«Зенит» с потерями, «Спартак» без Кокорина. Главный матч осени в РПЛ

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вчера, 21:26

«Соккер.ру» рассуждает о предстоящем дерби. Победитель станет единоличным лидером РПЛ .

О «Спартаке»

1. «Спартак» набрал 20 очков в 9 турах (6 побед, 2 ничьи, 1 поражение) — это лучше графика «красно-белых» из чемпионского сезона 2016/17, когда команда Массимо Карреры на аналогичном отрезке набрала 19 очков (6 побед, 1 ничья и 2 поражения). И ведь тогда перед десятым туром тоже было равенство с «Зенитом» на вершине таблицы.

2. 10 из 15 голов (67%) «Спартака» в нынешнем розыгрыше РПЛ забили три форварда: Ларссон (4), Понсе (3) и Соболев (3). Качественная работа линии атаки, и это пока еще молчит Александр Кокорин, сыгравший в общей сложности 86 минут.

3. Перед домашней встречей с «Зенитом» «Спартак» провел три игры кряду на выезде: уступив ЦСКА в дерби, москвичи с одинаковым счетом 2:0 переиграли «Рубин» и «Тамбов». Впрочем, несмотря на уверенные результаты, вопросы по качеству игры были в обоих матчах.

4. Допустивший результативную ошибку в дерби с ЦСКА Максименко следующие два матча в РПЛ отыграл на ноль. К вратарю «Спартака» будет пристальное внимание во встрече с «Зенитом», ребром стоит вопрос о психологической устойчивости Александра: случайны ли оплошности в двух последних матчах с ЦСКА , или они являются следствием давления больших матчей?

5. Матч с «Зенитом» ознаменует завершение первой трети чемпионата, а Доменико Тедеско так и не получил необходимое и обещанное усиление в виде правого защитника. В матче с «Зенитом» эту роль снова исполнит Роман Зобнин. Но это не точно из-за травмы Наиля Умярова. Кадровый разбор чуть ниже.

О «Зените»

1. В прошлом сезоне «Зенит» стартовал точно так же, набрав 20 очков после 9 туров, причем во главе таблицы компанию петербуржцам тогда составляли «Краснодар» и «Ростов», которые финишировали на третьем и пятом местах соответственно. А за год до этого у «сине-бело-голубых» было 22 очка на аналогичной отметке сезона. При Сергее Семаке «Зенит» начинает чемпионаты стабильно и успешно.

2. «Зенит» пропустил всего лишь 5 голов со старта чемпионата, это лучший показатель в РПЛ наравне с «Динамо». И это несмотря на отсутствие Ракицкого в нескольких матчах. Стоит добавить, что Михаил Кержаков ни разу не пропускал больше одного мяча за игру.

3. «Зенит» не побеждал в трех последних гостевых матчах РПЛ — против «Динамо», «Локомотива» и «Урала». В обоих московских матчах чемпионы России безобразно сыграли в атаке и заработали только 1 очко из 6 возможных. Продлит ли «Спартак» столичную негостеприимность?

4. «Зенит» — самая результативная команда РПЛ , на счету «сине-бело-голубых» уже 20 забитых мячей, по 6 голов забили Дзюба и Азмун (60% от командных голов на двоих), а в общей сложности авторами голов становились 9 человек. Свой самый результативный матч в сезоне «Зенит» сыграл накануне битвы со «Спартаком»: в прошлом туре «Уфа» была разгромлена в Санкт-Петербурге со счетом 6:0.

5. За последний год «сине-бело-голубые» провели 28 матчей в рамках РПЛ и уступили лишь однажды — московскому «Динамо» в пятом туре РПЛ 26 августа со счетом 0:1.

О противостоянии «Спартака» и «Зенита»

1. «Зенит» выиграл у «Спартака» все три официальных матча в прошлом сезоне — дважды в чемпионате со счетом 1:0 и в полуфинале Кубка России 2:1. Это повторение самой длинной победной серии «Зенита» в противостоянии со «Спартаком». Четыре раза подряд петербуржцы у москвичей еще не выигрывали.

2. До прошлогодней победы на «Открытие Арене» «Зенит» шесть лет не мог выиграть у «Спартака» в Москве.

3. У Доменико Тедеско печальная статистика против «Зенита» и Семака: 2 поражения в двух матчах. Сергей Богданович в качестве тренера смог выиграть у «Спартака» только с шестой попытки, а общая статистика такова: 8 матчей = 3 победы, 3 ничьи и 2 поражения.

4. Только один человек из нынешнего состава «Спартака» забивал в ворота «Зенита» за свою нынешнюю команду — это Александр Соболев, отличившийся в летнем кубковом матче. У петербуржцев компания футболистов, расписывавшихся на ворота «красно-белых», куда обширнее: Дзюба (5 голов), Ерохин, Барриос и Жирков.

5. Четыре последние встречи «Спартака» и «Зенита» в РПЛ получились бедными на голы — 0:0, 1:1, 0:1, 1:0, а ведь до этого была серия из шести подряд «верховых» матчей. Способны ли команды выдать захватывающий спектакль, или нас ждут разборки двух прагматиков?

О составах и тактике

1. На предматчевой пресс-конференции Доменико Тедеско сообщил, что Александр Кокорин получил повреждение в матче с «Тамбовом» и против «Зенита» сыграть не сможет. Это не ключевая потеря для «Спартака», ведь форвард провел за «красно-белых» всего лишь 86 минут и результативными действиями не отметился. Таким образом, выбор в атаке сводится к трем персонам: Ларссон, Понсе, Соболев. Швед постоянно в основе, а рядом с ним на этот раз может сыграть Соболев, который встречи с «Рубином» и «Тамбовом» начинал в запасе. Тедеско объяснил, что у Александра были (или есть?) небольшие проблемы со здоровьем.

2. В матче с «Уфой» получили травмы Ловрен, Малком и Азмун. По словам Сергея Семака, за два дня до матча они не тренировались в общей группе «Зенита», что ставит под большее сомнение их участие в матче со «Спартаком». По неофициальной информации, Ловрен и Малком смогут выйти на поле, а вот Азмун важную встречу действительно пропустит.

3. Травма Умярова в матче с «Тамбовом» выглядела достаточно серьезной, полузащитник даже не получил вызов в молодежную сборную России, пусть и с оговоркой. Если Наиль не сыграет против «Зенита», сомневаюсь, что полноценный шанс получит Урунов. Скорее на родной позиции выйдет Зобнин, Кутепов останется в трио центральных защитников наравне с Жиго и Джикией, а Маслов сыграет справа.

4. Тактика «Спартака» при Тедеско стала аксиомой — схема 3-5-2 (или 5-3-2 в оборонительной фазе). Доменико ни при каких обстоятельства не отходит от этой тактики.

5. А вот у Сергея Семака есть объективные причины поменять привычную схему 4-4-2. Если Азмун не выйдет на поле, можно насытить центр поля и сыграть с одним Дзюбой на острие. Впрочем, не исключено, что место рядом с Артемом займет тот же Сутормин, тогда и схему менять не придется.

Ориентировочный состав «Спартака» (3-5-2): Максименко — Кутепов, Жиго, Джикия — Маслов, Зобнин, Крал, Бакаев, Айртон — Ларссон, Соболев (Понсе).

Ориентировочный состав «Зенита» (4-4-2): М. Кержаков — Караваев, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос — Барриос, Оздоев, Мостовой, Малком — Сутормин, Дзюба.