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«Динамо», «Ростов» и «Ахмат» — лидеры РПЛ. «Зенит» начал сдавать позиции

вчера, 17:38
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После футбольной клубной паузы «Соккер.ру» освежает память читателей. Говорим о лучших после старта РПЛ.

«Спартак» — лидер по контролю мяча

Отмечаем, что дело отчасти в календаре клуба с первого места. Из традиционных лидеров РПЛ пока встречали только «Локомотив». Хотя и против команды Николича заметно чаще владели мячом, то есть Тедеско ставит футбол первым номером. Но 62% владения – очень серьезная цифра, даже адепты культа игры первым номером из «Краснодара» отстали – 59.8 %. «Зенит» лишь четвертый, но это как раз объяснимо. ЦСКА и «Локомотив» пытались огрызаться против чемпиона. Да и «Ростову» многое удалось, но Карпину не повезло, допускали ошибки в защите, в отличие от «Динамо» — единственной команды, что нанесла пока поражение Семаку в сезоне.

«Краснодар» — самая бьющая команда

Злые люди скажут, что эти цифры от отчаянья. Не могут победить, поэтому собрали 110 ударов в сторону чужих ворот. Но более аккуратные эксперты отметят, что атакующая группа «Краснодара» очень продуктивная, просто форварды не всегда справляются с последним ударом. Качество есть, а количества голов пока нет. «Зенит» лишь четвертый по ударам (98 попыток), а «Спартак» (99) и «Рубин» (102) в тройке. Снова делаем отсылку к календарю, что до завершения первого круга не уравняет шансы, но также отмечаем очевидное лидерство «горожан». Будь они такими же везучими, как «Зенит», то могли бы сейчас лидировать вместе со «Спартаком» в таблице.

«Ахмат» — главные бойцы чемпионата

Вот еще одна невезучая команда. Талалаев прививает приличный футбол, но не хватает дисциплины, класса и удачи. Зато «Ахмат» начал круто играть один в один. Не хочется описывать такой его подход высокопарно, но новый главный тренер команды точно смотрел матчи «Аталанты». Сознательно или нет используют крутые наработки, но пока от животворящего хаоса становится легче дышать лишь соперникам. Прессинг у «Ахмата» слабый, зато один в один хороши. Также отмечаем, что в этой номинации как раз «Зенит» мог быть первым – у них второй показатель, 15.8 отбора за игру. Получается, соперники заставляют чемпионов часто вступать в отбор, хотя разница с «Ахматом» невероятная. У грозненцев по 23.3 победы один в один за матч.

ЦСКА – мастера своевременных перехватов

В прошлом сезоне «армейцы» были 13-ми по перехватам. Садились так глубоко без мяча, как «Ростов» или «Спартак», ждали действий соперников. И дело было не в контроле игры, как в случае с «Зенитом», который тоже не является королем перехватов, но уже из-за времени с мячом. А сейчас «армейцы» стали смелее применять выдергивания с линий во имя такого важного в современном футболе элемента. Причем снова, как и в случае с перевесом «Ахмата» по отборам, речь о значительном отрыве даже от «Тамбова» и «Динамо» — команд, что и сезоном ранее были среди лидеров по активному высокому прессингу. У ЦСКА Дивеев, Обляков и Щенников делают все, чтобы команда возвращала себе мяч чаще. Добавить бы им еще Вернблума 2.0 – могли бы получить зубастый и очень эффективный прессинг.

«Рубин» — ярчайшие дриблеры дивизиона

«Спартак» остался в числе лучших, «Арсенал» и «Краснодар» имеют в своих составах людей, что способны обыграть один в один. Но и здесь «Зенит» лишь на пятом месте, причем отставание по показателям от лидера в номинации очень большое. И понятно, что команда Слуцкого вышла на уверенное первое место – 10.8 удачной обводки за матч или 65 за все время, благодаря одному человеку. У Хвичи Кварацхелии по 5 удачных применений дриблинга за матч, давно уже никто так соперников один в один в РПЛ не разрывал. Младший Бакаев и Макаров тоже умеют финтить, но равных грузинскому вингеру нет ни в «Рубине», ни в РПЛ. Разве что Вандерсон из «Краснодара» старается, но все-таки отстает, Хвича еще стремительнее и ярче.

