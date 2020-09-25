Головная боль для «Баварии». «РБ Лейпциг» потерял Вернера, но готов бороться за титул

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вчера, 14:00

«Соккер.ру» оценивает шансы «РБ Лейпциг» в новом сезоне.

Прошлый сезон можно признать успешным для «Лейпцига». Третье место в Бундеслиге, полуфинал Лиги чемпионов. Молодой тренер Юлиан Нагельсманн доказал, что способен работать в одном из ведущих клубов страны. «Красные быки» продолжают прогрессировать. Есть основания полагать, что на этом они не остановятся.

Не секрет, что «Лейпциг» в Германии, мягко говоря, не жалуют. Но и «Бавария» успела утомить своими бесчисленными победами. Поэтому в глазах немцев, не болеющих за мюнхенский суперклуб, лейпцигский новодел видится меньшим злом и той силой, что в состоянии если не нарушить, то хотя бы ограничить монополию баварцев.

Но в состоянии ли «Лейпциг» слегка отодвинуть команду Ханси Флика? Ведь летом команда понесла потери, главной из которых стала продажа Тимо Вернера лондонскому «Челси». 50 миллионов упали на счёт немецкого клуба, но деньги, пусть даже и большие, не будут бегать и забивать мячи. Нет в составе Патрика Шика. Срок арендного соглашения с чехом истёк, его пришлось вернуть «Роме». А та уже продала форварда «Байеру». Фактически Нагельсманну придётся собирать линию атаки заново. Уход Ивона Мвого в ПСВ большой потерей не назовёшь. Во-первых, швейцарский вратарь ушёл не навсегда, а только на год. Во-вторых, он почти не играл, а смотрел за игрой Петера Гулачи. А в-третьих, судя по тому, что натворил Ивон в первых матчах, тренер брабантцев Рогер Шмидт мог пожалеть об этой аренде.

Прокат левого защитника Анхелиньо был продлён. «Манчестер Сити» не возражал. А раз испанец снова в Лейпциге, то можно было со спокойной душой сдать во временное пользование «Галатасараю» Марсело Сараччи. Уругваец не принадлежал к числу ключевых игроков. 20 миллионов было перечислено «Кристал Пэласу» за Александра Серлота. В Лондоне огромный норвежец выглядел балластом, но в турецком «Трабзонспоре» проявил себя с наилучшей стороны и подрос в цене. Из австрийского «Ред Булла» протопал проторенной дорожкой Хван Хи-Чан по прозвищу «Бычок». Это второе появление корейца в Бундеслиге. В «Гамбурге» он себя ничем не проявил, что немудрено. Зато в Зальцбурге был очень хорош, где и созрел для более серьёзного чемпионата. На всякий случай вернули из «Лидса» Жана-Кевина Огюстена. Может, пригодится. Что получилось — Серлот, Хван, Огюстен плюс имевшийся Юссуф Поульсен. С этого набора игроков можно придумать что-нибудь стоящее. Оборону укрепил Бенжамин Хенрикс, прилично смотревшийся в «Байере», но растворившийся в «Монако». Победитель последнего Кубка конфедераций взят в аренду, но если Бенжамин станет похож на себя прежнего, то можно будет его выкупить. Из «Герты» вытащили 18-летнее дарование Лазара Самарджича, которого считают одним из самых одарённых юных футболистов Германии. К несомненной удаче стоит отнести сохранение в составе Дайо Упомекано. Недостатка в желающих купить француза не было. Цену предлагали хорошую, но в Лейпциге решили повременить. Потеря сразу двух лидеров могла бы оказаться очень тяжёлой, поэтому всех сватов завернули. Еще год Дайо побегает в футболке лейпцигского клуба. Глядишь, ещё подорожает.

Как видим, состав «быков» скорее усилился. Если бы не потеря Вернера, которая может всё перевесить. Поэтому было интересно, как будет выглядеть команда Нагельсманна на старте, как впишутся в состав новобранцы. И будут ли товарищи искать на поле Вернера. Тимо забивал больше всех. Он ещё и настоящим лидером был. И досрочный отъезд Тимо в Лондон в итоге сказался на игре в августовских матчах Лиги чемпионов. Например, в полуфинале с «Пари Сен-Жермен» атака «быков» выглядела сиротливо.

Премьера обновлённого «Лейпцига» прошла в Кубке Германии. «Лейпциг» разгромил «Нюрнберг» 3:0 без особых хлопот. А в минувшее воскресенье «быки» играли дома с «Майнцем» и победили 3:1. Не 8:0, как в прошлом чемпионате, но тоже неплохо. И, как говорится, даже не вспотели. Команда Нагельсманна действовала в половину силы против не самого слабого соперника. Однако оценить рекрутов не получилось. Двадцатимиллионный Серлот вообще оказался вне заявки на матч. Хван Хи-Чан вышел на 69-й минуте, а Хенрикс на 77-й. Самарджич ограничился парой выходов в зону разминки. Поэтому распробовать пополнение не получилось. Но в любом случае приток новых игроков обеспечит «Лейпцигу» глубину состава и длину скамейки.

Уход Вернера и Шика пока не сказался. Скорее наоборот. Давно на «Ред Булл Арене» не видели такого Поульсена. Датчанин словно расцвёл от возвращения в стартовый состав. Носился по полю, участвовал во всех атаках хозяев и забил мяч, оказавшийся победным. В этой игре Юссуф наработал на дубль, даже хет-трик, но ограничился одним голом. Прекрасно вели игру в центре поля Эмиль Форсберг и Дани Ольмо. Тайлер Адамс, прилично выглядевший на финише предыдущего сезона, вышел с первых минут, обеспечив крепость тылов. Первое испытание прошло успешно, даже установка обновлений не потребовалась. Но в субботу «быков» ожидает более серьёзная проверка — матч в гостях против «Байера». Вот там и посмотрим, что стоит команда Нагельсманна без Вернера.

Чувствуется, что молодой тренер не спешит с разгонкой. С «Баварией» его команде играть в декабре, с дортмундской «Боруссией» — уже в новом году. Важно подвести команду в хорошем состоянии именно к этим встречам. Главное — обойтись без потерь в осенних матчах, а также научиться играть без Вернера. Возможно, Серлот к тому времени разбегается. Задачу успешно выступить в групповом турнире Лиги чемпионов никто не снимал, и всё же есть ощущение, что внутренний фронт для «РБ Лейпциг» сейчас важнее. И если кто-то сможет создать проблемы «Баварии» в текущем сезоне, то этот кто-то базируется в Лейпциге.