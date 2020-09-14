«Арсенал» — хранитель лидерства. В прошлом туре помогли «Спартаку», а теперь — «Зениту»

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вчера, 21:20

Неделю назад туляки вывели в лидеры РПЛ «Спартак», а теперь отправили во главу таблицы «Зенит».

«Арсенал» лишился атаки, «Зенит» — Ракицкого

У «Зенита» довольно четко определен стартовый состав, и против «Арсенала» Сергей Семак не мог рассчитывать на двух основных игроков, если считать, что Михаил Кержаков уже стал постоянным первым номером. Возвращение Дриусси на поле ожидается примерно через месяц, и вместо него на левом фланге атаки тренерский штаб предпочитает Андрея Мостового, который на сегодняшний день котируется в команде выше Ригони и Сутормина. Забегая вперед, стоит сказать, что молодой футболист пользуется выпавшим шансом и полностью оправдывает оказываемое ему доверие.

Помимо Дриусси, чьё отсутствие уже не новость, против туляков не вышел Ярослав Ракицкий, почувствовавший мышечный дискомфорт. Украинский защитник уже пропускал в этом сезоне матч с ЦСКА из-за дисквалификации, у Семака есть отработанная схема замены центрбека: универсальный Дуглас Сантос — настоящая палочка-выручалочка «Зенита», бразилец со своего левого фланга ходит в командировки и в центр обороны, и в опорную зону. Сегодня Сантос заменил Ракицкого на позиции левого центрбека, а его родную позицию слева в обороне занял Даниил Круговой, еще один молодой футболист, который дерзко цепляется за свои шансы.

«Зенит» сумел качественно нивелировать свои потери за счет честолюбивых дублеров и класса мастера на все ноги Дугласа Сантоса, а вот «Арсенал» понес невосполнимые потери. Туляки начинали сезон с парой форвардов Лесовой-Луценко, но в Санкт-Петербурге «оружейники» остались без обоих. Даниил в предыдущем матче со «Спартаком» получил дисквалификацию, а чтобы наверняка не сыграть против бывшего клуба, перешел в «Динамо» во время паузы на матчи сборных. Луценко продолжает восстановление после травмы. В итоге на острие атаки сыграл Эванс Кангва при поддержке Ткачева и Громыко из глубины.

«Зениту» слишком легко далось преимущество в два мяча

По сравнению с матчем против «Спартака» Сергей Подпалый поменял состав и структуру обороны, однако футболисты «Арсенала» снова допустили роковые ошибки, за которые «Зенит» безжалостно наказал. После спокойного, в разведывательном стиле начала матча «сине-бело-голубые» забили два мяча в течение пяти минут и сделали серьезную заявку на победу уже в середине первого тайма.

Первый гол организовали те самые честолюбивые дублеры, по стечению обстоятельств сыгравшие в стартовом составе. Круговой хлестко и неожиданно пробил по воротам, Нигматуллин дотянулся до мяча, но отбил не слишком удачно: защитники не прочитали момент, и первым на добивание успел Андрей Мостовой, забивший дебютный гол за «Зенит» в официальном матче.

Через пять минут Малком тонкой передачей нашел в штрафной Артема Дзюбу, который хладнокровно сыграл, оказавшись перед воротами: обманул вратаря ложным замахом, а потом спокойно уложил мяч в угол. В этом эпизоде грубо ошибся защитник «Арсенала» Роберт Бауэр, перебежавший линию офсайда и создавший для Дзюбы комфортный «карман». «Арсенал» дважды ошибся, а «Зенит» реализовал оба своих момента. Было похоже на приближающуюся победу на классе.

Чемпионы России едва не поплатились за академизм

Класс определяется в первую очередь умением играть по счету и добиваться максимального результата с минимальными затратами. Игра с «Арсеналом» показала, что «Зениту» пока рано вооружаться тросточками, моноклями и цилиндрами. Во втором тайме команда Сергея Семака заметно сбавила обороты и не сразу сумела прийти в себя, пропустив ответный гол от «Арсенала».

Уже при счете 2:1 у «оружейников» были моменты, чтобы зажечь на табло две одинаковые цифры, чего стоит эпизод, в котором Вильмар Барриос спас «Зенит» от больших проблем отчаянным подкатом в штрафной площади. Промахнись колумбиец на пару сантиметров — быть пенальти, а если бы не достал до мяча, игрок «Арсенала» нанес бы удар из убойной позиции.

Тем не менее второй гол так и остался мечтой гостей, а «Зенит» забил третий усилиями вышедших на замену игроков: Жирков ассистировал Ерохину. Внести этот гол в протокол помог VAR , так как арбитр на линии поднял флажок, сигнализируя об офсайде у Юрия. Но с помощью повторов удалось разобраться, что нога защитника «Арсенала» в момент предпоследнего паса в атаке была ближе к воротам, чем колено Жиркова. Дельное решение VAR .

«Арсенал» — хранитель лидерства в РПЛ

Любопытно, что тульский «Арсенал» второй тур подряд способствует смене лидера в Российской Премьер-Лиге: две недели назад «оружейники» проиграли «Спартаку», что позволило «красно-белым» захватить лидерство, а теперь поспособствовали возвращению «Зенита» на первое место. Забавно, что цепочка на этом может не закончиться, ведь в следующем туре «Арсенал» играет с «Сочи», который может занять место во главе таблицы в случае собственного успеха и осечки «Зенита» в Екатеринбурге. Вот это будет номер!