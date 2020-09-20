«Бредовый пенальти» и месть Заха. Как МЮ проиграл «Кристал Пэлас»

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вчера, 10:00

Заха мстит бывшему клубу, Де Хеа спасает, но это не помогает, «Манчестер Юнайтед» проигрывает в первом же матче. «Соккер.ру» — о поражении МЮ .

Завершение прошлого сезона вселило надежду в болельщиков «Манчестер Юнайтед». Команда Оле-Гуннара Сульшера не проигрывала в чемпионате Англии с января. Фактически игра МЮ преобразилась с появлением в команде Бруну Фернандеша. Он стал символом стабилизации и выхода креативной составляющей в игре «Юнайтед» на новый уровень. Однако уже дебютный матч нового сезона показал, что «Манчестеру» есть над чем подумать. Совершенно неожиданно МЮ проиграл на своем поле «Кристал Пэлас». Причем нельзя сказать, что поражение случайное или обусловлено только невезением, хотя и без скандала не в пользу «Юнайтед» не обошлось.

«Манчестер» как-то вяло вкатился в игру, словно разгоняясь издалека и пытаясь поймать волну прошлого сезона, когда все получалось более-менее само собой. Но отрезвляющая атака «Кристал Пэлас» состоялась очень быстро – уже на 7-й минуте Эндрос Таунсенд открыл счет. Этот гол должен был взбодрить хозяев, однако им чудовищно не хватало динамики и нестандартных решений. В таких ситуациях как раз Фернандеш и помогал, но ни ему, ни Полю Погба не удавалось придумать что-то такое, что могло бы удивить «Пэлас».

Получалось только доводить до небес процент владения мячом. В итоге он достиг 76 процентов. Показатель как у «Барселоны» в лучшие годы. Но эффективность нулевая. Потому что даже по ударам по воротам в итоге перевес не критический. Нельзя сказать, что МЮ поливал ворота Висенте Гуаиты, а ему все фартило и фартило. 17 на 14 по ударам в пользу «Юнайтед», при этом 5:4 по точным ударам в пользу «Кристал Пэлас».

Встряхнуть игру МЮ должен был выход Мейсона Гринвуда после перерыва и Донни ван де Бека чуть позже – он сменил Погба. Дебют голландца в «Юнайтед» можно было бы назвать удачным, ведь в первой же игре, даже в четверти игры, которая ему была отведена, он сумел забить гол. Но к тому времени «Манчестер» пропустил уже второй. Причем не без скандальной ситуации. Даже двойной. Главный арбитр Мартин Аткинсон назначил пенальти в ворота Давида Де Хеа за игру рукой Виктора Линделефа в штрафной МЮ . После применения ВАР. Однако такое решение виделось многим спорным, поскольку положение руки шведа было естественным. Как минимум решение неоднозначное. И, возможно, его сейчас всерьез обсасывали и обсуждали бы. Но с «точки» Джордан Айю не смог переиграть голкипера – Де Хеа отразил удар нападающего. И вот тут Аткинсон с товарищами по ВАР принял решение, которое еще больше возмутило сторонников МЮ . Он решил перебить одиннадцатиметровый, поскольку Де Хеа сдвинулся с линии ворот за мгновение до удара. Мы привыкли, что арбитры не слишком внимательно за этим аспектом следят, потому что как правило пенальти реализуются, а потому уже не имеет особого значения, раньше дернулся вратарь или нет. А тут пенальти забит не был, поэтому поднялась такая волна возмущения из-за приказа перебить одиннадцатиметровый. Если бы арбитры всегда к этим сантиметрам на линии ворот или линии штрафной в случае с вбеганием в нее полевых игроков в момент удара столь строго относились, наверное, вопросов не возникло бы. Но в данном случае это выглядит как демонстративное наказание. Причем выборочное. Перебивать пенальти пошел уже Вилфрид Заха, который переиграл Де Хеа. Вратарю оставалось иронично поаплодировать в сторону арбитров. А Гари Невилл выразил двойным возмущением всю боль сторонников МЮ после этого:

Это бредовый пенальти. За такое нельзя назначать одиннадцатиметровый. Это даже не обсуждается. Линделеф не видел мяча. А перебивание пенальти – это позор. Там какие-то миллиметры. Это невероятно.

Вот как раз после этого ван де Бек вернул МЮ в борьбу – после его гола у «Манчестера» оставалось чуть более десяти минут на спасение. Но хозяева «Олд Траффорд» потратили их на то, чтобы пропустить еще один мяч от Заха, который в этой встрече впервые забил своему бывшему клубу. Немногие сейчас даже вспомнят, что Вилфрид был приобретен «Юнайтед» в 2013 году за 10,5 миллиона фунтов стерлингов. Но провел лишь четыре матча за полгода и ушел сначала в аренду, а потом насовсем. Конечно, ему должно быть обидно за упущенную возможность закрепиться в топ-клубе. И наверняка винит он в этом не только и не столько себя, сколько руководство МЮ и тогдашнего главного тренера Дэвида Мойеса – в очень турбулентный момент истории для «Юнайтед» попал в клуб Заха, в очень неподходящий.