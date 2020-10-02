«Зенит» с потерями, «Спартак» без Кокорина. Главный матч осени в РПЛ

«Соккер.ру» рассуждает о предстоящем дерби. Победитель станет единоличным лидером РПЛ.
О «Спартаке»
1. «Спартак» набрал 20 очков в 9 турах (6 побед, 2 ничьи, 1 поражение) — это лучше графика «красно-белых» из чемпионского сезона 2016/17, когда команда Массимо Карреры на аналогичном отрезке набрала 19 очков (6 побед, 1 ничья и 2 поражения). И ведь тогда перед десятым туром тоже было равенство с «Зенитом» на вершине таблицы.
2. 10 из 15 голов (67%) «Спартака» в нынешнем розыгрыше РПЛ забили три форварда: Ларссон (4), Понсе (3) и Соболев (3). Качественная работа линии атаки, и это пока еще молчит Александр Кокорин, сыгравший в общей сложности 86 минут.
3. Перед домашней встречей с «Зенитом» «Спартак» провел три игры кряду на выезде: уступив ЦСКА в дерби, москвичи с одинаковым счетом 2:0 переиграли «Рубин» и «Тамбов». Впрочем, несмотря на уверенные результаты, вопросы по качеству игры были в обоих матчах.
4. Допустивший результативную ошибку в дерби с ЦСКА Максименко следующие два матча в РПЛ отыграл на ноль. К вратарю «Спартака» будет пристальное внимание во встрече с «Зенитом», ребром стоит вопрос о психологической устойчивости Александра: случайны ли оплошности в двух последних матчах с ЦСКА, или они являются следствием давления больших матчей?
5. Матч с «Зенитом» ознаменует завершение первой трети чемпионата, а Доменико Тедеско так и не получил необходимое и обещанное усиление в виде правого защитника. В матче с «Зенитом» эту роль снова исполнит Роман Зобнин. Но это не точно из-за травмы Наиля Умярова. Кадровый разбор чуть ниже.
О «Зените»
1. В прошлом сезоне «Зенит» стартовал точно так же, набрав 20 очков после 9 туров, причем во главе таблицы компанию петербуржцам тогда составляли «Краснодар» и «Ростов», которые финишировали на третьем и пятом местах соответственно. А за год до этого у «сине-бело-голубых» было 22 очка на аналогичной отметке сезона. При Сергее Семаке «Зенит» начинает чемпионаты стабильно и успешно.
2. «Зенит» пропустил всего лишь 5 голов со старта чемпионата, это лучший показатель в РПЛ наравне с «Динамо». И это несмотря на отсутствие Ракицкого в нескольких матчах. Стоит добавить, что Михаил Кержаков ни разу не пропускал больше одного мяча за игру.
3. «Зенит» не побеждал в трех последних гостевых матчах РПЛ — против «Динамо», «Локомотива» и «Урала». В обоих московских матчах чемпионы России безобразно сыграли в атаке и заработали только 1 очко из 6 возможных. Продлит ли «Спартак» столичную негостеприимность?
4. «Зенит» — самая результативная команда РПЛ, на счету «сине-бело-голубых» уже 20 забитых мячей, по 6 голов забили Дзюба и Азмун (60% от командных голов на двоих), а в общей сложности авторами голов становились 9 человек. Свой самый результативный матч в сезоне «Зенит» сыграл накануне битвы со «Спартаком»: в прошлом туре «Уфа» была разгромлена в Санкт-Петербурге со счетом 6:0.
5. За последний год «сине-бело-голубые» провели 28 матчей в рамках РПЛ и уступили лишь однажды — московскому «Динамо» в пятом туре РПЛ 26 августа со счетом 0:1.
О противостоянии «Спартака» и «Зенита»
1. «Зенит» выиграл у «Спартака» все три официальных матча в прошлом сезоне — дважды в чемпионате со счетом 1:0 и в полуфинале Кубка России 2:1. Это повторение самой длинной победной серии «Зенита» в противостоянии со «Спартаком». Четыре раза подряд петербуржцы у москвичей еще не выигрывали.
