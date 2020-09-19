Возвращение блудного Бэйла. Заявка «Тоттенхэма» на топ-статус

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вчера, 23:03

Гарет Бэйл вернулся в «Тоттенхэм». Эта новость может стать одной из главных в рамках нынешнего трансферного окна. «Соккер.ру» — об уходе многострадального валлийца из «Реала».

Самой главной проблемой для любого потенциального покупателя Бэйла у «Реала» были деньги. 31-летний валлиец безумно дорого стоит и имеет безумно большую зарплату. Компромиссным вариантом для всех стала аренда – «Тоттенхэм» арендовал Бэйла у «Реала» на один сезон.

В «Тоттенхэм» Бэйл пришел в 17 лет из «Саутгемптона» в 2007 году за 5 миллионов фунтов. В 2013 году валлиец покинул «шпор», перейдя в «Реал» за 85 миллионов фунтов стерлингов, что на тот момент было мировым рекордом. Сейчас этот трансфер занимает десятое место в списке самых дорогих. Но Бэйл остается самым дорогим британским футболистом в истории, а также самым результативным британцем в Ла Лиге с 80 голами и 40 результативными передачами в 171 игре чемпионата Испании. В среднем он забивал гол или ассистировал каждые 104 минуты игры. Всего же в «Реале» забил 105 голов в 251 матче, выиграл четыре раза Лигу чемпионов, дважды чемпионат Испании, один раз Кубок Испании, три Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира. И теперь возвращается в «Тоттенхэм».

«Приятно вернуться, — сказал сразу Бэйл. – Для меня это особенный клуб. Именно здесь я сделал себе имя. Надеюсь, что теперь смогу набрать спортивную форму и помочь команде. Надеюсь выиграть трофеи. Когда я уходил отсюда, думал о том, что с удовольствием вернусь».

Его пребывание в «Реале» было уже невозможным, потому что ухудшающиеся отношения с командой, с тренером Зинедином Зиданом становились все более очевидными. Для руководства «Реала», которое до последнего старалось найти баланс, в конечном итоге Бэйл тоже превратился в очень дорогого, но при этом бесполезного игрока. Необходимо было найти решение, как избавиться от него и минимизировать потери, потому что совершенно очевидно: играть полноценно в новом сезоне он бы не стал.

Хотя поначалу все складывалось более чем удачно. После рекордного трансфера Бэйл сразу подписал с «Реалом» контракт на шесть лет с зарплатой 300 тысяч фунтов в неделю. В 2016 году он продлил договор еще на шесть лет и удвоил свою зарплату. Даже в этом году, когда от тех успехов Бэйла остались только воспоминания, британские любители футбола назвали именно его лучшим игроком из Великобритании за границей за всю эпоху Премьер-Лиги. В опросе ВВС за него проголосовали 42 процента участников. Тогда как занявший второе место экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвид Бекхэм набрал 29 процентов.

Отношения Бэйла и «Реала» были на грани разрыва достаточно долго. Сам игрок признавался, что был готов уехать в прошлом году, когда получил шикарное предложение из Китая. Но руководство «Реала» тогда еще цеплялось за надежду сохранить Гарета и вернуть его лучшие кондиции, поэтому китайцам отказали. Но отношения только ухудшались. После празднования выхода сборной Уэльса на Евро-2020 с баннером «Уэльс. Гольф. Мадрид. Именно в таком порядке» на Бэйла обрушились публично уже и фанаты «Реала», которые долго придерживались в этих непростых отношениях нейтралитета. А его отношения с Зиданом ухудшились до такой степени, что Бэйл попросил тренера не брать его на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» в августе, потому что знал, что не сыграет в любом случае. После возобновления сезона в этом году Бэйл все время был в стороне, даже когда праздновали победу в чемпионате, первую с 2017 года. Что тут говорить, он даже с командой не попрощался перед отлетом в «Тоттенхэм». Хотя эту формальную процедуру проходят даже совсем уже отщепенцы. Настолько уже «Реал» и Бэйл устали друг от друга.

Стоит отметить, что в «Тоттенхэм» Бэйл приходит для перезагрузки своей карьеры и для перезагрузки игры «шпор», которые начали сезон с поражения от «Эвертона» (0:1). Жозе Моуриньо, для которого этот сезон будет первым полноценным в «Тоттенхэме», поскольку он возглавил команду в декабре прошлого года после увольнения Маурисио Почеттино, был инициатором перехода Гарета в «Реал», но получилось трансфер провернуть только после ухода португальца из Мадрида. То есть шансов поработать с Бэйлом у Моуриньо не было, хотя желание имелось.

Что касается самой сделки, то британские СМИ пишут, что «Тоттенхэм» будет платить 40 процентов от зарплаты Бэйла. Фактически с учетом бонусов платеж может составлять около 260 тысяч фунтов в неделю, но даже при этом Гарет будет более высокооплачиваемым, чем Кейн, который в 2018 году подписал договор с зарплатой 200 тысяч фунтов в неделю.

Наверняка появление Бэйла в «Тоттенхэме» не только даст Моуриньо большого мастера, но и взбодрит всю команду, придаст ей уверенности, а также изменит отношение соперников к противостоянию «шпорам». Давайте отвлечемся от формы Бэйла в последние годы в «Реале» и предположим, что он вернет себе нормальные кондиции. Получится, что у «шпор» формируется одна из самых мощных атакующих групп в Премьер-Лиге с Кейном, Соном и Бэйлом в составе. Такой атаке кто угодно позавидует. И фактор Бэйла будет пугать и заставлять соперников по-особому готовиться к матчам с «Тоттенхэмом».

Влияние Бэйла может распространяться далеко за пределы футбольного поля. Этим можно оправдать такую щедрую сделку для руководителя «шпор» Даниэля Леви, который известен своей прижимистостью. А ведь сделка провернута в кризисный год, когда «Тоттенхэм» взял ссуду в 175 миллионов фунтов в Банке Англии, указав, что не потратит деньги на трансферы и зарплаты, а будет использовать их для погашения кредита за стадион стоимостью 1 миллиард фунтов. Леви надеется, что влияние Бэйла позволит добиться реальных спортивных успехов, а это принесет прибыль. Кроме того, Гарет остается игроком с громким именем, что принесет маркетинговую и коммерческую выгоду клубу. Да и топовость свою надо как-то доказывать, по крайней мере претензию на нее подтверждать. Как бы ни относились к двум последним годам Бэйла в «Реале», его первые пять лет в Мадриде можно признать крайне успешными и звездными.