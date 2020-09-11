Главный талант Грузии за последние 50 лет прекрасен, но «Локо» не купит Хвичу за 15 млн евро

1599810416

вчера, 10:46

Кварацхелия очень талантливый, но пока очень зеленый.

Хвича Кварацхелия этим летом для многих неожиданно стал чуть ли не ярчайшим футболистом РПЛ . Показательные выступления грузина в составе «Рубина» привлекают внимание футбольных эстетов, клубов с большими кошельками и барыг всех мастей, надеющихся нажиться на будущем талантливого хавбека. Новости о суммах, предложенных казанскому клубу, идут от заинтересованных в сделке лиц, среди которых сейчас может и не быть самого Хвичи. Кварацхелии некуда спешить: ему 19 лет, он играет в стартовом составе не последней команды РПЛ под руководством тренера, который пристально следит за его кривой развития. На данном этапе нет ничего важнее.

Переход в новый клуб принесет сиюминутные прибыли, но для юного футболиста — это стресс, ведь придется адаптироваться к новым требованиям, к новому коллективу. Никто не даст однозначно позитивный прогноз относительно того, как поведет себя талант в условиях жесткой конкуренции. В «Рубине» Леонид Слуцкий дает Кварацхелии максимальное число игровых минут, потому что нет более эффективного способа добиться прогресса молодого футболиста. Скептики, которые продолжают нудеть о финтах Хвичи ради финтов, не так уже и неправы, тот же Денис Макаров, вынужденный мириться с ролью запасного, значительно продуктивнее, если говорить строго о результате.

Однако жить одним днем — удел бабочек, а «Рубин» хочет вырастить драконов, поэтому Слуцкий доверяет Хвиче и Солтмураду Бакаеву с поправкой на их впечатляющее будущее, обещанное талантом. Легенда тбилисского «Динамо» Владимир Гуцаев утверждает, что настолько же одаренный футболист, как Кварацхелия, не появлялся на свет в Грузии вот уже почти полвека. И он не одинок в своем мнении, да и мы в России уже успели увидеть, насколько Хвича хорош. Конечно, он порой заигрывается, совершает избыточные движения и слишком редко для футболиста с таким количеством восторженных отзывов делает результативные действия, но в 19 лет так и должно быть.

Кварацхелия играет со страстью, он наслаждается футболом, получает удовольствие от каждого действия с мячом. Внутри него бурным потом льется креативная энергия, которую важно направить в правильное русло. Через два-три года Хвича станет реже пользоваться дриблингом, научится принимать рациональные решения, что приведет к росту голов и результативных передач. Это в идеале. Понятно, что сейчас никто не может гарантировать, что из талантливого грузинского парня обязательно вырастет топ-футболист. Все задатки для этого имеются, но сколько сотен талантов не смогли реализовать себя во взрослом футболе?

Во-первых, ранний успех может вскружить голову кому угодно. Рядом с Хвичей в «Рубине» играет Игнатьев, которого еще совсем недавно считали самым талантливым форвардом России, однако «Краснодар» счел за благо от него избавиться, а в Казани Иван забивает только с пенальти. Во-вторых, развитие могут притормозить травмы, а Кварацхелия со своим стилем игры, прямо скажем, нарывается на грубость оскорбленных защитников. В-третьих, все могут испортить неправильные карьерные решения. В-четвертых, Хвича может навсегда остаться беспечным «финторезом», такие случаи тоже бывали. В-пятых, никто не отменял соблазны грузинской кухни и гедонизм добившихся успеха кавказских мужчин.

Вырасти в сильного футболиста гораздо сложнее, чем остаться пшиком в истории, которому пророчили большую славу в юности. Хвича должен помнить об этом и принимать решения, глядя на свое будущее сквозь призму этого знания, даже если кажется, что куш можно сорвать прямо сейчас. Конечно, агенты грузинского футболиста чувствуют момент и хотят ковать железо, пока горячо, поэтому в информационном пространстве появляются вбросы о щедрых предложениях, которые якобы коллекционирует «Рубин». 10 миллионов евро от «Краснодара», 15 миллионов евро от «Локомотива». Кто больше?

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов уверяет, что официальных предложений по Кварацхелии у клуба нет, и мы ему охотно верим: консультации о возможном трансфере наверняка идут в неофициальных разговорах. В то же время позабавила реакция председателя совета директоров «Локомотива» Анатолия Мещерякова:

«Локомотив» предложил 15 миллионов за Хвичу? 100 предложили! А если серьёзно, это бред.

Понятно, откуда растут ноги у «предложения» «Локомотива»: «железнодорожники» продали Алексея Миранчука, у них теперь есть вакансия в стартовом составе и деньги на ее усиление. На самом деле, и то и другое — весьма условно. Москвичи получат около 10 миллионов евро от «Аталанты» в течение двух лет, то есть денег нет, да и покупать Кварацхелию в полтора раза дороже ушедшего Миранчука — это ли не бред? Кроме того, «Локо» уже имел возможность подписать Хвичу на куда более выгодных условиях, но упустил свой шанс.