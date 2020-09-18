Сане из «Баварии», Холанд из «Боруссии». 18 команд = 18 футболистов для наблюдения

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вчера, 18:06

«Соккер.ру» отдает должное стартующему уже сегодня чемпионату Германии. Бундеслига, мы готовы!

«Бавария» — Лерой Сане (Германия, 24 года)

У мюнхенской «Баварии» яркая атака, в которой по сравнению с прошлым сезоном произошли изменения. Командировки Ивана Перишича и Филиппе Коутиньо подошли к концу, зато в яркий ансамбль добавился Лерой Сане, приобретенный у «Манчестер Сити» за 45 миллионов евро. Левандовски, Гнабри, Мюллер и Коман выиграли Лигу чемпионов, так что Сане в этой компании должен стать самым мотивированным, тем более он долго не играл из-за травмы. Если все пойдет по плану, Лерой станет ярким дополнением к сокрушительной атаке «Баварии».

«Боруссия» (Дортмунд) — Эрлинг Холанд (Норвегия, 20 лет)

Норвежский вундеркинд прибыл в Дортмунд в январе и сходу показал себя, забив 16 голов в 18 матчах. 20-летнего Эрлинга уже включают в число сильнейших нападающих планеты, но он должен подтверждать этот статус в каждом матче. Норвежец на пороге первого полноценного сезона в топ-чемпионате. Очень интригует. Заодно оцените новые шоу Джейдона Санчо, а также прогресс Джованни Рейны и Джуда Беллингхэма.

«РБ Лейпциг» — Дайот Упамекано (Франция, 21 год)

Из состава «Лейпцига» выделим защитника, ведь Упамекано находится на радаре практически у всех крупных клубов Европы, но «быки» непреклонны, и ближайший сезон Дайот проведет в команде Юлиана Нагельсманна, где является лидером обороны и играет ключевую роль в переходных фазах игры. В перспективе Упамекано — один из сильнейших центрбеков следующего десятилетия.

«Байер» — Патрик Шик (Чехия, 24 года)

Амири и Виртц постараются заполнить пустоту, образовавшуюся после ухода Хаверца в «Челси», а в атаке «фармацевты» теперь рассчитывают на Патрика Шика, чей трансфер из «Ромы» обошелся в 26.5 млн евро. Прошлый сезон чешский форвард провел в «РБ Лейпциг», но теперь у него полноценный контракт с другим немецким клубом, чьи поклонники ожидают от Патрика много голов.

«Боруссия» (Менхенгладбах) — Маркус Тюрам (Франция, 23 года)

У «жеребцов» Марко Розе классный футбол, а в атаке каждый претендует на лавры «самого-самого»: Алассан Плеа, Брель Эмболо и Маркус Тюрам прекрасно дополняют друг друга, но настоящего прорыва ждем в новом сезоне от сына чемпиона мира и Европы Лилиана Тюрама. В прошлом розыгрыше Бундеслиги у Маркуса было 10 голов и 8 «ассистов». Должен побить эти цифры.

«Хоффенхайм» — Кристоф Баумгартнер (Австрия, 21 год)

Кристоф способен сделать рывок и стать одним из лучших полузащитников Бундеслиги, в прошлом сезоне он забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи, с ним связаны основные надежды «Хоффенхайма» в новом сезоне, где «деревенщины» рассчитывают попасть в первую пятерку.

«Вольфсбург» — Йосип Брекало (Хорватия, 22 года)

Вут Вегхорст, забивший 16 голов в 32 матчах прошлого сезона, все еще может перебраться в АПЛ , да и поздно 28-летнему голландцу учить новые трюки, а вот молодой хорват Брекало достаточно хорош, чтобы перехватить статус главной звезды «Вольфбурга».

«Айнтрахт» (Франкфурт) — Филип Костич (Сербия, 27 лет)

Был соблазн выделить Андре Силву, права на которого «Айнтрахт» выкупил у «Милана» после сезона сотрудничества с португальцем посредством аренды. Силва действительно может зажечь, но вряд ли ему это удастся без передач Филипа Костича — невероятно продуктивного вингера с левого фланга. В прошлом сезоне серб расщедрился на 18 результативных передач во всех турнирах.

