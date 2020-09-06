Вялый чемпион мира и бодрый чемпион Европы. Убойная группа Лиги Наций

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сегодня, 00:48

Лига Наций схлестнула в одной группе самые успешные команды последних лет. «Соккер.ру» оценивает их возвращение в футбол после длительного перерыва.

Швеция – Франция – 0:1

Если кто-то решил выбрать матч действующих чемпионов мира в качестве вечернего субботнего развлечения, то он прогадал. Дешам решил попробовать сыграть в три центральных защитника, чтобы встроить в систему молодого и талантливого Дайота Упамекано. Но получилось не очень убедительно – защитник «Лейпцига» нередко ошибался, особенно в первом тайме, когда успел сесть на желтую карточку за три минуты игры. В целом же при поддержке вернувшегося в сборную Рабьо и Канте трио защитников смотрелось монументально и почти непроходимо.

Но это сказалось на зрелищности игры в целом. Команды создали крупицу моментов и в основном занимались возней с мячом и прерыванием обостряющих передач друг друга. А единственный гол в конце первого тайма забил Мбаппе, который просто включил режим самостоятельного героя и продавил защитников с вратарем. Другое примечательное событие случилось в конце тайма второго – Марсьяль заработал пенальти на последних секундах, а Гризманн его не реализовал, запулив мяч в небеса. Вот и все зрелище. Шведы пыхтели, французы защищались, моментов не было, Мбаппе и Гризманн отличились диаметрально противоположно.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 9 (2) – 7 (1)

Очень слабые показатели остроты выдали команды. У французов всего один точный удар – и тот стал голевым. Другие попытки, которых было вообще крайне мало, еще и оказывались неточными. 16 ударов на двоих и всего три точных – вряд ли такое развлечение можно было ожидать в матче чемпионов мира. А в группе самых бьющих было много футболистов, потому что никто больше двух ударов не нанес.

Владение мячом (точность передач): 51% (84%) – 49% (83%)

Примерное равенство по показателям работы с мячом. Чуть больше им владели шведы, которые во втором тайме стремились отыграться, поэтому вынуждены были действовать первым номером. При этом достаточно высокую точность в пасах показали обе команды. Но набивалась она неторопливыми перекатываниями в центре поля – при переходах в атаку как раз точности последнего и предпоследнего пасов не хватало.

Обводки (фолы): 3 (14) – 9 (9)

Не самым богатым на успешные попытки дриблинга оказался матч, но заметно весомое преимущество французов, которые просто имеют более мастеровитых игроков. А точнее, одного – Мбаппе. На его счету больше половины всех удачных обводок Франции – пять штук. Собственно, за счет такого приема он и забил гол. Фолили, кстати, тоже в основном на нем. Причем несколько раз довольно болезненно. В том числе от греха подальше его и заменил Дешам ближе к концу игры.

Португалия – Хорватия – 4:1

Если матч чемпионов мира с просто неприятными и цепкими шведами нагонял смертную тоску и вызывал зевоту, то действующие чемпионы Европы, победители Лиги Наций и вице-чемпионы мира скучать не давали. Точнее, это заслуга только одной команды. Португалия выглядит так, словно Лига Наций уже стала ее любимым турниром. Так лихо и ловко разделывать финалистов ЧМ -2018 даже французам в том самом финале не удавалось. И это без Криштиану Роналду. Лишившись своей главной звезды, португальцы выдвигали на передний план других героев. Причем не одного.

Это, главным образом, уже обретший статус звезды Бруну Фернандеш, дорогущее дарование Фелиш, настырный и острый Жота, а также бойкие фланговые защитники Канселу и Геррейру, которые действуют острее и техничнее многих футболистов атаки. Оттого у одного из них на счету гол, а у другого: голевая передача и попадание в каркас ворот. Умопомрачительная плотность ударов и острых моментов у ворот Хорватии не оставило сомнений в разгроме с самого начала. Удивительно, что хорваты отделались всего четырьмя пропущенными мячами и каким-то чудом смогли забить один. Кажется, фаворит в этой группе очевиден. Но пройден всего лишь первый тур. Вдруг эксперименты Дешама увенчаются успехом, шведы превратят настойчивость в результат, а хорваты вспомнят о своем упрямстве.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 27 (11) – 5 (2)

Одни только португальцы нанесли по воротам ударов больше, чем Хорватия, Швеция и Франция вместе взятые. Очень мощный с точки зрения остроты матч провела команда Фернандо Сантуша. А ведь до того, как счет был открыт, у Португалии еще попаданиями в каркас ворот отметились Геррейру и Жота. То есть могло быть и хуже для Хорватии, которая сыграла в режиме шведов и французов. А самым бьющим на поле был Диого Жота – пять попыток, включая одну результативную. По четыре удара у Бруну Фернадеша и Жоау Фелиша.

Владение мячом (точность передач): 57% (89%) – 43% (83%)

Доминировать – так во всем. Португалия весь матч провела первым номером, контролируя мяч, причем с очень высокой точностью пасов – девять из десяти передач доходили до адресатов. По точности и у Хорватии показатель неплохой, но она в атаке бывала считанные разы.

Обводки (фолы): 12 (11) – 16 (8)

Любопытно, что в дриблинг чаще бросались игроки сборной Хорватии. Хотя это можно объяснить их попытками хотя бы индивидуальными действиями спасти игру. Успешнее других обводки включал Брекало – четыре раза. По три удачных попытки у Ребича, Канселу и Бруну Фернандеша. Но в целом игра была больше про командное взаимодействие португальцев, чем про индивидуальные прорывы.