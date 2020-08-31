Двухметровый вратарь по прозвищу «Шербурский зонтик». «Челси» нашел замену для Кепы в «Ренне»

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вчера, 16:00

«Соккер.ру» представляет потенциального голкипера «Челси».

Несколько дней назад на новостных лентах появилось сообщение, что «Челси» планирует приобрести вратаря французского «Ренна» Эдуара Менди. Называлась даже и сумма – 20 миллионов евро. Ранее ни один из источников, в том числе и авторитетный Трансфермаркт, не оценивал француза выше десяти миллионов. Пока никаких подтверждений не появлялось. Однако в субботнем матче Лиги 1 против «Монпелье» Менди не играл. Даже на лавочке замечен не был. Хотя никаких сведений о травмах не поступало.

То, что Кепа Аррисабалага Фрэнку Лэмпарду надоел, — ни для кого не секрет. Однако баск до сих пор остаётся самым дорогим вратарём мира. Как и не является тайной тот факт, что «Челси» ищет ему замену. Зимой, ещё до пандемии коронавируса, вроде бы ситуация прояснилась. «Челси» договорился с вратарём «Аякса» Андре Онаной. Цена вопроса – сорок миллионов. «Соккер.ру» посвятил этому предстоящему переходу отдельный материал. Однако вскоре выяснилось, что первоисточник информации выдал декларацию о намерениях за согласованную сделку. Во-первых, сам камерунец никому ничего не обещал. Он вообще с удовольствием бы вернулся в «Барселону», воспитанником которой является. А большого желания ехать в Лондон Андре не испытывал. Во-вторых, «Челси» рассматривал Онану как одного из кандидатов, но не более того. В список входили несколько голкиперов, причём на первом месте значился Марк-Андре тер Штеген. Немец вёл непростые переговоры с «Барселоной» по поводу нового контракта, вот лондонцы и хотели его перехватить. Но потом Марк всё же решил остаться на «Камп Ноу». Да и после того, как тер Штеген вытащил из ворот восемь мячей от «Баварии», вряд ли у Романа Абрамовича осталось желание приглашать немца. Потом мелькали разные имена. В том числе упоминались англичане Дин Хендерсон и Ник Поуп. Но в конце августа на горизонте замаячила длинная и худощавая фигура Эдуара Менди.

Прозвища вратарей обычно не блещут разнообразием – Кот, Лев, Тигр, Пантера, Осьминог. У Вальтера Дзенги было оригинальное — Дельтаплан. И у чемпиона Европы 1964 года Хосе Анхеля Ирибара – Тополь. Но такой клички, как у потенциального новичка «Челси», точно нет ни у кого. Шербурский зонтик. Помните фильм-мюзикл с юной Катрин Денёв в главной роли и прекрасной музыкой Мишеля Леграна? Не помните, так поищите на досуге. Не пожалеете.

Почему же зонтик и почему именно Шербурский? Дело в том, что Эдуар начинал свою карьеру в клубе «Шербур», который играет в третьем по силам дивизионе Франции. Прежде чем попасть в «Марсель», Менди отыграл за «Шербур» четыре года. Он родился на севере Франции, в нормандском городке Монтивилье. Почему зонтик? А чем ещё знаменит Шербур? Тем самым фильмом. Очень высокий – метр девяносто семь и длиннорукий Менди накрывал подступы к своим воротам, будто зонт. Навешивать в его владения – бессмысленно. Мяч непременно окажется в цепких руках вратаря. У Менди приличная хватка, что выгодно отличает его от Кепы, имеющего заметные проблемы с фиксацией мяча. При своём исполинском росте француз вовсе не грузен, а поэтому прыгуч и пластичен. Умеет быстро сложиться, поэтому удары низом для него не столь опасны. Быстро соображает, хорошо руководит обороной. Кроме того, как большинство темнокожих голкиперов, Эдуар действует эффектно. Публике нравится. Хотя артистизм это последнее, что ждут от француза в Лондоне.

Предвижу резонный вопрос. А почему всё француз да француз? Менди играет за сборную Сенегала. Да. Но родился он и вырос во Франции, в смешанной семье. Мама – действительно приехала в бывшую метрополию из Сенегала. А папа родом из бывшей португальской колонии Гвинеи-Бисау. Эдуар понимал, что в сборной Франции его не ждут. Сборная Гвинеи-Бисау – не уровень. А вот весьма крепкая сборная Сенегала — то, что надо. В ноябре 2018 года Эдуар сыграл за сборную родины своей матери. А в отцовской Гвинеи-Бисау на него остались в обиде. Несколько раз присылали приглашения, но они остались без ответа.

Эдуару уже двадцать восемь, а известность он получил недавно. Пару лет назад, когда «Реймс» вернулся в Лигу 1. До 23 лет будущий вратарь сборной Сенегала играл за «Шербур», откуда его зачем-то позвали в «Марсель». Определение «зачем-то» уместно, потому что Эдуару даже не дали тренироваться с основой. Раскрылся Шербурский зонтик уже в «Реймсе». Некогда грозный клуб, шестикратный чемпион Франции и двукратный финалист Кубка чемпионов выбрался в элиту и закрепился в ней во многом благодаря смелой и надёжной игре своего вратаря. Восьмое место. «Ренн», куда Менди перешёл прошлым летом, финишировал десятым. Вратарь «красно-чёрных» Томаш Коубек уехал в немецкий «Аугсбург», срочно понадобился вратарь, вот и оказался Шербурский зонтик в дождливой Бретани. «Реймс» в накладе не остался. Получил девять миллионов, а к тому вытащил ещё из Израиля серба Предрага Райковича.

В прошлом недоигранном сезоне «Ренн» оказался третьим и добыл путёвку в Лигу чемпионов. Вряд ли бы подъём на семь ступенек верх был бы возможен без надёжной игры вратаря. Бретонцы пропустили 24 мяча. Столько же, сколько чемпион страны «Пари Сен-Жермен». И на три больше, чем бывшая команда Эдуара «Реймс». Разумеется, Менди получил хорошую прессу и вырос в цене. Поэтому клуб будет рад продать голкипера за несколько десятков миллионов. Тем более что замена Шербурскому зонтику уже найдена. «Ренн» договорился с ПСЖ об аренде чемпиона мира Альфонса Ареоля. Поэтому появление Менди на «Стэмфорд Бридж» вполне реально.

А вот правилен ли выбор самого Челси»? Не рискуют ли лондонцы, приобретая вратаря, за спиной у которого лишь два сезона в клубах Лиги 1. Может быть. Да и французские вратари не всегда приживались в Премьер-Лиге. Исключение из правил — Уго Льорис, прижившийся в «Тоттенхэме». С натяжкой можно добавить к нему Бернара Лама и Пегги Арфакса. Но первый пробыл в «Вест Хэме» менее года, а второй, хоть и выиграл с «Ливерпулем» пять кубков, довольствовался ролью запасного. Фабьен Бартез заблудился в Манчестере в прямом и переносном смысле. Стив Манданда сбежал в Марсель после года пребывания в «Кристал Пэлас», а Шарль-Юбер Итандж запомнился своим идиотским смехом во время минуты молчания по жертвам трагедии в «Хиллсборо». Как сложится карьера Эдуара Менди в Лондоне? Попадут ли селекционеры в десятку или список трансферных неудач «синих» пополнится ещё одной фамилией?