Слуцкий 14 раз побеждал «Спартак». Его «Рубин» опасен для Тедеско, как и ЦСКА

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вчера, 13:00

Две атакующие команды интересных наставников приглашают «Соккер.ру» к разговору об их футбольном соперничестве.

Слуцкий встретит знакомого удобного соперника

Против теперь своего «Рубина» бывший главный тренер ЦСКА играл 25 раз, а против «Спартака» лишь на матч больше. Так что можно сравнить результаты очных матчей. Казанцев Леонид Викторович обыграл лишь 8 раз (32 % результатов, раз в три игры), а против «красно-белых» статистика лучше. Слуцкий 14 раз в 26 играх победил принципиального для ЦСКА соперника (в 54 % случаев), и лишь шесть раз проиграл.

В карьере Леонида Викторовича есть соперники, вроде «Волги», «Оренбурга» или саратовского «Сокола» — всех обыгрывал каждый раз, когда встречались. Но если ищите постоянного и сложного соперника, то именно «Спартак» возглавляет сомнительный список тех, кто чаще всех остальных фаворитов РПЛ проигрывал командам Слуцкого. Так что нет сомнений, что опытный наставник с чемпионским прошлым может переиграть Тедеско. Но хватит ли сил у самого «Рубина», даже если один тренер отработает вечер круче, чем другой?

Доменико не сумел стать героем дерби с ЦСКА

Всегда можно сказать, что принципиальный матч проиграли сами футболисты «Спартака». Можно, поскольку это правда. Чуть лучше реализация, чуть меньше мелких, но таких важных ошибок – результат был бы другим. Также желание обвинить во всем Максименко удивляет, поскольку его техническая ошибка произрастает из сложнейшего по сути удара. А вот Тедеско в куда более простом случае – Ганчаренко предложил дикий прессинг, что читалось еще до матча, не нашел работающих аргументов.

На неделе «Спартак», поскольку не попал в еврокубковую зону, провел матч Кубка России в обновленном формате. Тот поединок позволил Доменико отвлечься от дерби с ЦСКА , одержать победу накануне свидания со Слуцким, и уйти в сторону от справедливой критики повторяемости его подхода. «Спартак» Тедеско хотел бы всегда выигрывать так, как им удобно, но практика показывает, что если не гибкая тактически команда не научитсяя перестраиваться под таких оппонентов, как ЦСКА или «Рубин», то очки будут даваться все сложнее.

И сегодня «Спартак» снова сыграет против команды, играющей в стиле «армейцев», способной взвинтить темп. «Рубин» может смело атаковать, а Хвича способен выступить в роли Влашича – лидера, что делает разницу. Поэтому фактор тренера будет на первом плане. Осталось только Дюпину успеть восстановиться и повторить подвиги Акинфеева из дерби, ведь собирать атаки команда Тедеско точно умеет – вряд ли увидим матч без единой ошибки у двух ворот.

«Рубин» не успевает за идеями крутого тренера

В этом разница между соперниками. Видно, что Леонид Викторович классом выше, чем его команда. Так и в Голландии было, тоже бросалось в глаза. «Рубин» уже декларирует футбол, который требует новый наставник – атакующий. Казанцы наравне со «Спартаком» по голам в РПЛ , выше по ударам, хороши по культуре паса и агрессивнее отбирают мяч. Но одновременно футболистам, что не привыкли к сериям побед, крайне сложно выдерживать такую линию поведения от начала до конца матча. «Рубин» отдает владение, ставит на дриблинг Кварацхелии, допускает жесткие ошибки у ворот Дюпина. Пока казанцы лишь строят свою игру.

Впрочем, как и «Спартак», который тоже развивается. Но здесь нельзя сказать, что есть тренерские идеи, за которыми Соболев, Бакаев, Кокорин или Зобнин не поспевают. Возможно, настырный Урунов, что должен уже подтягиваться к основе, раз Умяров пока смотрится не очень, сможет разбавить игру «красно-белых»? Не исключено, что новичок окажется в стартовом составе, ведь лимит не препятствует такому развитию событий. А необходимость в созидательных действиях во имя победы заставит Тедеско искать хоть нечто новое. Или кого-то нового, ведь Кокорин должен как минимум ударно выйти на замену, фанаты заждались яркой игры новичка «Спартака» в РПЛ .

«Рубин» и «Спартак» — молодые и сырые команды, но у них разные степени дозревания. «Красно-белые» чуточку дольше под руководством Тедеско работают. И ключевые перестановки в составе случились раньше – сыграннее, чем подопечные Слуцкого. Из основы прошлого сезона у казанцев осталось всего четыре-пять человек. Изменения коренные, но новые исполнители хороши – Деспотович становится невероятно важным, Игнатьев уходит в тень. У Дюпина есть новые лица в линии защиты. Центральные хавбеки менялись, Кварацхелия – красавец, и младший Бакаев очень неплох. Плюс есть джокер сезона – 22-летний Денис Макаров забил четыре гола, сыграв всего два матча с первых минут.

У Слуцкого есть потери в стартовом составе

Южнокореец Ин Бом недавно пришел, уже забил важный гол, но схлопотал дисквалификацию после удаления, не сыграет против «Спартака». Также под вопросом участие в поединке Юрия Дюпина – у него была простуда, а сейчас к такой привычной болезни надо относиться с понятным опасением. Может не быть Уремовича – Филипп последний раз играл в футбол против чемпионов мира французов за сборную Хорватии. И самое главное – игру против «Спартака» может пропустить Хвича.

Кварацхелия стал одним из героев стартового отрезка чемпионата, поэтому желаем ему грузинского высокогорного здоровья, ведь очень хочется увидеть сегодня дуэль Хвичи против Зобнина на фланге, а еще соперничество техничного кавказца против Маслова и его ближайших коллег по обороне из центра. Грузин набирается опыта, иногда перебарщивает с симуляциями, но выводы по его игре в августе и сентябре положительные. Техника, скорость, уверенность в себе – все у Кварацхелии есть, кроме гарантии, что сможет сыграть против «Спартака». Но ждем, что будет готов во всей красе.

Турнирная интрига