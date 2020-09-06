«Золотые мадьяры» громили всех подряд, но только не команду СССР. История сборной Венгрии начала 50-х

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вчера, 20:00

На фоне матча сборных России и Венгрии «Соккер.ру» вспоминает великую команду Густава Шебеша. В первой части вы прочитаете про победу венгров на Олимпиаде в Хельсинки.

В начале пятидесятых не было в Европе, а может и в мире, коллектива сильнее Aranycsapat (по-венгерски – «золотая команда»). Сборная Венгрии обыгрывала всех подряд. Выиграли Олимпийские игры в Хельсинки и Кубок Центральной Европы. 32 матча подряд без поражений – достижение, до сих пор никем не перекрытое.

Телевидение тогда находилось в зачаточном состоянии, поэтому игру венгерской сборной мало кто видел. Только жители самой Венгрии и болельщики других сборных, которым довелось испытать силу «золотых мадьяр». Особенно запомнились венгры англичанам, которых они дважды разгромили сначала 6:3 на «Уэмбли», а потом 7:1 в Будапеште. Об этих матчах чуть позже.

Сначала представим ту замечательную команду. В 1949 году социалистическое правительство Венгрии поручило возглавить национальную сборную 43-летнему Густаву Шебешу. Вообще-то он был чехом по национальности и при рождении носил имя Густав Шаренпек. Но всю жизнь он прожил в Будапеште, а свою чешскую фамилию сын сапожника сменил ещё в юности. Шебеш был неплохим полузащитником, становился чемпионом страны и привлекался в сборную ещё довоенной Венгрии. Уже после войны он получил тренерскую практику в не самых известных клубах страны, а в 1948-м был назначен заместителем министра спорта страны. А уже через год Шебеш стал совмещать две должности – спортивного функционера и тренера сборной страны. Основу будущей золотой команды составил столичный «Гонвед» — армейский коллектив, пользовавшийся привилегией привлекать в свои ряды сильнейших футболистов Венгрии.

Дебют Густава Шебеша на посту старшего тренера сборной пришёлся на 8 мая 1949 года. Венгры принимали соседей-австрийцев в предпоследнем туре Кубка Центральной Европы. Менее чем за месяц до этого события сборная Венгрии проиграла в Праге команде Чехословакии 2:5. После этой встречи было решено уволить Чамбала Штефана, а на его место назначили заместителя министра спорта Шебеша. И в первой же игре венгры расправились с соседями 6:1. Половина голов пришлась на долю Пушкаша. Потом последовали ничьи с итальянцами и шведами. А затем венгры пошли крушить всех, кто попадался на их пути. Пока в товарищеских встречах.

Постепенно складывался и состав той великой команды. Кого-то Шебеш отсекал, кого-то напротив бросал в бой. Венгры не участвовали в чемпионате мира-1950, все игры были товарищескими, поэтому можно было проводить эксперименты с кадрами. Постепенно сложилась та классическая золотая команда. Пора её представить.

Ворота защищал один из сильнейших голкиперов мира Дьюла Грошич, перешедший в «Гонвед» из МАТЕОС в 1950-м. Правый защитник Енё Бузански так и остался футболистом клуба «Дорог». Левый — Михай Лантош (урождённый Михаэль Линденмайер) выступал за столичный МТК . В центре обороны действовал Дьюла Лорант (Липович), сменивший в 1951-м клуб металлургов «Вашаш» на армейский «Гонвед». Пару полузащитников составляли два Йожефа – Божик, он же «Цуцу» (воспитанник «Кишпешта», преобразованного в «Гонвед») и Закариаш («Гамма», БКВ «Элёре», а затем МТК ). И великолепная пятёрка нападающих. Правый крайний Ласло Будаи (Беднаржек), перешедший в 1951 году из «Ференцвароша» в «Гонвед». На противоположном крае хозяйничал Золтан Цибор («Ференцварош», «Чепель», а с 1953-го – «Гонвед»). Правый полусредний нападающий – «Золотая голова» Шандор Кочиш, призванный в 1950-м из «Ференцвароша» в «Гонвед». Слева от центра Ференц Пушкаш (Пурцельд), игравший за «Кишпешт» до того, как тот стал «Гонведом». Центральный нападающий – Нандор Хидегкути (Кальтенбруннер) из МТК .

Заметили, что у многих футболистов, как и у тренера, при рождении были другие фамилии? Ничего удивительного. Все они родились ещё в многонациональном государстве Австро-Венгерской империи. В Будапеште жили не только венгры. После распада страны на национальные куски граждане независимой Венгрии взяли себе венгерские фамилии. Наверное, не все венгры сейчас знают, что великий Ференц Пушкаш – немец. А Хидегкути вообще однофамилец нацистского преступника.

