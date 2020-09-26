Готов закрыть одиннадцать позиций. Герой «Зенита», которого нельзя игнорировать

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вчера, 19:00

«Соккер.ру» отдает должное Дугласу Сантосу – человеку, который снова и снова выручает чемпионов.

В перерыве матча «Зенита» и «Уфы» Геннадий Орлов прошелся по многим игрокам чемпионов. С критикой можно смело не согласиться, ведь матч начался непросто, но выигрывали 2:0 до перерыва и закономерно развили преимущество. Но тему фанат «Зенита» задал верную. А кто у Семака реально стабильный? Азмун, Малком, Дриусси – точно нет. Оздоев, Ерохин, Караваев, Ракицкий и Ловрен тоже не всегда играют на одном приличном уровне. Барриос очень редко огорчает, но всякое бывает — как сегодня.

Так что остается Дзюба, который смотрится хуже, если уставший, но два года держится на высоком уровне – лидер команды, забил 80 голов за «Зенит», как Аршавин. Еще можно отнести в список стабильных Кержакова последних месяцев, Жиркова – хотя глубоко не пашет в силу возраста, и Дугласа. Сантос воспитывался в клубе «Наутико Ресифи», играл в полузащите, но опустился в оборону, где была ниже конкуренция. Команда ничем не примечательная, болтается между Сериями, не может похвастаться воспитанием легенд «селесао».

Зато доверяли малышу Дугласу, который едва не завершил в юности карьеру после перелома бедра, и быстро продали его контракт — в 19 лет впервые оказался в Европе. Но Сантос не заиграл в «Гранаде», не заиграл в аренде в «Удинезе», хотя сам факт приглашения о многом говорит, у «зебр» сильные скауты. Вынужден был вернуться домой. Но после успешного отрезка в «Атлетико Минейро» снова перелетел через океан – «Гамбург» сделал на него ставку слева в защите. Причем важно отметить, что Сантос в Германии стал защитником в стиле Гвардиолы – как Лам, Киммих или Зинченко. Играя на фланге, все смещались в центр поля.

«Гамбург» вылетел в Бундеслигу 2, но в той лиге Сантос смотрелся круто. «Зенит» его давно хотел подписать, но немцы загнули цену. А потом скатились до приемлемых 12.5 млн евро, поэтому год назад бразилец стал игроком петербуржцев. И адаптация прошла мгновенно. Прямо Дуглас об этом не сказал, поскольку ведет себя вежливо, но намекнул, что ему не очень понравились немцы и Германия. В Гамбурге получил школу европейского футбола, но народ показался зажатым. В России его с порога встретил Дзюба, который начал общаться на ломаном немецком, португальском и испанском языках, смешил новичка.

Также в коллективе теперь есть Ловрен – еще один шутник. Параллельно появился Малком, который может общаться с Дугласом на родном языке, а жены игроков очень сдружились и часто проводят время вместе. Адаптация и так прошла быстро, поскольку у Сантоса были отличные оценки после первых матчей за «Зенит», но со временем убедились, что в Германии бразильца научили не только агрессивнее встречать соперников. Концентрация непунктуального парня растет – взрослеет, понимает, что надо соответствовать уровню Лиги чемпионов. В этом турнире у Сантоса были неудачные матчи, как у всего «Зенита», но на ошибках тоже учатся.

Зато Дугласа выручает универсализм. Тактически даже Барриосу, чей самый яркий период пришелся на концовку первого чемпионского сезона, тяжело всегда быть безупречным – сегодня швырнул бутылкой о землю после замены, разозлился на свой футбол. А вот Дуглас Сантос хорош, куда его ни поставь. Во-первых, это крайний защитник, левша на привычном ему фланге. Во-вторых, бразилец оказался неплохим центральным хавбеком. Причем может сыграть как чисто в опорной зоне – на случай, если Барриос пропускает матч или заменен, так и стать напарником для Вильмара – и такой вариант игры видели.

В-третьих, в этом сезоне, пока Семаку не подвезли еще одного центрального защитника под основу, когда Ракицкий был дисквалифицирован, Дуглас Сантос закрывал и эту проблемную позицию. Причем учтите – он роста Фабио Каннаваро, то есть бразильцу объективно сложно снимать верх в борьбе с гренадерами из РПЛ . Но благодаря выбору позиции и приличной игре ногами центральный защитник из Сантоса выглядел прилично. Наконец, есть в нем и атакующий потенциал. Не только Караваев в команде умеет совершать навесы, и не только у Дриусси есть желание атаковать по левому краю и забивать мячи.

Дуглас Сантос в новом чемпионате России забил первый гол за «Зенит» в ворота «Тамбова» и даже получил приз «Игрок матча», что с представителями его незаметного амплуа – универсал и первый, куда пошлют, случается не очень часто. В «Зените» точно ценят Сантоса, поскольку в день трансфера разные источники назвали одну и ту же зарплату – около 3 млн евро, что для парня из Бундеслиги 2 без имени и международного опыта очень достойно. Но Дуглас отработал свои евро. Наличие Жиркова или Кругового не значит, что Сантос не нужен слева. Но и в центре, куда не могут найти людей, Дуглас нужен. Де Пауль и Дракслер просто так в Санкт-Петербург не приедут, их клубы будут жестко торговаться.

Кто бы ни был автором идеи взять одного из самых ярких игроков второго немецкого дивизиона – не прогадал. Причем Сантосу всего 26 лет. Вместе с Барриосом, Азмуном, Малкомом и Дриусси — в пуле футболистов «Зенита», которым не закрыта в силу возраста дорога в топ-5. Впрочем, с мотивацией в России у Дугласа тоже нет проблем, ведь ему интересен реванш в Лиге чемпионов. Игрок в хорошей форме, и хотя понятно, что в опросах фанатов выше будут форварды – в августе Малком, Азмун и Дзюба попали в тройку лучших, Сантос очень ценен. У него есть и гол, и ассист, по точности передач выше только Барриос и Караваев, но показатель Дугласа – 86%, очень высокий, элитный для любой лиги.

Невысокий Сантос неплох на втором этаже, имеет крутые показатели по отборам и перехватам, читает моменты и успешно выносит мяч из штрафной – лучше в этом компоненте только Ловрен. Также очень важно, что Дуглас стал активнее работать на атаку – в этом сезоне наравне с Дзюбой по передачам под удары — первые в «Зените». Играя на трех разных позициях, пригодится Семаку в необычном европейском сезоне – три тура ЛЧ будут сыграны за три недели. В таком адском календарном котле, разбавленном играми против «Рубина», «Химок» и «Краснодара», каждой команде нужны стальные и стабильные универсалы, как Дуглас Сантос.

Фанаты иногда вспоминают Кришито – мол, Доменико атаковал ярче, но ведь у Дугласа Сантоса есть тренерские задачи. Тактически он в 2020-м прибавляет, так что осенью получите выпускной экзамен в Лиге чемпионов. Дуглас Сантос гармонично переходит с позиции на позицию прямо по ходу матчей, позволяя Семаку одной-двумя заменами воплотить в жизнь целую серию тактических решений.

Сегодня с «Уфой» он сыграл слева по всему флангу, в полузащите и в центре обороны! Четыре амплуа за матч – фантастика. И не случайно по средним оценкам Сантос первый в составе «Зенита» в чемпионате вместе с Дзюбой. А их команда на вершине наравне со «Спартаком» по очкам. Матч лидеров уже через неделю, и от стабильных «опорных» игроков в тактике двух команд многое зависит.