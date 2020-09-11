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Главный талант Грузии за последние 50 лет прекрасен, но «Локо» не купит Хвичу за 15 млн евро

вчера, 10:46
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Кварацхелия очень талантливый, но пока очень зеленый.

Хвича Кварацхелия этим летом для многих неожиданно стал чуть ли не ярчайшим футболистом РПЛ. Показательные выступления грузина в составе «Рубина» привлекают внимание футбольных эстетов, клубов с большими кошельками и барыг всех мастей, надеющихся нажиться на будущем талантливого хавбека. Новости о суммах, предложенных казанскому клубу, идут от заинтересованных в сделке лиц, среди которых сейчас может и не быть самого Хвичи. Кварацхелии некуда спешить: ему 19 лет, он играет в стартовом составе не последней команды РПЛ под руководством тренера, который пристально следит за его кривой развития. На данном этапе нет ничего важнее.

Переход в новый клуб принесет сиюминутные прибыли, но для юного футболиста — это стресс, ведь придется адаптироваться к новым требованиям, к новому коллективу. Никто не даст однозначно позитивный прогноз относительно того, как поведет себя талант в условиях жесткой конкуренции. В «Рубине» Леонид Слуцкий дает Кварацхелии максимальное число игровых минут, потому что нет более эффективного способа добиться прогресса молодого футболиста. Скептики, которые продолжают нудеть о финтах Хвичи ради финтов, не так уже и неправы, тот же Денис Макаров, вынужденный мириться с ролью запасного, значительно продуктивнее, если говорить строго о результате.

Однако жить одним днем — удел бабочек, а «Рубин» хочет вырастить драконов, поэтому Слуцкий доверяет Хвиче и Солтмураду Бакаеву с поправкой на их впечатляющее будущее, обещанное талантом. Легенда тбилисского «Динамо» Владимир Гуцаев утверждает, что настолько же одаренный футболист, как Кварацхелия, не появлялся на свет в Грузии вот уже почти полвека. И он не одинок в своем мнении, да и мы в России уже успели увидеть, насколько Хвича хорош. Конечно, он порой заигрывается, совершает избыточные движения и слишком редко для футболиста с таким количеством восторженных отзывов делает результативные действия, но в 19 лет так и должно быть.

Кварацхелия играет со страстью, он наслаждается футболом, получает удовольствие от каждого действия с мячом. Внутри него бурным потом льется креативная энергия, которую важно направить в правильное русло. Через два-три года Хвича станет реже пользоваться дриблингом, научится принимать рациональные решения, что приведет к росту голов и результативных передач. Это в идеале. Понятно, что сейчас никто не может гарантировать, что из талантливого грузинского парня обязательно вырастет топ-футболист. Все задатки для этого имеются, но сколько сотен талантов не смогли реализовать себя во взрослом футболе?

Во-первых, ранний успех может вскружить голову кому угодно. Рядом с Хвичей в «Рубине» играет Игнатьев, которого еще совсем недавно считали самым талантливым форвардом России, однако «Краснодар» счел за благо от него избавиться, а в Казани Иван забивает только с пенальти. Во-вторых, развитие могут притормозить травмы, а Кварацхелия со своим стилем игры, прямо скажем, нарывается на грубость оскорбленных защитников. В-третьих, все могут испортить неправильные карьерные решения. В-четвертых, Хвича может навсегда остаться беспечным «финторезом», такие случаи тоже бывали. В-пятых, никто не отменял соблазны грузинской кухни и гедонизм добившихся успеха кавказских мужчин.

Вырасти в сильного футболиста гораздо сложнее, чем остаться пшиком в истории, которому пророчили большую славу в юности. Хвича должен помнить об этом и принимать решения, глядя на свое будущее сквозь призму этого знания, даже если кажется, что куш можно сорвать прямо сейчас. Конечно, агенты грузинского футболиста чувствуют момент и хотят ковать железо, пока горячо, поэтому в информационном пространстве появляются вбросы о щедрых предложениях, которые якобы коллекционирует «Рубин». 10 миллионов евро от «Краснодара», 15 миллионов евро от «Локомотива». Кто больше?

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов уверяет, что официальных предложений по Кварацхелии у клуба нет, и мы ему охотно верим: консультации о возможном трансфере наверняка идут в неофициальных разговорах. В то же время позабавила реакция председателя совета директоров «Локомотива» Анатолия Мещерякова:

«Локомотив» предложил 15 миллионов за Хвичу? 100 предложили! А если серьёзно, это бред.