«Вердер» — Тахит Чонг (Нидерланды, 20 лет)

«Вердер» кое-как сохранил прописку в Бундеслиге и постарается в новом сезоне не третировать своих болельщиков. Главная звезда «музыкантов» — форвард Милот Рашица, но под пристальное наблюдение возьмем взятого в аренду «Манчестер Юнайтед» Тахита Чонга, который уже отметился голом в кубковом матче. Талантливый парень приехал в Германию, чтобы запустить профессиональную карьеру.

«Герта» — Матеус Кунья (Бразилия, 21 год)

У «Герты» есть амбиции стать клубом, достойным большого города, а из берлинской команды выделим Кунью — молодого бразильца, который в скором времени обязательно сыграет за «селесао». Главное, чтобы Матеуса не увели из «Герты», ведь летом слухи связывали его с ПСЖ . Если Кунью все-таки уведут, тогда присмотримся к голландцу Джавайро Дилросуну — толковый паренек из полузащиты.

«Унион» — Макс Крузе (Германия, 32 года)

«Немецкий Златан» вернулся в Бундеслигу после года, проведенного в «Фенербахче». Большой любитель и в Германии сменил уже чуть ли не десяток клубов, а в новом сезоне планирует помогать «Униону» держаться на плаву. Как помогать? Голами, конечно же, именно поэтому Макс здесь.

«Шальке» — Озан Кабак (Турция, 20 лет)

Озану только в марте исполнилось 20, но его имя уже довольно давно на слуху, и сезон-2020/21 станет для талантливого турка определяющим: если выступит мощно, то сменит «Шальке» на топ-клуб. Кроме Кабака, в составе «кабальтовых» стоит присмотреться к юному валлийцу Рабби Матондо.

«Аугсбург» — Флориан Нидерлехнер (Германия, 29 лет)

13 голов и 6 «ассистов» уже опытного нападающего в прошлом сезоне стали залогом сохранения «Аугсбургом» прописки в Бундеслиге. «Фуггеров» снова ждет борьба за выживание, и в клубе надеются, что Нидерлехнер сделает так, чтобы и у этой сказки получился счастливый конец. Флориан — видный местечковый герой.

«Кельн» — Себастьян Борно (Бельгия, 21 год)

Команда Маркуса Гиздола не полагается на звездных игроков, но иногда звездочки зажигаются сами по себе. Молодой бельгийский защитник может достичь больших высот, по крайней мере, его дебютный сезон в «Кельне» получился впечатляющим.

«Штутгарт» — Грегор Кобель (Швейцария, 22 года)

Швабы — одни из ожидаемых аутсайдеров предстоящего чемпионата, а это значит, что у молодого швейцарского вратаря будет масса шансов себя проявить. Во многом от того, как проявит себя Грегор, зависит судьба «Штутгарта» в Бундеслиге.

«Арминия» — Ритсу Доан (Япония, 22 года)

Еще один претендент на вылет собирается драться за свое место под солнцем, и в этом «Арминии» должен помочь японец Доан, которого прошлым летом сватали в российские клубы. В РПЛ Ритсу не приехал, зато перешел из «Гронингена» в ПСВ , где заиграть не сумел, а теперь попробует взорваться в Бундеслиге.

«Фрайбург» — Гус Тиль (Нидерланды, 22 года)

А вот Гус Тиль год назад выбрал Россию и «Спартак», но это решение не принесло ему счастья. «Красно-белые» отправили голландского полузащитника в аренду во «Фрайбург», и нам, конечно же, любопытно, сумеет ли знакомый Гус проявить себя в Бундеслиге.

«Майнц» — Робин Квайсон (Швеция, 26 лет)

Шведский форвард ганского происхождения отыграл за «Майнц» уже четыре сезона, но предыдущая кампания стала для Робина действительно прорывной: 13 забитых мячей, больше, чем за предыдущие три чемпионата. Квайсон не собирается останавливаться на достигнутом и продемонстрировал серьезность своих намерений в кубковом матче против клуба «Хавелсе», где забил гол и отдал голевую передачу.