От Манджукича до Гарая. Чемпионы, которые пока никому не нужны

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11 октября 2020, 10:03

Путаница в сроках трансферного окна могла смутить кого угодно. И после закрытия каждого такого периода остаются люди «нераспределенные». «Соккер.ру» — о свободных агентах.

Можно подумать, что с закрытием трансферного окна возможностей усилить состав у команд больше не будет. Однако если взглянуть на список свободных агентов, где есть и чемпионы, и лучшие бомбардиры в прошлом, и просто знаковые футболисты, можно представить, что ресурс для усиления остается. Например, «Манчестер Юнайтед» именно такой возможностью и воспользовался, подписав Эдинсона Кавани. Но он не последний из тех, кто может еще пригодиться.

Последние два года стали очень мучительными для 28-летнего хавбека, который настаивает, что чувствует себя здоровым и готовым к игре. Однако за последние два года Уилшир провел всего 19 матчей за «Вест Хэм», который и покинул еще до истечения срока контракта, оставшись свободным агентом. Уилшир когда-то считался чрезвычайно талантливым и сейчас еще не совсем старый. Он провел 197 матчей за «Арсенал», выигрывал с ним Кубок Англии в 2014 и 2015 годах. На его счету 34 игры за сборную Англии, последняя из которых пришлась на чемпионат Европы 2016 года.

Победитель английской Премьер-Лиги, игрок сборной Англии и проверенный бомбардир, которому всего 29 лет. Неплохо для свободного агента. Уэлбек покинул «Уотфорд» — свой последний на данный момент клуб. Он присоединился к нему в августе 2019 года, но спасти команду от вылета не смог и играл очень мало. Но Уэлбек провел 42 матча за сборную Англии, входил в ее состав даже на ЧМ -2018. Он провел 142 матча за «Манчестер Юнайтед», с которым выиграл чемпионат в 2013 году, а потом перешел в «Арсенал» за 16 миллионов фунтов. Теперь вот стал бесплатным.

Этот нападающий тоже прошелся по английским «топам»: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси». С марта он стал свободным агентом, после того как с ним расстался турецкий «Трабзонспор», в составе которого 31-летний игрок сборной Англии забил в прошлом сезоне семь мячей в 16 матчах. «Трабзонспор» он оставил, когда ему на четыре месяца запретили играть в футбол из-за нарушений правил о ставках.

Пато

Так давно его имя было на слуху, и так давно о нем мало что слышно, что можно представить, будто Пато уже на пенсии. А ему всего 31 год, и последним клубом Пато был «Сан-Паулу», с которым он расторг контракт в августе, забив девять мячей в 35 матчах. Ранее он играл в Китае за «Тяньцзинь Цюаньцзянь», где забил 36 мячей в 60 матчах. Конечно, самым известным его периодом было выступление за «Милан» с 2007 по 2013 год, когда он забил 63 гола в 150 матчах. С тех пор только и занимался, что поиском себя.

Кажется, что вот только недавно этот опытный форвард выводил сборную Хорватии в финал чемпионата мира. Ему уже 34 года, и это многовато, но пример Златана Ибрагимовича показывает, что возрастных форвардов такого формата рано списывать со счетов. Манджукич покинул «Ювентус» в конце сезона-2018/19, отправившись в катарский «Аль-Духаиль», но всего после десяти матчей, в которых он забил два гола, Манджукич покинул клуб. Четырехкратный чемпион Италии и автор гола в финале Лиги чемпионов-2017, наверное, еще может кому-то пригодиться. «Локомотив» вот пытался выцепить такую крупную рыбу на рынке, но не срослось.

Француз, кажется, давно пропал с радаров, но если вспомнить, как и где он выступал, то это выглядит странным. В Премьер-Лиге он провел 220 матчей, играл за «Арсенал» с 2008 по 2011 год, потом «Манчестер Сити» заплатил за него 25 миллионов фунтов. На «Этихаде» он выступал до 2017 года, после чего перебрался в «Антальяспор». Все случилось в 2018 году, когда Насри получил 18-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Запрет уже перестал действовать в конце 2018 года, когда Насри перешел в «Вест Хэм», но провел там всего один сезон. Пытался закрепиться в бельгийском «Андерлехте», где сыграл всего восемь матчей в прошлом сезоне. А теперь вот ищет новую команду.

В его послужном списке «Челси», «Ливерпуль», «Рома» и «Милан», но сейчас он оказался на задворках в свои 29 лет. Последним клубом итальянского нападающего была «Верона», за которую он поиграл меньше полугода, провел 14 матчей и забил три мяча. Нигде особой результативностью не отличался, но везде слыл талантливым. Вероятно, теперь настало время, когда талант уже по возрасту не проходит.

Этот шустрый и тонко играющий японец ворвался на футбольную сцену в составе дортмундской «Боруссии», где плел кружева с 2010 по 2012 год, пока не заинтересовал «Манчестер Юнайтед». На тот момент Кагава был одной из самых свежих и заметных фигур в европейском футболе. Но в МЮ не получилось так же заблистать. Поэтому через два года Кагава вернулся в «Боруссию», где уже играл до 2019-го, но не так ярко. Затем была аренда в «Бешикташ» и бесславный отъезд в «Сарагосу», которая и сделала его свободным агентом, разорвав контракт.

33 года – это не такой большой возраст для центрального защитника. Но Гарай себе пока новый клуб не нашел. В «Зенит» в 2014 году он переходил в статусе звезды, провел в Санкт-Петербурге два года и перебрался в «Валенсию», где уже закрепился на четыре сезона. Оттуда и ушел минувшим летом свободным агентом. В послужном списке Гарая есть и «Реал», так что опыта и мастерства ему не занимать. А в 2020-м он еще отметился тем, что официально стал первым футболистом испанского чемпионата, у которого диагностировали коронавирус.