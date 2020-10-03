Модернизированная схема и джокер Соболев. 7 позитивных изменений в «Спартаке»

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сегодня, 09:54

Не без огрехов и приключений, но вернулись на первое место. «Соккер.ру» собирает причины.

Команда поверила в Тедеско

Семак за время работы в «Зените» не встречал «Спартак» в лучшей форме, чем сейчас. Впервые с благополучного отрезка при Каррере московская команда и ее главный тренер на одной волне. Причем такого не было в начале года, когда бродили слухи об отставке Тедеско. Не было и перед прошлым матчем против «Зенита», ведь говорили, что Доменико могут уволить, если проиграет полуфинал Кубка России. Но теперь итальянский немец дважды признан экспертами тренером месяца в РПЛ . Не всегда работает безупречно, но коллег обошел. А раз укрепился и вдохнул воздух на вершине – становится опаснее для «Зенита».

Схема не менялась, но поменялась

Тут нет головоломки, поскольку база осталась итальянской – «3-5-2». А вот в нюансах многое изменилось. О позиции правого латераля поговорим чуть ниже, а здесь надо отметить переход к «3-4-1-2». Бакаев теперь уже чистая «десятка» с другими функциями, чем год назад. Высота игры Крала и Умярова тоже изменилась, а работа флангов теперь другая. Сохраняется тройка в центре, но уже нет экспериментов с заходом чеха в центр защиты. И нет проблем с созданием пары нападающих – вспомните, Понсе и Ларссон буквально год назад играли на флангах. «Спартак» стал взрослее, приняв модель игры Тедеско.

Зобнин жертвует своим естеством

Это не позитивное изменение лично для Романа – Черчесов уже пригрозил, что тренеру сборной не нравится отсутствие у хавбека практики на родной позиции. Но если сравнивать ошибки Ещенко и Рассказова с успехами Зобнина на фланге, то получаете усиление схемы «3-4-1-2». Не сказать, что Роман является великим разрушителем – не опорник ведь, да и фланг не любит. Зато двужильный и явно помогает в атаке. Уже отмечали, что вынужденный латераль собирает на себе фолы (2.6 за игру), лидер «Спартака» по ключевым пасам (1.9) и навесам (2.0). Интересно, как поступит Семак? Возможно, на левом фланге «Зенита» именно под Зобнина создадут слева связку без безрассудных игроков, вроде Сантос – Жирков. Ну или Сутормин будет в линии атаки, если Азмун не сыграет в старте.

Получил мотивацию и оживает Кутепов

Снова вызван в сборную, где нужно усадить на лавку Семенова. Но почему Тедеско не любит игру Ильи и оставлял на лавке? Были персональные ошибки, потеря концентрации – еще одна черта Кутепова. Вспомните, кого продавил Дзюба, забивая единственный мяч в декабре. Возможно, там был фол, но Кутепов точно уступал Жиго и Джикии по сумме параметров, оставался на лавке. Вот только Маслов и Гапонов не готовы к железной основе, а первый еще и дублирует ряд характеристик Ильи. Вроде любви к игре на перехватах. Сегодня рисковый, но опытный Кутепов готовится к нереально важному для себя матчу. Набрал форму и подстрахует Маслова, который огорчил рядом ошибок от неопытности в центре – это позитив для «Спартака».

Тедеско разуверился в низком прессинге

Когда у тебя молодая команда, а ты ее сдерживаешь – обрекаешь на глупые ничьи и обидные поражения в один мяч. В прошлом сезоне у «Спартака» было среднее владение в 52 %, сейчас заметно поднялись – 59 %. И стали агрессивнее. По отборам «Спартак» выше «Зенита», по перехватам – тоже, причем разрыв во втором случае очень большой. И высокий прессинг у москвичей успешнее. Раньше Тедеско надеялся, что хватит позиционной грамотности Жиго и Джикии, но теперь, не получив нового Фернандо, перешел к другой модели. И нынешний футбол, хотя открывает зоны, смотрится ярче. Аритмичный, но смелый стиль лучше подходит самой команде. Забавно, что на первое место поднялись, когда начали выполнять мечту-обещание Кононова – атаковать.

Соболев – явное оружие для «Спартака»

Хотя по тактическим соображениям Тедеско может начать матч против «Зенита» с Александром на скамейке, лучше так не поступать. При всех козырях цепкого аргентинца Понсе, именно Соболев обладает чувством момента, которое отличает человека, делающего разницу. На его счету три мяча, ассист и еще парочка хитрых действий в стиле Дзюбы – не строго на острие, а глубже. Понсе тоже красавец, ведь забивал, но до появления Соболева в команде Тедеско часто не хватало еще одного козыря, если изначальный план не работает. Сейчас с Александром в обойме есть три нападающих на две позиции. Ну а Кокорина держим в уме как «неявное оружие», против «Зенита» не сыграет из-за новой травмы на ровном месте. Перчатку бросили, но не в лицо петербуржцам – опытный форвард не забьет бывшей команде.

В команде появляется больше лидеров

Жиго и Джикия были и остаются капитанами «Спартака» по влиянию. Но и Максименко не раз выручал – тоже брал на себя бремя лидерства. У Крала последние матчи странноватые, но в центральном может показать себя, ведь понимает, что скауты из АПЛ будут оценивать его по играм против «Зенита». А Бакаев смог взять паузу и прийти в себя после победы над коронавирусом, поскольку Ларссон стал главным в атаке «Спартака». Зобнин сейчас важнее, чем пару месяцев назад, пусть и на чужой позиции. Айртон буквально накануне центрального матча круга получил порцию уверенности, сделав дубль в РПЛ . Умяров получил Урунова в качестве напоминания, что надо прибавлять, на юный возраст никто скидку не сделает, ведь Остон еще моложе. Но общее количество людей в форме выросло – перемена к лучшему.

«Спартак» стал реже явно проваливать игры. Бывают недостаточно хорошие таймы, но и характер показывали. И Тедеско сейчас смотрит скорее на качество футбола, чем строго на результаты. Тренеры молодых футболистов должны поступать именно так терпеливо. Да, был провал против ЦСКА , но это единственное поражение «красно-белых» в новом сезоне. Ни против «Сочи», ни против «Уфы», теряя очки, подопечные Доменико не были хуже. А остальных победили. И сегодня качество игры покажет, насколько сократился отрыв от «Зенита», а вот результат отразит готовность москвичей пользоваться новыми козырями.

Три года фанаты ждали, чтобы столичный клуб радовал и соответствовал новым стандартам «Зенита». У команд равенство в таблице, так что сегодня самый важный матч между «красно-белыми» и «лазурными» за долгие годы. Больше тест на зрелость для «Спартака», чем окончательный диагноз «Зениту», ведь Семак не будет бросаться на всех за банальные шутки, если увезет домой ничью. Но вот если чемпион проиграет…