Миранчук в «Аталанте». Алексей сделал выбор в пользу футбола

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вчера, 10:49

Тот случай, когда у «Соккер.ру» есть повод гордиться российским футболистом.

А это уже точно?

Пока не официально, но вероятнее всего. Вечером пятницы сразу несколько источников в Италии, в том числе авторитетные инсайдеры вроде Джанлуки Ди Марцио и Танкреди Палмери, а что еще важнее — Sky Sports Italy, который традиционно занимается информацией, а не слухами, подтвердили переход Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту». Так что российского полузащитника уже можно поздравлять с осуществлением его мечты, «Аталанту» — с трансфером, а «Локомотив» — с деньгами. Кстати, об этом…

Факт: Алексей Миранчук не станет рекордной продажей «железнодорожников», но уступит он только Умару Ниассу, который в 2016 году уехал в английский «Эвертон» за 17.9 млн евро.

Детали сделки

Итальянские источники единогласно декларируют условия, на которых Миранчук перешел в «Аталанту»: «железнодорожники» получили 14.5 млн евро за футболиста, кроме того, в соглашение между клубами включен пункт о том, что «Локомотив» получит процент от последующей перепродажи Алексея.

Как сообщает Sky Sports Italy, в данный момент идет обмен документами между клубами, сделка полностью закрыта, осталось утрясти юридические формальности. Миранчуку еще предстоит пройти медицинское обследование, после чего он поставит подпись под согласованным пятилетним контрактом с «Аталантой».

Сложно сказать правда это или нет, но якобы «Локомотив» в последний момент предпринимал отчаянную попытку удержать Алексея в Москве трехлетним контрактом, по которому полузащитник заработал бы 12 млн евро за три года. Алексей не соблазнился большими деньгами и отправился в «Аталанту», где будет получать в два раза меньше — 2 млн евро в год + бонусы, если заслужит. За это решение — отдельные аплодисменты Миранчуку.

Факт: Алексей Миранчук войдет в топ-3 самых дорогих приобретений в истории «Аталанты». Дороже него клубу из Бергамо обошлись только Луис Муриэль (20.1 млн евро) и Марио Пашалич (15 млн евро).

«Локомотив» в лице Алексея теряет очень многое. Но есть еще Антон

Конечно, «Локомотив» постарается грамотно распорядиться вырученными за Миранчука деньгами, всю сумму или ее часть клуб пустит их на усиление состава, но когда уходит такой лидер, команде сложно сразу привыкнуть обходиться без него. Летом Алексей выдал настоящий бенефис: в 13 матчах Миранчук забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи в матче со «Спартаком», который, похоже, превращается в прощальный.

Знаете, сколько всего голов «Локомотив» забил в летних матчах с участием Миранчука? Правильный ответ — 15. В 12 из них (80% от общего числа) Алексей принял непосредственное участие: забил сам или отметился «ассистом», как в случае с голом Мурило. В концовке первого тайма игры со «Спартаком» при счете 1:0 в пользу «Локомотива» Алексей дернул заднюю поверхность бедра, потребовалась вынужденная замена.

После этого команда Марко Николича пропустила дважды от «Спартака» и уступила в дерби, а в следующем туре проиграла дома «Ахмату» 2:3. Отсутствие Миранчука мгновенно сказалось на результатах. Заменить Алексея будет крайне непросто, хотя уже сейчас очевидно, на кого главная надежда. Он не новичок, уже давно играет в «Локомотиве», выглядит так же, как Алексей, да и носит такую же фамилию.

Не исключено, что отъезд брата поспособствует прогрессу Антона. До какого-то момента Миранчуки способствовали прогрессу друг друга, но в последний год сложилось ощущение, что им иногда было тесно в одной команде. Алексею удалось подмять игру «Локо» под себя, но без него проще будет возвыситься Антону, ведь теперь именно он станет центром притяжения в атаке «железнодорожников».

Факт: братья разлучаются не впервые в карьере. Алексей до перехода в «Аталанту» всю карьеру провел в «Локомотиве», а вот Антон в 2016 году ездил в аренду в эстонскую «Левадию», где был весьма продуктивен (35 матчей = 15 голов + 10 «ассистов»).

«Аталанта» — идеальный вариант для Миранчука в Европе

И это не шутка. В Европе сейчас просто нет команды, которая предоставляет настолько замечательные условия для полного раскрытия потенциала атакующего футболиста. Ну, в «Манчестер Сити», ПСЖ или «Баварии» тоже неплохо, только там у Алексея не было бы шансов на игровое время, а Гасперини так не поступит с новичком. Однако Миранчук должен быть готов к периоду обучения: «Аталанта» при всей своей бесшабашности выстроена по строгим принципам, их нужно понять, принять и прочувствовать.

Конкуренция тоже будет мощная. Куда же без нее? Собственно, Алексей и едет в Италию, чтобы стать сильнее в борьбе. «Аталанта» Гасперини играет по схеме 3-4-3, на позиции в тройке атаки претендуют Гомес, Иличич, Малиновский, Пашалич, Муриэль и Сапата. Все они — конкуренты Миранчука, хотя у двоих последних несколько иное амплуа. Гомесу и Иличичу по 32 года, причем Йосипа на фоне пандемии коронавируса накрыла жуткая депрессия. Сложно сказать, когда и в каком состоянии он вернется в футбол. С Малиновским и Пашаличем можно и нужно конкурировать, эти футболисты не на три головы выше Миранчука.

У Алексея обязательно будут шансы себя проявить, ведь Гасперини предпочитает использовать широкую обойму, для воплощения его идей на поле нужны свежие футболисты. А уже осенью «Аталанте» предстоит погрузиться в плотный график, ведь бергамаски снова сыграют в Лиге чемпионов, да и в Серии A предстоит ожесточенная борьба за место под солнцем, которое в последних двух сезонах подарило «Аталанте» красивый бронзовый загар. У Миранчука впереди замечательные приключения, которых он не только себе пожелал, но и сделал все, чтобы их приблизить. Наслаждайся, Лёша!

Факт: Алексей Миранчук станет десятым российским футболистом в Серии A после Шалимова, Колыванова, Добровольского, Симутенкова, Тетрадзе, Канчельскиса, Аленичева, Нигматуллина и Будянского. В последний раз наш соотечественник выходил на поле в матче Серии A почти 12 лет назад: Виктор Будянский в октябре 2008-го сыграл за «Лечче» против «Удинезе».