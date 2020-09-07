В итальянскую элиту вернулись «ведьмы» и «пифагоры» в компании везучей «Специи». Изучаем новичков Серии А

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вчера, 20:00

«Соккер.ру» подводит итоги сезона в итальянской Серии В.

Сезон во втором по силе дивизионе чемпионата Италии завершился не так давно — 20 августа. В этот день определился последний, третий по счёту новичок Серии А. Элиту пополнили «Беневенто», «Кротоне» и «Специа». Ни «Эмполи», ни «Кьево», ни «Фрозиноне» не смогли вернуться с ходу и вынуждены остаться на второй год.

«Беневенто» лидировал весь сезон и досрочно добился повышения в классе. Отрыв «ведьм» от второй команды «Кротоне» на финише составил 18 очков. Основанный 91 год назад клуб во второй раз за относительно короткий срок сумел пробиться в Серию А. Первый заход в 2017 году оказался неудачным. Проигравшая четырнадцать матчей на старте команда была обречена на вылет. Так оно и вышло. «Ведьмы», потерпевшие 29 поражений в 38 турах, вернулись туда, откуда пришли.

На этот раз «Беневенто» куда более основательно подготовился. Команду доверили тренеру Филиппо Индзаги, который был чрезвычайно мотивирован. Во-первых, Филиппо потерпел неудачи в «Милане» и «Болонье». Во-вторых, Индзаги-старший наверняка завидует младшему брату Симоне, успешно работающему с «Лацио». Как футболист Филиппо был сильнее брата, но в новой роли пока заметно уступает.

Был укреплён состав «ведьм». Появился нападающий Марко Сау, успевший поиграть в «Кальяри», «Сампдории» и сборной Италии. Пришёл другой опытный форвард Массимо Кода. Вписался в игру атакующий полузащитник Оливер Крагль. Примерил капитанскую повязку Кристиан Маджо. «Беневенто» продолжает укреплять состав. Из «Монако» приехал известный польский защитник Камил Глик. Молдавский полузащитник Артур Ионицэ сменил красно-синюю футболку «Кальяри» на красно-жёлтую новичков Серии А. Ещё зимой пришёл нападающий СПАЛа Габриэле Мончини. Трансферная кампания продолжается. Не исключено, что состав «Беневенто» пополнят ещё несколько известных игроков. «Ведьмы» настроены серьёзно и постараются избежать былых конфузов.

Два года отсутствовал в Серии А «Кротоне». Клуб из одноимённого города, основанного согласно распространённому мифу самим Гераклом и названный так в честь юноши, нечаянно убитом самым известным древнегреческим героем. В античные времена в этой греческой колонии поселился знаменитый математик Пифагор. Со временем город перешёл под власть Рима, а потом и Италии. Но о своих греческих корнях тут не забывают. Например, в тридцатые годы местный футбольный клуб именовался «Милон» — в честь шестикратного олимпийского чемпиона по борьбе. Который был не только силачом, но и учеником Пифагора. Погиб правда глупо. Руки борца застряли в трещине огромного дуба. Как ни пытался «Милон», так и не смог освободиться и был растерзан зверями. Но вернёмся в наши времена. Потом название клуба изменилось. Однако неофициальными прозвищами остаются «пифагоры» и «греки».

«Кротоне» впервые заглянул в Серию А в 2016 году. Шёл на вылет, но чудом спасся, обогнав на финише «Эмполи». Но во втором своём сезоне «пифагоры» составили компанию «Беневенто». Выглядели «греки» не столь беспомощно, как «ведьмы», но от этого не легче. Третье место с конца и вылет. Через два года клуб из Калабрии вернулся. Южане, а город Кротоне находится на «подошве» Апеннинского сапога, очень мощно провели летние матчи, за счёт которых вышли на второе место и избавили себя от участия в дополнительном турнире.

Тренирует «греков» бывший полузащитник «Милана», «Лацио» и «Удинезе» Джованни Строппа, принявший команду после вылета из Серии А. Ворота по-прежнему защищает 37-летний капитан Алекс Кордац. В обороне выделяются воспитанник «Ювентуса» Лука Марроне, в средней линии ливиец Ахмад Бенали, Антонио Мадзотта и Маттиа Мустаччио. Нигерийский нападающий Сими (Симеон Точукву) стал самым результативным футболистом Серии В. Но состав «пифагоров» всё же нуждается в усилении.

«Специа» закончила основную часть чемпионата на третьем месте. Но чтобы впервые подняться в Серию А «орлятам» пришлось сначала сыграть с «Кьево» в полуфинале дополнительного турнира, а потом и в финале с «Фрозиноне». Необходимо отметить необычный регламент итальянской «перестрелки». При одинаковом количестве побед и разнице мячей преимущество получала команда, занявшая более высокое место в регулярном чемпионате. Например, «Специа» проиграла «Кьево» (шестое место) в Вероне 0:2, дома выиграла 3:1 и вышла в финал. В финале «Фрозиноне» и «Специа» обменялись победами с результатами 1:0. Тут-то и сработало третье место «орлят», перевесившее восьмую позицию «Фрозиноне».

«Специа» базируется в городе Ла-Специа, что на берегу Лигурийского моря. Как вы уже знаете, «орлята» никогда не залетали в Серию А. Однако на футболках находится нашивка скудетто. Как же такое возможно? Дело в том, что в 1944-м профессиональный чемпионат Италии не проводился из-за второй мировой войны. Но разыгрывался чемпионат среди любителей, в котором и преуспела «Специа».

В 2008 году клуб обанкротился и потерял профессиональный статус. Но пришёл на выручку один богатый дядя по имени Габриэле Вольпи. За 12 лет команда проделала очень крутое восхождение — из любительских соревнований в Серию А. Исторического успеха клуб добился под руководством тренера Винченцо Итальяно, работающего с командой два года. Самая известная личность — вратарь Симоне Скуффет, которому было выдано немало авансов. Даже в сборную вызывали. Но из Симоне не получился ни второй Джиджи (Буффон), ни даже Джиджо (Доннарумма). Не заиграл ни в «Удинезе», ни в турецкой «Касымпаше». Зато нашёл себя в Ла-Специи. Но Скуффет пока принадлежит «Удинезе» и не факт, что останется в Ла-Специи в новом сезоне. Полузащитник Свейн Арон Гудьонсен — сын того самого Эйдура Гудьонсена, что играл в «Челси», «Барселоне» и принадлежал к небольшому числу исландцев, имеющих фамилии. Из игроков средней линии стоит отметить опытного Поло Бартоломеи и молодого Джулио Маджоре. Лучший бомбардир «Специи» Антонино Рагуза — один из немногих полевых игроков, располагающий опытом выступлений в Серии А, а именно — в «Вероне». С остальными игроками там только предстоит познакомиться.

«Специа» пока выглядит самым слабым звеном среди трёх новичков. Но ещё есть время купить кого-нибудь или арендовать. Зря что ли чемпион Италии впервые пробивался в Серию А.