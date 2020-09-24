Финал Суперкубка УЕФА: антирекорд «Севильи» и три поражения «Баварии» 

1600930824

вчера, 10:00

«Соккер.ру» находит параллели перед матчем, в котором есть футбольный фаворит и дерзкий аутсайдер.

Что важно знать о противостоянии и финале?

- «Бавария» и «Севилья» встречались между собой два с половиной года назад, когда немцы прошли испанцев в четвертьфинале Лиги чемпионов. Тогда на «Рамон Санчес Писхуан» гости выиграли 2:1, но поединок был непростым. За команду Хайнкеса отличились два испанца – Навас забил в свои ворота, а Алькантара добавил победный мяч. Ответный поединок завершился со счетом 0:0, «Бавария» пошла дальше;

- сегодня финал состоится в Будапеште, и победитель поединка станет десятым клубом, у которого больше одной победы в Суперкубке УЕФА . Лидером по количеству трофеев являются «Барселона» и «Милан» — по пять кубков. Дальше идут «Реал» и «Ливерпуль» — по четыре. Чуть ниже расположились «Аякс» и «Атлетико» — по три. У «Баварии» и «Севильи» по одной победе;

- это будет всего третий немецко-испанский финал Суперкубка УЕФА . Даже странно, что встречаются так редко. Зато в двух предыдущих случаях побеждали испанцы – «Барселона» обыграла «Вердер» в 1992-м, а через пять лет каталонцы обставили «Боруссию» Д. Но «Севилья» встретит самую грозную немецкую футбольную машину, поэтому ожидаемо является аутсайдером финала;

- обычно Суперкубок УЕФА официально открывает большой сезон. Но в этот раз получается иначе. Также учтите важную для самой игры деталь – не было сборов, не было большой паузы между финалами ЛЧ и ЛЕ , не было Евро-2020, а этот турнир мог повлиять на форму футболистов. Фактически впервые за долгие годы увидим реальное сражение победителей еврокубков в их «финальном» состоянии – у «Севильи» даже не было ни одного официального матча после победы над «Интером».

Что нужно знать о «Севилье» перед финалом?

- нет в мире больших неудачников финалов Суперкубка УЕФА , нежели «Севилья» и «Барселона». Но если в каталонском случае речь о рекордсмене по победам, который на пять побед имеет ответ соперников – четыре поражения, то у испанцев 4 разочарования при единственной победе. По иронии обыграли как раз «Барселону» — 3:0 в 2006-м. К слову, Хесус Навас тогда был на поле;

- многие говорят о победной серии Флика, но также важно заметить – «Севилья» Лопетеги держится без поражений в 21 игре подряд. Если «Челси», который отправился на матч с «Ливерпулем» год назад с юным тренером Лэмпардом, молодым составом и после погрома от МЮ , сумел дать бой и добраться до серии пенальти, то кто сказал, что опытная «Севилья» обязательно дрогнет? Вспомните «Лион» — после немецкого фильма для взрослых в игре «Баварии» и «Барселоны» французы заставили Нойера работать;

- испанцы в шестой раз выиграли Лигу Европы, для них еврокубковые финалы – нечто привычное. Дубль де Йонга разбил мечты Конте на победу, а автогол Лукаку поставил точку в драматичной и очень яркой игре. Финал «Баварии» не был таким же зрелищным, так что сегодня сценарий игры во многом зависит от «Севильи» — и от игры в защите, и от реализации в атаке;

- «Порту» с Лопетеги разок обыграл «Баварию» в четвертьфинале ЛЧ пять лет назад – со счетом 3:1, но ответ был жестким – немцы выиграли 6:1. Но тут важнее результаты «Севильи», которая раньше круто играла против немцев – общий баланс составляет 12 побед, 6 ничьих и всего 4 поражения, а теперь стала чаще уступать. Но это не совсем удивительно, ведь одно из поражений от «Баварии», да и четвертый клуб Ла Лиги не может быть всесильным;

