцем, которое в последних двух сезонах подарило «Аталанте» красивый бронзовый загар. У Миранчука впереди замечательные приключения, которых он не только себе пожелал, но и сделал все, чтобы их приблизить. Наслаждайся, Лёша!

Факт: Алексей Миранчук станет десятым российским футболистом в Серии A после Шалимова, Колыванова, Добровольского, Симутенкова, Тетрадзе, Канчельскиса, Аленичева, Нигматуллина и Будянского. В последний раз наш соотечественник выходил на поле в матче Серии A почти 12 лет назад: Виктор Будянский в октябре 2008-го сыграл за «Лечче» против «Удинезе».

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Все комментарии
Мирон Витальевич
Мирон Витальевич ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 21:51
Возможно, но здесь ты осведомлён не более чем другие, а уже нудишь, хоть и в шутливой форме...
Kosmos58
Kosmos58 ответ Мирон Витальевич (раскрыть)
вчера в 21:41
Пессимист - хорошо осведомлённый оптимист!
Мирон Витальевич
Мирон Витальевич ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 21:10
Ну ты и пессимист)))
Мирон Витальевич
Мирон Витальевич ответ Prichal (раскрыть)
вчера в 21:08
Уточню.
Если клуб частный, то вопросы по зарплате снимаются.
У тех, кто на содержании бюджета региона или гос.корпораций конечно не должны быть такие космические зарплаты покуда в стране нищенские пенсии 7-9 тысяч и зарплаты в районе 20 тысяч у половины страны в порядке нормы...
Хотя, это настолько казалось бы тривиальная мысль...
DXTK
DXTK ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 20:35
в барселону вместо Месси........))))) в локо же говорили что месси скоро покинет Барсу и к железнодорожникам перйдет, а Миранчук туда........
DXTK
DXTK
вчера в 20:30
за Аталанту Миранчук будет Ювентус наказывать, да и опыт уже такой есть, выступая за Локо в прошлом году оказавшись в одной группе с ними Леша им забивал причем дважды в обоих играх..... Да и команда под руководством Гасперини очень хороша, практически псж вынесли чутка не хватило, а не хватило как раз нашего игрока.......
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 17:01
Можно сказать в немало степени ориентации наших игроков в Европу поспособствовал Смолов. Своим смелым выездом в аренду. Дзюбе тоже не помешал бы хоть годок попылить в АПЛ.
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 15:07
не знаю, а мне приятно осознавать что деньги не на 1 месте, рад за игроков которые пробуют себя в сильных лигах. Удачи!
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 14:13, ред.
пока одни авансы, темная лошадка, ничего еще не ясно. Единственный плюс - до Милана 50 км. всего, а там - жизнь идет! Но миланские соблазны, думаю, не для него!
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 13:44
Приятно знать, что остались ещё футболисты, для которых спорт важнее безумных бюджетных денег. Удачи Алексею! Будет непросто, но с должным настроем всё получится! Теперь буду чаще смотреть Серию А (думаю, не я один).
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 13:30
Первое время будет непросто, ждет ожесточенная конкуренция. Надеюсь, Гасперини найдет ему лучшее применение.
Лунный Волк
Лунный Волк
вчера в 13:28
Локо и так натужно ползёт, теперь в лиге ему вообще делать нечего
Лунный Волк
Лунный Волк
вчера в 13:26
Уважуха. Кокорин бы выбрал бабло. Хотя, кто знает? Век футболиста небольшой, и надо успеть заработать себе на старость и близким помочь
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:54
Лёша сделал правильный выбор! И клуб для роста тоже правильный выбрал!
Приложит к своему таланту еще больше труда, и возможно через пару сезонов перейдет в более сильный и именитый клуб! Сейчас все в его руках!
Удачи и желательно без травм!
Mi6
Mi6
вчера в 12:24
Правильное решение
Prichal
Prichal ответ Твой Арсен (раскрыть)
вчера в 12:20
Абсолютно верно, не должно быть таких космических зарплат в команде с седьмого места 6-й лиги Европы.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:15
А второй Миранчук куда?
112910415
112910415
вчера в 12:13
Открылась волшебная дверь в большую жизнь !
Надо быть достойным : в обратную сторону она тоже работает !
mars6791
mars6791
вчера в 12:05
Уважение, за выбор.
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 11:56
Читая такие новости понимаешь, насколько же у нас раздуты зарплаты так называемым паспартистам. Клуб, играющий в ТОП-3 или 4 лиге и играющий в 1/4 финала ЛЧ, не может предложить сопоставимые условия по сравнению с нашим клубом, который в группе ЛЧ занял последнее место и выступает в 6 лиге Европы, которая получается официально в 2 раза слабее!!! Бизнес по-русски. Вот поэтому всякие Бразилии и Голландии в любом состоянии и считаются топовыми сборными, потому что у них платят соразмерно статусу лиги, и они засылают пачками футболистов в топовые лиги, где чтобы хорошо зарабатывать надо пахать и расти. Из этой кучи глядишь кто-нибудь да выстрелит как Неймар. А у нас сплошное болото: играть можно похуже, чтобы в топовые лиги не звали, а получать побольше чем за бугром. Страна наоборот.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 11:38
Через годик ждём назад. Не задерживайся, Алексей!.
Killofwrath
Killofwrath
вчера в 11:34
удачи Лёхе! Штрафные бьет классно, техника есть, интеллект футбольный и бьёт неплохо, должен вписаться
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 11:16
Успехов парню. На фоне вечно собирающихся в топ-клубы Зюбы и Коко, это выглядит особо круто. И иронично
cska1948
cska1948
вчера в 11:15
Тот случай, когда у «Соккер.ру» есть повод гордиться российским футболистом.
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Есть повод пожелать Алексею успехов в Серии А, а гордится им будем потом, когда он этих успехов добьётся!
d_fincher
d_fincher
вчера в 11:06
Нет Зениту, да футболу

Миранчук - молодец! Успехов в новом клубе!

пс: Локомотив возвращается на станцию "середина таблицы".
FROBI
FROBI
вчера в 10:56
Концовка практически похоронная:
"В последний раз наш соотечественник выходил на поле в матче Серии A почти 12 лет назад"
Похороны качества подготовки российских игроков РПЛ... которую продолжают пиарить как одну из сильнейших лиг (?)
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:51
Хорошо написано!Лёха молодец если так)
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