«Ростов» — короли воздуха в чемпионате

Казалось бы, как можно не быть первыми по победам на втором этаже, если Караваев и Дуглас Сантос постоянно делают кроссы, на поле Ракицкий с его пасом, а впереди Дзюба? Да и Азмун хорошо играет головой. Но нет, первым по победам на втором этаже является «Ростов». И в их случае учитывайте также верх, который снимают центральные защитники. Дальше идут «Спартак» (привет Соболеву и Жиго), «Химки» и «Сочи». «Зенит» лишь на 15-м месте по победам наверху, но не из-за отсутствия длинных передач или навесов с флангов – их как раз немало, а из-за неудачной игры на втором этаже. У «Ростова» есть Осипенко и Хаджикадунич в защите, но Норманн и Шомуродов тоже обладают потенциалом при игре на втором этаже. Пожалуй, только наличие норвежца в списке удивляет, а так победа Карпина не может считаться сенсационной. Но одновременно говорит о том, что соперники стали опасаться ростовчан, играть низом стало сложнее.

«Динамо» — самая успешная защита лиги

Проверено «Зенитом», который не сумел забить в РПЛ в ворота Шунина в недавнем матче. Причем эта формулировка выбрана специально, ведь если говорим о количестве результативных ошибок в шести турах, то «Динамо» и «Зенит» равны – пропустили по три гола. Но если копнуть глубже, то окажется, что у ворот чемпионов и не было качественных моментов, они могли пропустить всего два гола, а могли – все пять, если бы Мамаев попал. А вот «Динамо» пришлось и исправлять ошибки одной ужасной игры против «Арсенала», и в остальных встречах стараться. Шунин не случайно признан лучшим игроком месяца в своем клубе. Кстати, даже по допущенным ударам «Зенит» не первый, уступает «Арсеналу» и «Спартаку», поэтому «Динамо» их по сумме всех защитных показателей и опережает. Сам факт времени с мячом учитывайте, если бы на Ракицкого и Ловрена так часто давили, как на Евгеньева, Ордеца и Шунича – Кержаков крутился бы, как белка в колесе.

В остальных важных номинациях «Зенит» тоже отстал

Только «Спартак» не пропускал с игры, дважды с пенальти, а трижды после стандартов. ЦСКА не дал «Зениту» единолично лидировать по голам после позиционных атак. А «красно-белые» также опережают подопечных Семака по точности передач. «Краснодар» обошел «Зенит» по сумме ключевых передач. А лидерство по успешных длинным пасам ничего пока чемпиону не дало – легко могли проиграть два поединка подряд, если бы судьи читали правила, но не до конца – гол Рыбчинского стоило засчитать, но и пенальти в ворота «Локомотива» могли поставить.

В любом случае, героями старта сезона стали совершено разные команды с кардинальными стилями. А это значит, что «Зениту», особенно если не хватит привычных козырей – крутости Дугласа, техники Малкома, хитрости Азмуна и напора Дзюбы, станет сложнее. И вот тут циферки дарят интригу, ведь если все лидеры номинаций добавят, то очевидного фаворита заставят прогрессировать. И это тоже интересно, ведь пока лидерство «Зенита» во второстепенных номинациях продиктовано трепетом аутсайдеров перед чемпионом и неготовностью фаворитов к темпу августа.

Но чемпион отстает по тем показателям, по которым сам же лидировал в прошлом сезоне. Важно сравнивать с прошлым, и вот тут фаворит проигрывает не только «Спартаку», ЦСКА, «Динамо», «Ахмату» или «Ростову», но и самому себе.

