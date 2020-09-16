Бэйл: от проклятия до восторга. Самые яркие и удивительные истории

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вчера, 23:50

Гарет Бэйл может покинуть «Реал» и вернуться в «Тоттенхэм». История закольцовывается. «Соккер.ру» вспоминает вместе с ВВС десятку самых знаковых моментов, связанных с валлийцем.

Сейчас Бэйл постоянно фигурирует как герой трансферных слухов и очень дорогостоящая звезда с огромной зарплатой, которая при этом мало кому нужна. Местами Гарета считают посмешищем. А между тем, этот футболист претендует на место одного из самых ярких британцев, когда-либо выступавших за пределами чемпионата Англии. Четырехкратный победитель Лиги чемпионов, в какой-то момент держатель рекорда как самый дорогостоящий футболист мира. ВВС в свете возможного возвращения Бэйла в Премьер-Лигу опросила болельщиков и собрала десятку самых знаковых моментов и историй, связанных с Гаретом в его карьере. Вот они в порядке набора голосов.

10. «Проклятье» Бэйла

«„Тоттенхэм“ выиграл? Нет? Наверное, Бэйл опять играл» — обычная реплика более чем десятилетней давности. Сейчас мало кто вспоминает о том забавном проклятии «Тоттенхэма». Так шутили недели, месяцы и даже годы. Потому что старт Бэйла на «Уайт Харт Лейн» казался невероятно трудным. Он не мог выиграть с командой на протяжении 24 матчей в Премьер-Лиге. Сломать статистику мог матч с «Фулхэмом», когда во втором своем появлении в составе «шпор» Бэйл сделал счет 3:1, но «Тоттенхэм» умудрился упустить победу. С августа 2007 по сентябрь 2009 года Бэйлу не удавалось почувствовать победу в чемпионате. Пока Харри Реднапп не выпустил его на пять минут на замену в матче с «Бернли» при счете 5:0. Тут уж проклятие было бессильно.

9. Дебют за клуб и сборную в 16 лет

17 апреля 2006 года Бэйл дебютировал в «Саутгемптоне» в матче с «Миллуоллом» (2:0) в возрасте 16 лет и 275 дней. В мае того же года, когда ему было 16 лет и 315 дней, он сыграл за Уэльс в товарищеском матче с Тринидадом и Тобаго. Уже тогда Бэйла назвали потенциальной звездой уровня Райана Гиггза. У «Саутгемптона» были финансовые проблемы, поэтом надолго там Бэйл не задержался. В «Манчестер Юнайтед» он не перешел, но «Тоттенхэм» его купил в мае 2007 года за 5 миллионов фунтов.

8. Уэльс. Гольф. Мадрид

«Я думаю, что Бэйл – особенный человек. Он производит впечатление немного странного парня. Первое, о чем он думает, это Уэльс. Потом гольф, а потом уже „Реал“», — сказал о Гарете экс-игрок «Реала» Предраг Миятович. У Бэйла никогда не было теплых отношений с фанатами «Реала», его критиковали за многое, например, за то, что он был готов сыграть матч отбора Евро-2020 с Венгрией, пропустив семь недель игр за клуб. Фанаты Уэльса наслаждались своим лидером, вывесив баннер с надписью «Уэльс. Гольф. Мадрид».

7. Сбор индивидуальных наград

В 2011 году Бэйл был признан лучшим игроком года по версии профессиональных футболистов в Англии. Через два года Гарет собрал сразу три самых престижных премии в АПЛ . Он стал снова лучшим по версии футболистов, а также был признан лучшим молодым игроком года и лучшим футболистом по версии спортивных журналистов. Только Криштиану Роналду выбивал этот хет-трик раньше него.

6. Самый дорогой игрок в мире

Гениальность Бэйла и неспособность «шпор» пройти квалификацию в Лиге чемпионов вызвали повышенный интерес к трансферу Гарета со стороны богатейших клубов мира. Самое внушительное предложение сделал «Манчестер Юнайтед», но сам Бэйл мечтал о «Реале». И мечта воплотилась в реальность в 2013 году, когда он перебрался на «Сантьяго Бернабеу» за рекордные на тот момент 85 миллионов фунтов стерлингов.

5. Роман Бэйла с Лигой чемпионов

Если вы хотите завязать роман с одним из футбольных турниров, то Лига чемпионов будет самым верным выбором. Бэйл выиграл этот турнир в своем первом же сезоне в «Реале», когда в финале «сливочные» совершили переворот в битве с «Атлетико» (4:1) – валлиец забил важнейший гол. Он же два года спустя забил в серии пенальти тому же «Атлетико», а в самой игре сделал результативный пас. Неплохо вошел в игру Бэйл и в финале 2017 года с «Ювентусом». И в 2018-м, о чем чуть дальше. Даже в те сезоны, когда критика уже одолевала валлийца, в нужный момент в Лиге чемпионов он пригождался.

4. Вспышка на Евро-2016

Долгое время казалось, что Бэйлу придется занять место рядом с Джорджем Бестом и Райаном Гиггзом в роли звезд британского футбола, которые никогда не попадали на международные турниры. Но его блестящая игра в квалификации Евро-2016 положила конец 58-летнему ожиданию сборной Уэльса сыграть на таком турнире. И в финальной части Гарет Бэйл был великолепен, забив три мяча, включая один в ворота Англии, что особенно принципиально.

3. Чудо-гол в Кубке Испании

Как лучше всего заявить о себе фанатам своего нового клуба? Пожалуй, забить невероятный сольный гол в кубковом финале с заклятым врагом? Бэйл так и сделал. Его потрясающий гол в ворота «Барселоны» позволил «Реалу» выиграть финал Кубка Испании со счетом 2:1. Сам валлиец до сих пор считает тот гол одним из важнейших в карьере. Хладнокровный рывок из центра поля принес ему овации.

2. «Такси» для Майкона

В 2010 году Майкон считался одним из лучших фланговых защитников мира. А «Тоттенхэм» тогда только начинал вкушать радости Лиги чемпионов. Но накушался в итоге как раз Майкон, выступавший за «Интер». Игры Бэйла против «нерадзурри» до сих пор многие вспоминают как самый яркий и фантастический отрезок футбола валлийца. «Тоттенхэм» проигрывал 0:4, но во втором тайме встречи Бэйл просто уничтожил на фланге Майкона, разорвал его и оформил хет-трик, едва не уведя «шпор» от поражения. Впрочем, в следующем матче «Тоттенхэм» победил «Интер» со счетом 3:1, а Бэйл снова издевался над миланцами и сделал две голевые передачи.

1. Один из величайших голов в Лиге чемпионов

К 2018 году Бэйл уже трижды выигрывал Лигу чемпионов, но, возможно, по финалу 2018-го его запомнят больше всего в конкретном действии. Через три минуты после выходы на замену в матче с «Ливерпулем» при счете 1:1 Бэйл забил один из самых красивых голов европейского футбола. Его великолепный удар в падении через себя метров с 15 вызвал вопль восторга у многих эстетов, а заодно вывел «Реал» вперед. А ближе к концу игры Бэйл оформил дубль благодаря дальнему удару и ошибке Лориса Кариуса.