Понятно, откуда растут ноги у «предложения» «Локомотива»: «железнодорожники» продали Алексея Миранчука, у них теперь есть вакансия в стартовом составе и деньги на ее усиление. На самом деле, и то и другое — весьма условно. Москвичи получат около 10 миллионов евро от «Аталанты» в течение двух лет, то есть денег нет, да и покупать Кварацхелию в полтора раза дороже ушедшего Миранчука — это ли не бред? Кроме того, «Локо» уже имел возможность подписать Хвичу на куда более выгодных условиях, но упустил свой шанс.

Выкупить Кварацхелию за большие деньги сейчас — значит, не только расписаться в совершенной прежде ошибке, но и обозначить ее цену. Думаете, гордый и непогрешимый Василий Кикнадзе пойдет на такое? Охотнее верю в предложение «Краснодара», да и Хвиче южная команда подходит лучше, но «быкам» лучше подумать об обретении стабильности, а яркость, не подкрепленная результатом, у них и без талантливого грузина имеется. Лучший вариант для Кварацхелии — оставаться в «Рубине», прогрессировать под присмотром Леонида Слуцкого, а через годик-другой ехать в топ-чемпионат. Переход в другой клуб РПЛ станет тупиком.

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mortid
mortid
сегодня в 14:30
Очередной Джано, поэтому Локо и не хочет платить такие деньги.
ekliziast
ekliziast
сегодня в 14:24
Ещё один Месси , теперь грузинский. Про какие 50 лет может идти разговор? Что касается дриблинга , то до В.Гуцаева , В.Дараселия, Д.Кипиани , и многих других , ему ещё расти и вкалывать как каторжнику.Кстати журналюгам надо быть поумнее и не раздавать преждевременные авансы всем подряд.
быстроногий Абелардо
быстроногий Абелардо
сегодня в 07:26
Удачи парню.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 01:12
время покаэет что из него выйдет
d_fincher
d_fincher
вчера в 15:30, ред.
Главный талант Грузии за последние 50 лет? Пардон, а кто тогда Каладзе, Кипиани, Арвеладзе, Шенгелия - армяне что ли?

Вообще, вся эта истерия вокруг Хвичи мне не нравится. Я как был, так и остаюсь скептиком относительно этого парня. Да, он талантлив, но придумывать ему столько звонких прозвищ и эпитетов, делать вид, что он уже лучший игрок Грузии (!) в истории (!) - это сильно поспешить.

Техничность - отлично. Но на поле надо уметь думать. Создавать комбинации, раздавать передачи, или - забивать голы. Но ничего этого Хвича пока не умеет. И на данный момент условные Головин, Мирачнук, Бакаев - лучше Хвичи. По-крайней мере первые два - точно.

СМИ обожают создавать звезд, раздувать разные истории, привлекая внимание. Этим они загубили множество футболистов. Где "Неймар, который займет место Месси"? Где "Бэйл ,который станет новым Роналду"? Где Янузай из МЮ? Где неоспоримое величие Мбаппе? А ведь ему уже не 19. Где наш чудесный Базелюк, гроза РПЛ? Вот совсем недавно писали про гениального Шапи-Сулейманова... и чего? 6 игр - ноль голов.

Не торопитесь. Хвича любопытен, но пока что не более того.
Gahi
Gahi
вчера в 14:00
Грузинские футболисты всегда отличались хорошей техникой и прекрасным дриблингом, хорошие клубные результаты добивалась команда Динамо Тбилиси, которые становились чемпионами СССР, а также обладателем кубка кубков УЕФА, многие игроки входили в различные сборные страны. Когда смотришь на игру Хвичи то сравниваешь его с замечательным футболистом Виталием Дараселия талантливого игрока грузинской школы забившего победный гол в кубке кубков. Но Хвичи нужно много работать чтобы достичь высот своих земляков, прежде всего, дорожить мячом и чувствовать когда нужно вовремя передать его партнёру. А талант и хорошие перспективы у парня видны, желаю чтобы он раскрылся полностью. Удачи
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 12:44
Заголовок не вполне соответствует словам Гуцаева. Ещё сорок лет назад феерило золотое поколение во главе с Кипиани, потом было талантливое, но не совсем реализовавшееся поколение конца шестидесятых - начала семидесятых годов рождения. Так что Хвича главный талант Грузии за последние лет двадцать но никак не пятьдесят - Грузия не настолько скудна футбольными талантами.
nubom
nubom
вчера в 12:06
"Главный талант Грузии за последние 50 лет прекрасен.."... другие в этом возрасте уже бросают играть...
DEIVID
DEIVID
вчера в 11:33
Он и 10 млн не стоит. Пиз... какая завышенная сумма.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:53
15 млн за грузина) да ну...какой бы он не был прекрасен, но 15 млн - это перебор...
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