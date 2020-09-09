«Динамо», «Ростов» и «Ахмат» — лидеры РПЛ. «Зенит» начал сдавать позиции

1599662317

вчера, 17:38

После футбольной клубной паузы «Соккер.ру» освежает память читателей. Говорим о лучших после старта РПЛ .

«Спартак» — лидер по контролю мяча

Отмечаем, что дело отчасти в календаре клуба с первого места. Из традиционных лидеров РПЛ пока встречали только «Локомотив». Хотя и против команды Николича заметно чаще владели мячом, то есть Тедеско ставит футбол первым номером. Но 62% владения – очень серьезная цифра, даже адепты культа игры первым номером из «Краснодара» отстали – 59.8 %. «Зенит» лишь четвертый, но это как раз объяснимо. ЦСКА и «Локомотив» пытались огрызаться против чемпиона. Да и «Ростову» многое удалось, но Карпину не повезло, допускали ошибки в защите, в отличие от «Динамо» — единственной команды, что нанесла пока поражение Семаку в сезоне.

«Краснодар» — самая бьющая команда

Злые люди скажут, что эти цифры от отчаянья. Не могут победить, поэтому собрали 110 ударов в сторону чужих ворот. Но более аккуратные эксперты отметят, что атакующая группа «Краснодара» очень продуктивная, просто форварды не всегда справляются с последним ударом. Качество есть, а количества голов пока нет. «Зенит» лишь четвертый по ударам (98 попыток), а «Спартак» (99) и «Рубин» (102) в тройке. Снова делаем отсылку к календарю, что до завершения первого круга не уравняет шансы, но также отмечаем очевидное лидерство «горожан». Будь они такими же везучими, как «Зенит», то могли бы сейчас лидировать вместе со «Спартаком» в таблице.

«Ахмат» — главные бойцы чемпионата

Вот еще одна невезучая команда. Талалаев прививает приличный футбол, но не хватает дисциплины, класса и удачи. Зато «Ахмат» начал круто играть один в один. Не хочется описывать такой его подход высокопарно, но новый главный тренер команды точно смотрел матчи «Аталанты». Сознательно или нет используют крутые наработки, но пока от животворящего хаоса становится легче дышать лишь соперникам. Прессинг у «Ахмата» слабый, зато один в один хороши. Также отмечаем, что в этой номинации как раз «Зенит» мог быть первым – у них второй показатель, 15.8 отбора за игру. Получается, соперники заставляют чемпионов часто вступать в отбор, хотя разница с «Ахматом» невероятная. У грозненцев по 23.3 победы один в один за матч.

ЦСКА – мастера своевременных перехватов

В прошлом сезоне «армейцы» были 13-ми по перехватам. Садились так глубоко без мяча, как «Ростов» или «Спартак», ждали действий соперников. И дело было не в контроле игры, как в случае с «Зенитом», который тоже не является королем перехватов, но уже из-за времени с мячом. А сейчас «армейцы» стали смелее применять выдергивания с линий во имя такого важного в современном футболе элемента. Причем снова, как и в случае с перевесом «Ахмата» по отборам, речь о значительном отрыве даже от «Тамбова» и «Динамо» — команд, что и сезоном ранее были среди лидеров по активному высокому прессингу. У ЦСКА Дивеев, Обляков и Щенников делают все, чтобы команда возвращала себе мяч чаще. Добавить бы им еще Вернблума 2.0 – могли бы получить зубастый и очень эффективный прессинг.

«Рубин» — ярчайшие дриблеры дивизиона

«Спартак» остался в числе лучших, «Арсенал» и «Краснодар» имеют в своих составах людей, что способны обыграть один в один. Но и здесь «Зенит» лишь на пятом месте, причем отставание по показателям от лидера в номинации очень большое. И понятно, что команда Слуцкого вышла на уверенное первое место – 10.8 удачной обводки за матч или 65 за все время, благодаря одному человеку. У Хвичи Кварацхелии по 5 удачных применений дриблинга за матч, давно уже никто так соперников один в один в РПЛ не разрывал. Младший Бакаев и Макаров тоже умеют финтить, но равных грузинскому вингеру нет ни в «Рубине», ни в РПЛ . Разве что Вандерсон из «Краснодара» старается, но все-таки отстает, Хвича еще стремительнее и ярче.

«Ростов» — короли воздуха в чемпионате

Казалось бы, как можно не быть первыми по победам на втором этаже, если Караваев и Дуглас Сантос постоянно делают кроссы, на поле Ракицкий с его пасом, а впереди Дзюба? Да и Азмун хорошо играет головой. Но нет, первым по победам на втором этаже является «Ростов». И в их случае учитывайте также верх, который снимают центральные защитники. Дальше идут «Спартак» (привет Соболеву и Жиго), «Химки» и «Сочи». «Зенит» лишь на 15-м месте по победам наверху, но не из-за отсутствия длинных передач или навесов с флангов – их как раз немало, а из-за неудачной игры на втором этаже. У «Ростова» есть Осипенко и Хаджикадунич в защите, но Норманн и Шомуродов тоже обладают потенциалом при игре на втором этаже. Пожалуй, только наличие норвежца в списке удивляет, а так победа Карпина не может считаться сенсационной. Но одновременно говорит о том, что соперники стали опасаться ростовчан, играть низом стало сложнее.

«Динамо» — самая успешная защита лиги

Проверено «Зенитом», который не сумел забить в РПЛ в ворота Шунина в недавнем матче. Причем эта формулировка выбрана специально, ведь если говорим о количестве результативных ошибок в шести турах, то «Динамо» и «Зенит» равны – пропустили по три гола. Но если копнуть глубже, то окажется, что у ворот чемпионов и не было качественных моментов, они могли пропустить всего два гола, а могли – все пять, если бы Мамаев попал. А вот «Динамо» пришлось и исправлять ошибки одной ужасной игры против «Арсенала», и в остальных встречах стараться. Шунин не случайно признан лучшим игроком месяца в своем клубе. Кстати, даже по допущенным ударам «Зенит» не первый, уступает «Арсеналу» и «Спартаку», поэтому «Динамо» их по сумме всех защитных показателей и опережает. Сам факт времени с мячом учитывайте, если бы на Ракицкого и Ловрена так часто давили, как на Евгеньева, Ордеца и Шунича – Кержаков крутился бы, как белка в колесе.

В остальных важных номинациях «Зенит» тоже отстал

Только «Спартак» не пропускал с игры, дважды с пенальти, а трижды после стандартов. ЦСКА не дал «Зениту» единолично лидировать по голам после позиционных атак. А «красно-белые» также опережают подопечных Семака по точности передач. «Краснодар» обошел «Зенит» по сумме ключевых передач. А лидерство по успешных длинным пасам ничего пока чемпиону не дало – легко могли проиграть два поединка подряд, если бы судьи читали правила, но не до конца – гол Рыбчинского стоило засчитать, но и пенальти в ворота «Локомотива» могли поставить.

В любом случае, героями старта сезона стали совершено разные команды с кардинальными стилями. А это значит, что «Зениту», особенно если не хватит привычных козырей – крутости Дугласа, техники Малкома, хитрости Азмуна и напора Дзюбы, станет сложнее. И вот тут циферки дарят интригу, ведь если все лидеры номинаций добавят, то очевидного фаворита заставят прогрессировать. И это тоже интересно, ведь пока лидерство «Зенита» во второстепенных номинациях продиктовано трепетом аутсайдеров перед чемпионом и неготовностью фаворитов к темпу августа.