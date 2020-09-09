Несчастье для Дзаньоло. 21-летний Николо во второй раз за год порвал «кресты»

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вчера, 16:55

«Соккер.ру» рассказывает о бедах, обрушившихся на долю итальянского футболиста.

Победа сборной Италии над голландцами была омрачена травмой Николо Дзаньоло. Ещё до перерыва молодой футболист столкнулся с Донни ван де Беком и был вынужден покинуть поле.

У итальянцев — тренерского штаба и прильнувшим к телеэкранам болельщиков, сразу появились нехорошие мысли. Кресты? В январе Николо уже порвал крестообразную связку на правом колене. И тогда невольным виновником оказался голландец — Матийс де Лигт. Но тогда со стороны всё выглядело печальнее. Игрока «Ромы» увезли на электрокаре.

Врач сборной Италии, а это очень серьёзный специалист Андреа Ферретти, старался выглядеть оптимистом. «Возможно, это просто растяжение». Всю ночь после матча и утро следующего дня итальянцы надеялись, что обойдётся. Не обошлось. Дзаньоло снова повредил крестообразную связку и выбыл надолго. Единственная ложка мёда в этом ведре дёгтя то, что на этот раз пострадало левое колено. Если бы случился рецидив на правом, то ситуация бы выглядела совсем печальной.

Николо Дзаньоло — один из самых одарённых футболистов Италии и надежда «Ромы». Рослый, очень подвижный, техничный, пластичный. В злополучной встрече с голландцами 21-летний футболист едва не забил эффектным ударом через себя. Дзаньоло может действовать из глубины поля, сыграть ближе к атаке или на флангах. Он владеет хорошим ударом и превосходным пасом. А ещё у него светлая голова. В Риме его видят вторым Франческо Тотти, однако Николо не является воспитанником столичного клуба. Кроме того, он фигура публичная. Во многом благодаря своей молодой и красивой маме, которая больше похожа на старшую сестру.

Но два креста за год. Хоть и на разных коленях. Тревожный признак. Из-за первой травмы Николо должен был пропустить чемпионат Европы, включая матч-открытие в Риме. Но не было счастья, да несчастье помогло. Пандемия коронавируса отодвинула сроки проведения первенства континента на год, подарив Николо возможность сыграть на турнире. И вот новая травма. На дворе сентябрь месяц. Лечение займёт месяцев шесть-восемь. Возможно, Дзаньоло успеет поправиться к июню и выйти на «Стадио Олимпико» в самой первой встрече.

Однако имеются нюансы. После первой травмы Дзаньоло восстановился очень быстро. В июльских матчах Серии А он уже играл в составе «Ромы». Семь раз выходил на замены, а в заключительном туре начал встречу с «Ювентусом» с первых минут. На первый взгляд, такая динамика должна радовать. Но есть ощущение, что молодой футболист поторопился.

Операция на колене влечёт за собой довольно длительный перерыв в практике. Следовательно, снижается нагрузка не только на больное, но и на здоровое колено. Связки от бездействия становятся менее эластичными, и возрастает угроза травмы уже на другой ноге. Поэтому, как бы это не казалось парадоксальным, но между травмами на разных коленях имеется связь. Возможно, Дзаньоло не стоило спешить с возвращением. Дождался бы завершения сезона, спокойно бы прошёл предсезонку, а потом, укрепив оба колена, включился бы в сезон. Конечно, такая схема не гарантировала бы иммунитет от травмы, но изрядно снизила бы риск. Но молодой футболист рвался в бой, и никто не стал его удерживать. Вот и доигрался.

В «Роме» теперь злы на Роберто Манчини, выпустившего Николо в стартовом составе. Лига Наций, при всём уважении, не тот турнир, ради которого стоит рисковать Серией А, Лигой Европы и чемпионатом Европы. Слишком большие надежды возлагались на выздоровевшего Дзаньоло, слишком многое на нём замыкалось. Теперь нужно вносить коррективы. Серия А стартует 19 сентября. Конечно, римляне умеют играть без Николо, но с ним как-то лучше. Теперь «Рома» срочно ищет игрока. Вспомнили про Александра Кокорина, хотя российский футболист и молодой итальянец — игроки разного плана. И срочная покупка спартаковца не сможет восполнить потерю. Хотя на Кокорине белый свет клином не сошёлся.

Но стоит отметить, что претензии «Ромы» к тренерскому и медицинскому штабам сборной вряд ли обоснованы. Разве Манчини выпускал недавно окрепшего после лечения футболиста на поле в июле? Конечно, юноша очень хотел играть. Но, видимо, надо было его убедить, что шести месяцев недостаточно для полного восстановления.

В ближайшее время Дзаньоло будет сделана операция. Итальянские хирурги — большие мастера по лечению крестообразных связок. Поэтому в Италию едут оперироваться футболисты со всей Европы и Южной Америки. Но одного оперативного вмешательства мало. Очень многое зависит от того, как пройдёт восстановительный период. Как говорил товарищ Саахов из «Кавказской пленницы» — «торопиться не надо». За это время Дзаньоло стал старше и — главное — мудрее. Он и сам наберётся терпения и выдержит хотя бы месяцев восемь. Даже если придётся пожертвовать чемпионатом Европы. Главное — избежать третьего креста. А сборная? Есть основания предполагать, что Манчини всё же включит Николо в заявку. Из-за чувства вины. Ведь молодой футболист порвал связку в игре за сборную.

И ещё один момент. Прошлой зимой Николо Дзаньоло мог покинуть «Рому». Было несколько предложений, в том числе от «Ювентуса». Говорят, что сделка была «на мази», но в очной встрече двух команд Николо угораздило получить ту первую травму. Сейчас число желающих переманить футболиста с двумя операциями на крестах будет не слишком велико. Поэтому у «Ромы» есть возможность сохранить талантливого игрока у себя. Дзаньоло же может встать в один ряд с Бруно Конти, Роберто Пруццо, Джузеппе Джаннини, Франческо Тотти, Даниэле Де Росси и другими легендами римского клуба.