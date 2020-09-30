«Краснодар» наработал на Лигу чемпионов. Но ПАОК — свежий, а Живкович в ударе

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сегодня, 13:33

Футболист греков поставил команды на один уровень, а «Соккер.ру» желает «быкам» показать разницу в свою пользу.

5 уроков после первой игры

Нельзя выходить за мировой в Салониках. Хорошо, что Смольников этот момент проговорил, хотя важнее не слова, а действия на поле. Неплохо, что ПАОК в Краснодаре провел приличный матч – «быки», вооруженные опытом игры в Греции год назад с «Олимпиакосом» и сейчас, могут сделать необходимые правильные выводы. Любой ничейный счет устроит, но ставить надо на победу в гостях.

ПАОК опасен, но это не «Бавария». Не надо представлять греков «Баварией», запугивая самих себя. По командному классу они не равны «Краснодару». Хавбек ПАОКа Шваб считает, что соперники одного уровня, но оценка не учитывает разницу в возможностях Саввиди и Галицкого. Похожие пути – прошли «Порту» и «Бенфику» два года подряд в ЛЧ , не нивелируют факт, что у Мусаева игроки ярче.

Центр защиты «быков» огорчает в ЛЧ . Снова. Главная головная боль Мусаева, что доказано и против ПАОКа дома, когда Сафонову пришлось брать пенальти, и против «Сочи», где Кайо занервничал. Бразилец получил травму, если не оправится, то сегодня «Краснодар» поставит на Сорокина в центре обороны. Важнейшая игра для Егора в карьере – на кону десятки миллионов евро от УЕФА .

ПАОК показал умение атаковать. «Бенфика» играла в Салониках первым номером – 60% владения, больше сотни подходов к чужим воротам. И фаворит проиграл 2:1, ведь у Абела Ферейры грамотная команда, которая умеет не только держать удар. Греки в Краснодаре были смелее, чем дома против португальцев – 11 ударов против 8 у «быков». Сегодня можем ждать более агрессивный и смелый футбол, им нужно отыгрываться.

Форварды «быков» ярче защиты греков. Кабелла неслучайно забил победный мяч, «Краснодар» не просто так совершил на 150 передач больше, меньше владея мячом. По технике атакующая группа «быков» в любом составе ярче, чем оборона ПАОКа с центральным защитником на фланге, или Ингасоном из «Ростова» в центре обороны. Вратарь Живкович (а есть еще форвард-однофамилец) сегодня должен пропустить, лучше дважды.

5 ключевых деталей о ПАОКе

Греки отдохнули на выходных. Роскошь, которую смог позволить наставник ПАОКа. Лига чемпионов им намного важнее чемпионата. Мотивация у оппонентов очевидная, считают, что хотят в группу главного еврокубка сильнее, чем «Краснодар». Разницу в свежести можем заметить, ведь восемь игроков предполагаемой основы греков копили силы.

Вратарь Живкович – их Сафонов. У ПАОКа прекрасный голкипер, и что его удалось огорчить в Краснодаре дважды – большая удача. Живкович в 31 год получил первую в жизни возможность стать героем в ЛЧ – в «Партизане» был запасным и вечно ездил по арендам, а до ПАОКа играл в «Ксанти». Один подвиг на его счету уже есть, ведь Живко остановил «Бенфику».

Защита ПАОКа – их слабое место. Абел Ферейра может использовать схему «5-4-1», чтобы оставлять в обороне троих защитников, отрядив Креспо и Яннулиса высоко по флангам. Все ради двойного давления на Смольников и Рамиреса (Петрова) с помощью еще и Живковича с Цолисом. Но все это делают, поскольку нет надежды на Варелу, Ингасона и Михайлидиса. Не важно, два или три центральных защитника поставит сегодня ПАОК , важно, что в любом составе ошибаются. Хорошая реализация спасет «Краснодар».

Особое внимание к Андрии Живковичу. Новичок из «Бенфики» — футболист уровня Лиги чемпионов. Сербский вингер, в отличие от вратаря-однофамильца, играл за сборную, где выбор по именам в атаке всегда неплохой. Андрия умеет ассистировать – отдал голевую передачу на Пелкаса. За Димитриосом тоже нужен глаз да глаз, но он может допустить ошибку – не забил Сафонову пенальти. А вот опыт Живковича сказался и против «Бенфики» (на его счету победный мяч), и в Краснодаре.

Абел шикарно изучает соперников. Мог бы заявить, если бы имел нрав Моуриньо, что «Краснодар» не стал для него сюрпризом. Были в первой игре отрезки, когда греки смотрелись лучше – отсюда почти равное владение при разных стилях (ПАОКу удобнее работать вторым номером). В Краснодаре гостей подвела меткость, но структурно маневрирование между «5-4-1» и «4-4-2» должно быть оценено штабом Мусаева. Сегодня важна тренерская дуэль, если «Краснодар» обыграет ПАОК тактически – обыграет и по счету.

5 ключевых деталей о «Краснодаре»

Нужно включить морально-волевые. Мусаев сказал, что не мог поставить против «Сочи» резервный состав. Одновременно и победу над соседями не взяли, зато сил потратили много, ведь клуб Федотова хорошо сопротивлялся и сыграл довольно жестко. Так что сегодня «Краснодар», который о свежести и отдыхе может разве что мечтать, должен сыграть самый волевой поединок не за год, а за последние пять лет. Показав характер, ПАОК точно можно пройти.

Огрехи в защите может закрыть Сафонов. Матвей – один из лучших вратарей старта сезона, если не лучший. Такие заявления лучше подкреплять статистикой: молодой голкипер взял 85.3% удара в створ, и это второй показатель сезона после Шунина, что отразил почти 89% выстрелов. На голкипера сегодня большая надежда, он – один из лидеров. «Быки» не умеют без приключений, но Сафонов растет в этом году.

В составе немало кандидатов в герои. У Газинского был сезон с большим количеством голевых передач. У Вильены сейчас прекрасная физическая форма – лучше за все время в Краснодаре. Мартыновичу столько лет, что ему пора стать Гранквистом по влиянию и вести за собой. Петров (получил небольшую травму, но тренировался перед матчем с ПАОКом) научился забивать важные мячи, а Смольников – опытный. Уткин может порадовать голами. У Мусаева много тех, кому пора стать лучшими в большой игре.

У Мусаева есть потери в нападении. Это плохо, ведь у Вандерсона проблемы с бедром, у Берга повреждение после матча с «Сочи», а ветеран Ари пропускает старт сезона из-за мышечной травмы. Минус три варианта усиления атаки, поэтому на первый план выходит универсализм Классона – швед может атаковать по всему фронту, таланты Сулейманова – формат такой, что станет ложным форвардом при необходимости, и сила ключевого игрока «Краснодара» здесь и сейчас. И он нем – следующий пункт.

Кабелла может вытащить в ЛЧ . Во-первых, гол Реми уже помог обыграть ПАОК , а если бы дома оставили ничью 1:1, то задача в гостях бы усложнялась. ПАОК такой, что результат 0:0 точно сохранит, если Живкович подчистит огрехи защиты. А теперь грекам надо атаковать, что ведет к свободным зонам на их половине поля. Вот тут выходит на первый план француз – техничный плеймейкер собрал 4 гола и 1 ассист в 7 матчах сезона. В шикарной форме, создает по четыре хороших шанса за матч пасами и ударами. Если лично Кабелла снова обыграет защиту ПАОКа, то задача заметно упростится.

На кону исторический выход в Лигу чемпионов, сегодня главный матч в истории «Краснодара», нужно показать максимум и учесть еврокубковый опыт, который уже есть и поможет.