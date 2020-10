«Бэмби на льду нашёл коньки». Лидер АПЛ и новая надежда сборной Англии

Лучший футболист сентября в чемпионате и автор дебютного гола за «Трех львов» в центре внимания «Соккер.ру».

Калверт-Льюин получил приз лучшему игроку сентября в АПЛ , ведь в 4 стартовых турах забил 6 мячей, а его «Эвертон» поднялся на первое место. Успех в клубе выделил Доминика, но вся Англия начала о нем говорить активнее после дебюта в сборной – забил Уэльсу первый гол в день разгрома 3:0. Отец игрока написал после этого трогательный пост о футбольном герое последних недель:

Простим гордому отцу Доминика выбивающий слезу пафос, словно форвард забил не Уэльсу в товарищеском матче в 23 года, а в 33 дебютировал после сотни отказов и принес Англии победу на чемпионате Европы. Но родителям надо уметь гордиться успехами своих детей, мама и папа всегда поддерживали Калверт-Льюина. Судя по возрасту родителей и семейным фото, где есть младшие дети, Доминик — их первенец:

В интервью сенсация старта сезона в АПЛ – в 36 матчах прошлого сезона забил 13 раз, а сейчас добавил еще шесть, отмечал, что Анчелотти делает акцент на смене роли Доминика на поле. Ему приказано играть на острие и завершать атаки частыми ударами. Раньше в «Эвертоне» у парня было по 2.9 выстрела за полный матч, сейчас – 4.0. Очень сильный показатель для непростой интенсивной лиги.

Индзаги взяли за ролевую модель, хотя англичанин другой, ведь речь об атакующем полузащитнике с опытом игры на левом фланге, который в 23 года набирает мощь и учится прятаться в штрафной площади. Универсализм сказывается на стиле, помогает чувствовать линию офсайда, развиваться. Козыри футболиста – умение побороться на втором этаже (рост 187 сантиметров), и меткость (процент точных ударов подскочил с 44 до 64).

Пошла игра, открывается очень круто, хватит Руни и Лукаку за подсказки в прошлом – недолго играл с этими нападающими, но перенял опыт. Важно отметить вклад всего «Эвертона» в успехи форварда – на него еще чаще начали играть с приходом Анчелотти. Карло подписал контракт в декабре 2019-го, Доминик после этого забил 8 мячей в прошлом чемпионате, 4 – в новом. Впрочем, можно также выделить ряд минусов молодого форварда. Калверт-Льюин любит играть отрезками – после паузы, связанной с пандемией, собрал серию из 9 матчей без голов.

Но теперь провел лучший отрезок в карьере, что привел к награде «Игрок месяца» и дебюту в первой сборной Англии. Калверт-Льюин уже добивался успеха в белой футболке – стал автором победного гола в финале ЧМ -2017 для команд U-20 в ворота Венесуэлы, но дальше высокая конкуренция и позиции Кейна позволяли только забивать за молодежную команду – 7 голов в 17 играх. Зато дебют в первой команде парню запомнится, ведь мяч Уэльсу порадовал не только его отца.

А в клубе все самые интересные поединки впереди. «Эвертон» шикарно стартовал, но уже в следующую субботу — дерби с «Ливерпулем», лидер сезона против действующего чемпиона. Калверту-Льюину нужен гол «красным», а пока можно насладиться всеми мячами Доминика в АПЛ :

Голевое чутье подкупает, расчет позиции правильный, головой играет в лучших традициях британского футбола. Также радуют простые решения – таким нападающим легче искать новые голы. Забеги за спину защитникам вправду позволяют вспомнить старшего Индзаги. Тренеру Анчелотти определенно подходит стиль игры Доминика, поэтому и получилось настроить футболиста на новую серию мячей.

Во всем топ-5 мало ребят, что лучше играют головой. А поскольку двуногий нападающий еще и быстрый – не случайно выступал на фланге, то и на пустых аренах, где нет привычной шумной поддержки, может озадачить чужую защиту. Не все голы в падении через себя (как «Арсеналу»), стиль простой, но растет серьезный форвард, который не в 18 лет добился безусловного успеха, работал от сезона к сезону. И выходит на международный уровень, получив поддержку Хамеса в «Эвертоне».

Отец Доминика никого не обманывал – в парня не верили. Иначе «Эвертон» не подписал бы 19-летнего тогда форварда с английским паспортом за 1.8 млн евро. В АПЛ дикие цены даже на местных юных защитников, так что «ириски» вытащили счастливый билет – сейчас нападающего оценивают в 24 млн евро. Но если МЮ вернется к идее с подписанием нападающего в будущем, когда Холанд откажет или если Кавани не хватит здоровья зажигать долго, то речь пойдет о больших деньгах.

Впрочем, другие клубы тоже следят за нападающим. Доминику не хватает лишь международного опыта. И сегодня может его получить, ведь Кейн травмировался на тренировке в сборной. Моуриньо позвонил Саутгейту и попросил поберечь Харри, если есть риск усугубить повреждение в Лиге Наций. И сегодня большой матч – первая в мировом рейтинге Бельгия сыграет против четвертой в списке Англии. Нападающий «Эвертона» может выйти в основе. Позже будет резервистом Кейна, но раз Варди завершил выступления в «Трех Львах», то можем увидеть Доминика в заявке на Евро-2020. Вот и «Эвертон» вспомнил, как было и как стало:

How it started How it’s going pic.twitter.com/oVAbvkXm6c