«Спартак» три года не обыгрывал «Зенит». У «Баварии» из РПЛ очень надежная защита

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сегодня, 18:28

Оборона чемпионов крайне редко огорчает тренера. О футбольных особенностях петербуржцев — на «Соккер.ру».

«Зенит» хочет стать «российской „Баварией“»

Дуглас Сантос сказал, что в его команде формируется тот же менталитет в РПЛ , что у «Баварии» и «Ювентуса» в Бундеслиге и Серии А. Сравнивал не класс команд, а психологический фундамент, что позволяет намекнуть на длинную серию чемпионств. Сейчас объясним, в чем Дуглас прав.

Только «Ахмат», «Динамо» и «Урал» в этом году получали очки в матчах против «Зенита», забивая мячи. У обороны Семака лишь три результативные ошибки за год. У соперников было 24 попытки использовать неточности в опорной зоне или линии обороны чемпионов, но победил только Новиков со счетом 1:0, но ценой дальнейшего спада.

Также «Спартаку» непросто будет сегодня в центральной игре круга отработать в стиле «Локомотива» или «Уфы», которые воевали с «Зенитом» за 0:0. «Красно-белые» 64 % времени без мяча не выдержат. И должны забить мяч, что сделать сложно. В 2020-м году чемпионы пропустили во всех официальных матчах лишь 17 раз.

Сейчас делят лидерство по допущенным ошибкам – 5 штук в 9 турах. Если пропустят сегодня не больше одного мяча, то повторят темп прошлого сезона, когда оборона имени Ивановича и Ракицкого набила лишь 18 шишек. И сила «Зенита» в защите во внутренних турнирах – козырный туз.

В прошлом сезоне xG соперников было 25, а в этом – лишь 3.8. Нереальный показатель, что позволяет похвалить защиту и отругать атаку соперников. По воротам «Зенита» нанесли почти сто ударов в прошлом чемпионате, а добились лишь 18 голов. Для сравнения, «Спартак» пропустил целых 33 раза, допустив 114 выстрелов.

Находим ключи к успеху Семака в обороне

Во-первых, дело в количестве атакующих действий – в 5 из 9 туров пропускали, но отвечали постоянно. Во-вторых, во владении мячом. Отдавать его петербуржцам – традиционная ошибка оппонентов, чемпионам самим забрать снаряд сложно – лишь 10-е в РПЛ по прессингу. В-третьих, «Зенит» умеет выигрывать в один мяч – за год 18 побед, из которых сразу 10 не были крупными.

Когда половина успехов держатся на минимальной разнице, то возвращаемся к вопросу удачливости. Чемпион может похвастаться тем, чего нет ни у «Динамо», ни у ЦСКА , ни у «Спартака». При плохой погоде набирают три пункта, а если нет – получают ничью. Так цена одной ошибки растет, но даже в Кубке России видели знакомый сценарий – победы с разницей в один гол.

Еще важны типы пропущенных мячей. У «Зенита» всего 1 ляп при стандарте и ни одного гола, пропущенного с пенальти. В прошлом всего два огреха при штрафных и угловых. Тимощук не зря ест свой хлеб. Анатолий отвечает, в том числе, за проработку стандартных положений. 3 гола после стандартов за 39 туров РПЛ – круто. И в новом сезоне Кержаков еще не пропускал с «точки».

Когда такие выигрышные числа в статике, то в динамике работать проще. «Зенит» не допускает голевые контратаки – плюс тренерам по физической подготовке. Заслуга цепких Караваева и Дугласа, а также лично Барриоса. Конечно, если бы соперники могли реализовать хотя бы 25 % хороших моментов после позиционных атак, то «Зенит» пропустил бы не пять, а семь или восемь мячей.

Но если «Спартак» пойдет по стандартному для всех российских соперников Семака пути, то вряд ли получит домашнюю победу над чемпионом. И не только потому, что москвичи в противостоянии не выигрывали с осени 2017-го года, имеют пять неудачных официальных матчей. Дело в сопернике. Идеальные для РПЛ показатели в защите позволяют «Зениту» не терять очки во время спадов – такой видели недавно, о нем говорил Медведев.

«Спартак» проверит защиту Семака перед ЛЧ

Москвичи плохо играли в атаке против «Зенита» в последнее время, робко. В 2020-м без еврокубков Семак пропустил больше одного мяча за матч лишь раз, но в день победы над «Краснодаром» 2:4. Кержаков выручает. Жирков, Круговой или Сантос одинаково прилежные слева. Караваев в форме справа, прибавил.

Класса Ловрена хватает для РПЛ , приключения могут начаться скорее в Лиге чемпионов. И уровня Ракицкого хватает, хотя Ярослав устал и ему дали отдых. Вроде бы все замечательно, но одновременно Семак на перекрестке. «Зенит» часто побеждает в один мяч, хватает случайного удара – прощай, успех. Также было пять ничьих, где один гол оппонента означал «баранку».

Значит, подошли к границе этого этапа развития. Соперники подступаются ближе. Но «Спартаку» сегодня нужна гибридная модель поведения. Для начала придется отбиться. Важно контратаковать, чего другие с чемпионом успешно не делают. Принципиален объем ударов. Разгрузив Ракицкого и Ловрена, нельзя добиться их ошибок. Плюс смотрите на стандарты. Если «красно-белые» забьют после штрафного или углового – считайте, в лесу умер медведь.

Дополнительно следите за Барриосом и Сантосом – поражения Семака случались, когда самые стабильные бойцы терялись. Соболеву и Жиго нужны подвиги при стандартах. Бакаеву нельзя позволить опорнику «Зенита» себя скушать. Ларссон должен выдать объем атак на скорости. У ворот Кержакова бывает жарко, но реализация у соперников кошмарная. Из тридцати ударов выжали пять голов – один к шести.

Но само количество точных выстрелов важно, поскольку по воротам не такого надежного в защите «Краснодара» в РПЛ нанесли всего на четыре удара больше. Не случайно выше вспомнили, сколько прошло с последней победы, когда Каррера обыграл Манчини 3:1. Там было равенство по ударам – и сегодня не исключено, а мячом чаще владел «Зенит». Но «Спартак» забил больше одного мяча, играя хитро, ожидая контратаку последних секунд.

А сейчас более десятка соперников или не проигрывали Семаку, или уступали в один мяч за год. Анализ характера голов в ворота Кержакова и Лунева с добавлением числовых данных позволяет ожидать точку перелома. Или «Зенит» начнет намного чаще терять очки в РПЛ , или сохранят свой статус в чемпионате, но привычка ставить на разницу в гол помешает в ЛЧ . Есть и третий, оптимистичный вариант – возможно, команда Семака переходит на уровень плей-офф главного еврокубка?

Все три дороги – рабочие. И от таких соперников, как «Спартак», зависит, куда повернет «Зенит» Семака. Заметно, что усталость сказывается, чемпион нервничает, поэтому не только темп игры в атаке, а и возможность его выдержать – ключевая характеристика предстоящей встречи. У Сергея Богдановича обученная в защите и достаточно волевая команда, которая удачно ходит по канату над головами всех оппонентов, ведь уступили за год лишь одному «Динамо».

Если Тедеско хочет стать следующим, то надо учесть опыт предыдущих соперников, добавив завидную реализацию моментов. Между «Спартаком» и «Зенитом» есть системная разница – вторые солиднее, а чтобы понять отличия в форме и готовности, посмотрим большой футбол.