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Борис Доенко
Борис Доенко
сегодня в 14:33
Результат за 6 игр? Там ошибка 20%
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир Немченков (раскрыть)
сегодня в 12:24
Не надо уходить от темы. Я вел речь именно о РПЛ. Поскольку у Зенита огромное преимущество в размере бюджета перед другими клубами, почему нет преимущества перед ними в игре, как у названных выше клубах в своих лигах. Вот о чем речь. О ЛЧ и ЛЕ не говорим. Это говорит о неэффективной реализации преимущества в финансировании, а проще говоря откатах? Либо о безграмотном менеджменте.
Владимир Немченков
Владимир Немченков ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 12:12
У всех,вами озвученных клубов(ПСЖ,Бавария,Ювентус,реал то.д) бюджет за лярд,поэтому они в Европе,что то и показывают,у самого дорогого клуба РПЛ бюджет 220 лямов,чтобы быть первым в России этого хватает,но не более,вот потому-то,и удел наших клубов-это только лига Европы,увы....
Владимир Немченков
Владимир Немченков ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 07:41
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:50
    пусть всё будет хорошо !
    ( ну и у команды со 2 места пусть как-нибудь будет )
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
    вчера в 23:02
      zenit_forever2014
      zenit_forever2014 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 20:53
      Ну так это наши проблемы...не понимаю почему они интересуют других...и не надо про гос финансирование....я уже наслышалась про частную НЕФТЬ Федуна. Я правда рада, что он может в частном порядке нефть качать.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ nubom (раскрыть)
      вчера в 19:56
      Просто у паровоза очень низкий КПД. Мне понравилась подколка. Ценю тонкий юмор.
      nubom
      nubom ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 19:55
      ...как у паровоза...
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ nubom (раскрыть)
      вчера в 19:55, ред.
      А где слово "Локомотив" в моем тексте. Ума не приложу. Подскажите please
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ nubom (раскрыть)
      вчера в 19:53
      Возможно и так, только лев сильно напоминает шакала
      nubom
      nubom ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 19:52
      А Локомотив-то, в чем провинился?...
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
      вчера в 19:51
      Просто обычно команды с таким подавляющим финансовым и административным превосходством над остальными , как у Зенита ( ПСЖ, Бавария, Ювентус, Ливерпуль, Мансити) и игрой доказывают , что они сильнейшие. А у Зенита в этом смысле (соотношение затрат и качества игры) КПД , как у паровоза. Иметь бюджет в разы превышающий бюджеты конкурентов и так барахтаться может только Зенит.
      Vredinka_online
      Vredinka_online ответ Q-J-G (раскрыть)
      вчера в 19:46
      Всяк кулик своё болото хвалит
      nubom
      nubom
      вчера в 19:41
      Питерский Лев со своей командой прилег в засаду, чтобы запомнить преследователей и "нехороших" для него судей в лицо. К концу сезона, те из них, кто останется в живых, будут завидовать мертвым!….
      trimetil
      trimetil
      вчера в 19:24
      Все эти рассуждения напоминают один анекдот:
      Брежнев и Никсон решили соревноваться, кто первый прибежит. Прибежал первым Никсон. На следующий день в газетах пишут: "Вчера в соревнованиях по бегу Брежнева с Никсоном, - Брежнев пришел к финишу вторым, а Никсон предпоследним!"
      zenit_forever2014
      zenit_forever2014 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 19:17, ред.
      Самообман....это когда свои не удачи сваливать на всё на свете, кроме бездарного руководство....Нытьё про админресурс или судейство.....нас убивают, это заговор....А то, что Зенит не будет хорош в августе это было и так понятно....мы сыграли с ЦСКА, Ростов, Динамо, Локо....это 4 сильные команды, которые претендуют на ЛЧ....не знаю, как сыграем осенью, не знаю, что будет зимой....но август это не показатель, чемпионат только начинается.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
      вчера в 18:52
      Это самообман и самоуспокоение. В любом случае все эти факторы, где Зенит не в лидерах , скажется и на очках и на итоговом месте. вера во всесилие денег и админресурса сгубит Зенит. Это однозначно.
      blitz
      blitz
      вчера в 18:41
      Зенит.....давай до свидания.))
      Dinamo
      Dinamo ответ phantom-k (раскрыть)
      вчера в 18:26
      Азар настолько хитрый, что играет в Зените под Азмуном, и его ещё никто не заподозрил.
      zenit_forever2014
      zenit_forever2014
      вчера в 18:20, ред.
      Мы больше всех забили, меньше всех пропустили....Понятно, что Спартак и ЦСКА столько же, но это важно. Понятно, что и Динамо пропустил столько же, но это важно.....ЧЕЛОВЕК, который пишет о футболе должен знать, за что присуждается 3 очка. Считается только забитые и пропущенные, мы и там, и там лидеры. Всё остальное не важно, особенно в сентябре, сезон только начинается.
      d_fincher
      d_fincher
      вчера в 18:06
      Когда судьям указали на их беспредел, у Зенита вдруг с лидерством возникли проблемы. Совпадение?
      phantom-k
      phantom-k
      вчера в 17:50
      Хитрости Азара????? И давно Азар в зените?
      vinyardrip
      vinyardrip
      вчера в 17:49
        Q-J-G
        Q-J-G
        вчера в 17:41
        Как только начали принимать меры к предвзятому судейству, так Зенит начал сдавать свои позиции....
        Karabal
        Karabal
        вчера в 17:41
        Разве можно читать такую чушь?
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