2. До прошлогодней победы на «Открытие Арене» «Зенит» шесть лет не мог выиграть у «Спартака» в Москве.
3. У Доменико Тедеско печальная статистика против «Зенита» и Семака: 2 поражения в двух матчах. Сергей Богданович в качестве тренера смог выиграть у «Спартака» только с шестой попытки, а общая статистика такова: 8 матчей = 3 победы, 3 ничьи и 2 поражения.
4. Только один человек из нынешнего состава «Спартака» забивал в ворота «Зенита» за свою нынешнюю команду — это Александр Соболев, отличившийся в летнем кубковом матче. У петербуржцев компания футболистов, расписывавшихся на ворота «красно-белых», куда обширнее: Дзюба (5 голов), Ерохин, Барриос и Жирков.
5. Четыре последние встречи «Спартака» и «Зенита» в РПЛ получились бедными на голы — 0:0, 1:1, 0:1, 1:0, а ведь до этого была серия из шести подряд «верховых» матчей. Способны ли команды выдать захватывающий спектакль, или нас ждут разборки двух прагматиков?
О составах и тактике
1. На предматчевой пресс-конференции Доменико Тедеско сообщил, что Александр Кокорин получил повреждение в матче с «Тамбовом» и против «Зенита» сыграть не сможет. Это не ключевая потеря для «Спартака», ведь форвард провел за «красно-белых» всего лишь 86 минут и результативными действиями не отметился. Таким образом, выбор в атаке сводится к трем персонам: Ларссон, Понсе, Соболев. Швед постоянно в основе, а рядом с ним на этот раз может сыграть Соболев, который встречи с «Рубином» и «Тамбовом» начинал в запасе. Тедеско объяснил, что у Александра были (или есть?) небольшие проблемы со здоровьем.
2. В матче с «Уфой» получили травмы Ловрен, Малком и Азмун. По словам Сергея Семака, за два дня до матча они не тренировались в общей группе «Зенита», что ставит под большее сомнение их участие в матче со «Спартаком». По неофициальной информации, Ловрен и Малком смогут выйти на поле, а вот Азмун важную встречу действительно пропустит.
3. Травма Умярова в матче с «Тамбовом» выглядела достаточно серьезной, полузащитник даже не получил вызов в молодежную сборную России, пусть и с оговоркой. Если Наиль не сыграет против «Зенита», сомневаюсь, что полноценный шанс получит Урунов. Скорее на родной позиции выйдет Зобнин, Кутепов останется в трио центральных защитников наравне с Жиго и Джикией, а Маслов сыграет справа.
4. Тактика «Спартака» при Тедеско стала аксиомой — схема 3-5-2 (или 5-3-2 в оборонительной фазе). Доменико ни при каких обстоятельства не отходит от этой тактики.
5. А вот у Сергея Семака есть объективные причины поменять привычную схему 4-4-2. Если Азмун не выйдет на поле, можно насытить центр поля и сыграть с одним Дзюбой на острие. Впрочем, не исключено, что место рядом с Артемом займет тот же Сутормин, тогда и схему менять не придется.
Ориентировочный состав «Спартака» (3-5-2): Максименко — Кутепов, Жиго, Джикия — Маслов, Зобнин, Крал, Бакаев, Айртон — Ларссон, Соболев (Понсе).
Ориентировочный состав «Зенита» (4-4-2): М. Кержаков — Караваев, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос — Барриос, Оздоев, Мостовой, Малком — Сутормин, Дзюба.
Говорят, там спартак через админресурс продавил запрет Зенитовских банеров, очень уж Лёня обиделся на предыдущую встречу. Ну ничего, словом поддержим любимый клуб.
Говорят, там спартак через админресурс продавил запрет Зенитовских банеров, очень уж Лёня обиделся на предыдущую встречу. Ну ничего, словом поддержим любимый клуб.