Разумеется, в составе сборной Венгрии играли не только одиннадцать перечисленных выше футболистов. Просто они выходили чаще других. Шебеш применял разные сочетания игроков. Да и схема 3-5-2 была отнюдь не догмой. А как писал Фридрих Энгельс, руководством к действию. Постепенно буду вас знакомить и с остальными игроками.

В 1950 году венгры выиграли четыре матча из шести. Одно поражение – 3:5 от австрийцев и ничья с болгарами. В 1951-м было сыграно всего три встречи. И все три завершились победами команды Шебеша. Поляки были разгромлены со счётом 6:0, финны получили на два гола больше, и только в Праге к хозяевам отнеслись гуманно – всего 2:1.

А потом наступил 1952 год, в котором венгерская сборная не только расцвела, но и начала плодоносить. И единственным соперником, кто не позволил себя обыграть, оказалась сборная СССР . В мае команды, готовившиеся к Олимпиаде в Хельсинки, провели две встречи в Москве. Первый матч завершился в ничью – на гол Всеволода Боброва ответил Петер Палоташ. Во второй игре наши победили благодаря голам Валентина Николаева и Анатолия Ильина. Пушкаш смог только сократить отставание.

Венгры извлекли выводы из неудач, после чего разбили вдребезги поляков в Варшаве 5:1 и финнов в Хельсинки 6:1. Можно было отправляться на Олимпиаду – первый серьёзный экзамен для команды Густава Шебеша. В Финляднию отправились следующие игроки. Вратари: Дьюла Грошич («Гонвед»), его предшественник Гёза Хенни («Уйпешт») и Шандор Геллер ( МТК ). Защитники: Енё Бузански («Дорог»), Дьюла Лорант («Гонвед»), Енё Дальнок («Ференцварош»), Михай Лантош ( МТК ). Игроки средней линии Йожеф Божик («Гонвед»), Йожеф Закариаш , Имре Ковач , Янош Бёржеи (все МТК ), Ференц Сойка («Шалготарьян»). Нападающие: Ласло Будай, Ференц Пушкаш, Шандор Кочиш (все «Гонвед»), Золтан Цибор («Чепель»), Нандор Хидегкути, Петер Палоташ (оба МТК ), Ласло Чардаш («Вашаш»), Янош Варга («Дорог»).

В первом матче с румынами венгры не особо впечатлили. В первом тайме забил Цибор, во втором – Кочиш. А потом румыны отыграли один мяч и едва не сравняли счёт. В итоге 2:1. Со сборной Италии было куда веселее – Палоташ ещё в первом тайме забил парочку, а потом итог подвёл Пушкаш. В четвертьфинале были разгромлены турки – 7:1. По дублю у Кочиша и Пушкаша, плюс голы Палоташа, Божика и Лантоша. Даже защитник забил, а это в ту пору было явлением нечастым.

В полуфинале была «съедена» сборная Швеции — 6:0. Пушкашу хватило 30 секунд, чтоб забить первый мяч. К перерыву «золотые мадьяры» вели 3:0. Палоташ развил успех, а Гёсте Линд помог соперникам, поразив свои ворота. После перерыва венгры ещё трижды заставляли скандинавов начинать с центра поля – дубль Кочиша и гол Хидегкути.

Вторым финалистом олимпийского турнира стала команда Югославии. По дороге в финал «плави» встретились со сборной СССР . Югославы вели 5:1, но наши футболисты сумели отыграть четыре гола. Но переигровка осталась за балканской командой – 3:1. Этот проигрыш больно ударил и по сборной страны и по базовому клубу – ЦДКА . Последовали очень серьёзные оргвыводы.

В лице югославской сборной Венгрия встретила очень сильного и достойного соперника. Игра шла на равных. И всё же во втором тайме Ференц Пушкаш расколдовал ворота Владимира Беары. «Плави» обрушил шквал атак на ворота Дьюлы Грошича, но венгерский вратарь провёл выдающуюся игру. Все вопросы о золотых медалях снял гол Золтана Цибора. Победа венгров 2:0.

Выиграв Олимпийские игры, венгерская сборная не собиралась останавливаться. Команда ещё не достигла своего максимума. Тем более что впереди был чемпионат мира. Однако туда надо было ещё попасть.

Что было с блестящей венгерской сборной потом, скоро прочитаете во второй части рассказа о «золотых мадьярах».