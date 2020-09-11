«Зенит» готовит супертрансфер. Не вышло с Эриксеном, получится с Фекиром

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вчера, 16:00

В последние дни «Зенит» связывают с громкими именами. «Соккер.ру» проводит ревизию трансферных слухов.

Фекир стал приоритетной целью «Зенита»

На сайте испанской газеты As появилась заметка, в которой говорится, что полузащитник «Бетиса» стал приоритетной целью «Зенита» на трансферном рынке. Пиренейские журналисты утверждают, что чемпионы России переключились на француза после того, как не сумели вызволить из плена Антонио Конте датчанина Кристиана Эриксена. Запрошенная «Интером» сумма оказалась неподъемной для «сине-бело-голубых», которые не опустили руки после отказа и продолжают поиски еще одной звезды, нацеленной на атаку.

Футболист «Бетиса» тоже далеко не бесплатный. Прошлым летом «зелено-белые» умудрились подписать Набиля за 19.75 млн евро, но при этом «Лион» претендует на 20% от суммы следующего трансфера, а еще 10% принадлежат самому футболисту. Таким образом, даже продажа Фекира за 30 млн евро не кажется такой уж выгодной для «Бетиса», ведь почти треть этой суммы пройдет мимо клубной кассы. Продавая француза в «Зенит» за 30 миллионов евро, испанский клуб сможет всего лишь вернуть свои прошлогодние инвестиции. Не слишком привлекательно?

Но не все так просто. Для «Бетиса» продажа Фекира с выходом «в ноль» — довольно заманчивый вариант, ведь первый сезон Набиля в Ла Лиге получился не самым впечатляющим: 7 голов и 7 результативных передач в 33 матчах, «зелено-белые» заняли всего лишь 15-е место. Для полноты картины стоит добавить, что «Бетис» тратит на зарплату Фекира 7 млн евро (это «брутто», на руки футболист после вычета налогов получает около 3.5 миллионов евро). Андалузский клуб будет рад снять такое ярмо с шеи в это непростое время.

Прямо сейчас «Зенит» не может заявить еще одного иностранца

«Зенит» полностью исчерпал лимит на иностранцев в заявке на сезон: Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос, Барриос, Дриусси, Азмун, Малком и Ригони — вот 8 иностранцев в составе чемпионов России. Еще один будет лишним. Понятно, никто не мешает «Зениту» подписать того же Фекира, но чтобы внести его в заявку команды, придется исключить кого-то из вышеназванной восьмерки, а это плохо для бизнеса — попробуй потом выгодно продай такого «ненужного» футболиста. Таким образом, прежде, чем подписать Фекира, у «Зенита» должны быть договоренности о трансфере «на выход» кого-то из легионеров.

Фекир придет вместо Ригони, Дриусси или Азмуна?

Самый бесполезный легионер в «Зените» сегодня — это Эмилиано Ригони, на днях прошла информация, что аргентинец может отправиться по пути всех проигрывающих конкуренцию зенитовцев — в «Сочи». Фанаты мечтают, чтобы Набиль Фекир или другой футболист сопоставимого уровня приехал на берега Невы именно вместо Ригони. В таком случае атака будет выглядеть действительно монструозно: справа — Малком, слева — Фекир, в центре — Азмун и Дзюба, а Дриусси может выходить на замены и быть в ротации на любой из позиций в креативной группе.

Но сразу же возникает вопрос: а есть ли у «Зенита» деньги на столь дорогостоящий трансфер без продажи кого-то из лидеров? Скорее всего, нет, если заботиться о соблюдении правил финансового fair play. Так что интерес к Фекиру может быть поиском замены Дриусси или Азмуну. Аргентинца давно ждут в МЛС , к Сердару есть интерес со стороны клубов из топ-чемпионатов. Продажа одного из форвардов сможет полностью или частично покрыть трансфер Фекира, а также автоматически откроет легионерскую вакансию в составе «Зенита».

«Зенит» может попасть впросак. Стоит ли покупать конкретно Фекира?

Селекционный отдел «Соккер.ру» не одобряет этот трансфер. Есть такая тенденция, что у футболистов с хроническими заболеваниями в России проблемы со здоровьем обостряются и зачастую затмевают футбол. Набиль — проблемный парень, это общеизвестный факт. Два года назад лидер атак «Лиона» должен был перебраться в «Ливерпуль» за 60 миллионов евро. Фекир сиял широкой улыбкой и даже дал интервью клубному телевидению «красных», но сделка сорвалась после медицинского осмотра.

Врачи «Ливерпуля» дали неутешительное заключение после обследования колена футболиста, на котором он рвал крестообразные связки в 2015 году. Считается, что следующая травма колена, которая вполне вероятна, станет для Фекира последней в спортивной карьере. Всему виной ошибки, допущенные на этапе восстановления после операции на коленном суставе. Выступая за «Лион» уже после травмы, Набиль дважды подолгу выбывал из строя якобы из-за ушиба колена.

Итак, в «Ливерпуль» Фекир не перешел, а спустя год «Бетис» купил его даже не за 20 млн евро. Еще раз сопоставьте величину клубов и денежных компенсаций. Спустя год «Бетис», который владеет исчерпывающей информацией о состоянии здоровья французского хавбека, не прочь расстаться с Набилем. Может быть, все дело в деньгах и финансовом кризисе, но, кажется, в клубе не верят, что Фекир способен прибавить по сравнению с сезоном-2019/2020.

Резюмируем:

1. Проблемы Фекира с коленом ни для кого не являются новостью и влияют на его карьеру.

2. Француз обойдется, как минимум, в 30 млн евро и запросит зарплату не меньше 4.5-5 млн евро в год.

3. В предыдущем сезоне Фекир не блистал.

4. В России проблемы футболистов со здоровьем имеют свойство обостряться из-за климата и снижения требований к себе.