- если говорим о составе и тактике «Севильи», то отмечаем две фазы игры. В атаке это «4-3-3» в лучших испанских традициях, в обороне – высокий блок прессинга «4-5-1», где только рослый форвард остается в районе линии мяча. Лопетеги поставил непростой для любого соперника футбол, но «Севилье» нужны сэйвы голкипера и концентрация на пределе возможностей – «Бавария» очень сильна. Впрочем, сегодня Диего Карлос и Кунде проходят личные кастинги в большие клубы – защитники покажут, что могут и умеют. Есть и хорошие новости для испанцев – потерь в их старте нет, только Ракитич вместо Банеги, опытный аргентинец сменил клуб.

Ориентировочный состав «Севильи» (4-3-3): Буну — Навас, Кунде, Диего Карлос, Эскудеро — Ракитич, Фернандо, Хордан — Сусо, Эн-Несири (де Йонг), Окампос.

Что нужно знать о «Баварии» перед финалом?

- немецкий гранд ни разу не проигрывал финал испанским клубам. И две из трех побед немцев над пиренейцами в решающий день – на счету «Баварии». Речь об успехе против «Атлетико» (выиграли в переигровке финала, ведь тогда еще не было ни дополнительного времени, ни серий пенальти), а в 21-м веке одолели в серии пенальти «Валенсию». Как видите, оба финала изначально были ничейными, приходилось дожимать. Во втором случае выручил Кан и промахи игроков Эктора Купера;

- как и «Севилья», «Бавария» не умеет играть в финалах Суперкубка УЕФА . Проиграли дважды киевскому «Динамо», потом уступили по сумме двух матчей «Андерлехту», а через много лет после поражения от «Ливерпуля» в 2001-м сумели взять первую победу – семь лет назад «Челси» уступил «Баварии» в финале, но только в серии пенальти. Немцам зачастую тяжело в решающих играх Суперкубка УЕФА ;

- в прошлом сезоне «Бавария» поставила рекорд Лиги чемпионов, который невозможно побить, а лишь повторить – выиграли 11 матчей из 11. Стали первыми с 2008 года и времен чемпионского МЮ , кто прошел турнир без осечек, но у немцев одни победы. «Бавария» забила в Лиге чемпионов 43 гола – клубный рекорд, обошли показатель пятилетней давности на 10 ударов. По средней результативности за матч немцы поставили рекорд сезона ЛЧ всех времен;

- у команды Флика серия из 22 побед подряд. Немцы сравнялись с «Атлетико», который в 2014-м выдал аналогичную по длине серию. Но «Бавария» пошла дальше, ведь у нее разница мячей – 77:15, а это 3.5 гола за матч – космос. И даже с испанцами научились играть. До недавнего времени была 1 победа в 6 матчах (успех как раз против «Севильи»), но вы знаете результат седьмого матча – победа 8:2. «Бавария» несется вперед;

- на выходных немцы дебютировали в Бундеслиге, тогда как Ла Лига дала отдых своим участникам плей-офф еврокубков. «Шальке» пожалел, что вышел на поле против «Баварии» — проиграли 0:8. Флик может жонглировать составом на нескольких позициях, Коман на самоизоляции – контактировал с зараженным, но остальные – от Нойера, что еще с Эскудеро играл за «Шальке», до юного Дэвиса, готовы помочь Флику обыграть «Севилью». Тактика «Баварии» обычная, состав вряд ли удивит – выбор максимум на одной-двух позициях.

Ориентировочный состав «Баварии» (4-2-3-1): Нойер – Павар, Зюле, Алаба (Боатенг), Дэвис (Эрнандес) – Горецка, Киммих – Сане, Мюллер, Гнабри – Левандовски.

Прогноз «Соккер.ру»: обе команды забьют голы, «Бавария» будет играть сильнее – это очевидно, но учтите фазу сезона. У «Севильи» была возможность морально готовиться к финалу не впопыхах и без нагрузок на сборах. Испанцы могут дать бой, хотя ставим на «Баварию» с кубком после финального свистка.