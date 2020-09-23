«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 08:56

Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч 3-го тура АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед», который пройдет 26.09.2020.

«Брайтон»

«Брайтон» проводит третий сезон в АПЛ кряду. По итогам прошлой кампании «Чайки» выполнили основную задачу и не понизились в классе, заняв 15 место в турнирной таблице.

В новом сезоне чемпионата команда Грэма Поттера стартовала с домашнего поражения от «Челси» (1:3), но уже во втором туре отметилась дебютной победой, которая припала на гостевой матч с «Ньюкаслом» (3:0).

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» сыграли только один матч в новой кампании АПЛ . Дебютный поединок сезона получился для команды Сульшера провальным. На «Олд Траффорд» хозяева сенсационно уступили «Кристал Пэлас» со счетом 1:3.

На уходящей неделе « МЮ » сыграл в матче 1/16 финала Кубка английской лиги, в котором команда уверенно разобралась в гостях с «Лутон Таун».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брайтон» — 4.860

Ничья – 3.770

Победит «Манчестер Юнайтед» — 1.787

Статистика

« МЮ » выиграл три последних матча против «Брайтона».

» выиграл три последних матча против «Брайтона». «Брайтон» не побеждал в 5 предыдущих домашних матчах АПЛ – 4 поражения и 1 ничья.

– 4 поражения и 1 ничья. «Манчестер Юнайтед» выиграл 4 последних выездных поединка в чемпионате Англии.

Прогноз на матч

«Манчестер Юнайтед» рискует повторить прошлогодний провал, когда команда неудачно начала сезон в АПЛ , что помешало ей включиться в чемпионскую гонку.

Состав «Красных дьяволов» отлично укомплектован, а неудачу в первом туре можно списать на отсутствие концентрации на поле. «Брайтон» редко доставляет проблемы ближайшему сопернику в очных противостояниях. Предлагаем ставку на П2 с коэффициентом 1.787 в БК Pinnacle.